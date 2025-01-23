Foto del parque ciclista de la Gare de l'Est
Los "Parkings Vélo Île-de-France Mobilités" (anteriormente el sistema "Véligo") garantizan a los residentes de Île-de-France un aparcamiento de bicicletas de calidad fácilmente identificable cerca de estaciones y estaciones de tren.
¿Qué son los aparcamientos para bicicletas de Île-de-France Mobilités?
Île-de-France Mobilités ofrece dos tipos de aparcamiento para tus bicicletas:
Espacios cerrados y seguros, ya sea en taquillas separadas o dentro de edificios o aparcamientos existentes. También se benefician de la protección por vídeo.
- Algunas zonas también ofrecen enchufes de carga para bicicletas asistidas eléctricamente, taquillas y bombas de inflado
- Estos espacios son accesibles mediante suscripción
Espacios de acceso propio, en forma de arcos protegidos.
- Son accesibles de forma gratuita y sin suscripción
Île-de-France Mobilités y aparcamiento para bicicletas: un compromiso real
Île-de-France Mobilités adoptó su nuevo Plan Director para el Aparcamiento de Bicicletas en estaciones y estaciones en la reunión de su Junta Directiva en febrero de 2020. Se completó en su reunión de diciembre de 2020.
Aparcamiento de bicicletas en Île-de-France: el diagnóstico
Este Plan Director establece un diagnóstico de aparcamiento para bicicletas en Île-de-France
- Île-de-France Mobilités financió 29.500 plazas de aparcamiento para bicicletas entre 2011 y 2023
- Una encuesta realizada en 2018 mostró la existencia de 20.000 plazas de aparcamiento para bicicletas (de todos los tipos combinadas) en estaciones RER-Train
- Los recorridos del cliente son múltiples y difíciles de leer (precios variables, condiciones de suscripción variadas, etc.)
- La comunicación puede carecer de claridad y unidad
- La rapidez de despliegue y la capacidad del equipo no satisfacen completamente las necesidades de los habitantes de la región de Île-de-France
Aparcamiento para bicicletas: objetivos
A partir de estas observaciones, el Plan Director para el Aparcamiento de Bicicletas en estaciones y estaciones ha establecido los siguientes objetivos:
1. Equipar todas las estaciones de Île-de-France con aparcamiento cerrado y seguro para bicicletas, pero también con aparcamiento para bicicletas de acceso libre
2. Alcanzar 140.000 asientos en estaciones y estaciones, incluidas las estaciones Grand Paris Express
3. Implementar una tarifa regional única:
- Gratis para quienes posean un abono válido de Navigo Annual, Senior Annual, Imagine'R school y Imagine'R para estudiantes
- Para todos los demás usuarios, los siguientes precios: 2 € por día, 10 € por mes o 30 € por año
4. Desplegar un nombre y diseño nuevos, más claros e impactantes: "Parking Vélo Île-de-France Mobilités"
5. Proporcionar apoyo técnico y financiero a todos los propietarios de proyectos en sus proyectos (autoridades locales: municipios, EPCI o departamentos, RATP o SNCF)
- Financiación de los costes de inversión: 70% del coste cuando las autoridades locales son propietarias del proyecto, 100% cuando la RATP o la SNCF son propietarias del proyecto
- Financiación al 100% de los costes operativos, independientemente del propietario del proyecto
6. Incluir objetivos cuantificados por primera vez en los contratos entre Île-de-France Mobilités y SNCF - RATP
- Contrato con la SNCF: desplegar 12.000 plazas de aparcamiento antes de finales de 2025
- Contrato con la RATP: desplegar 5.000 plazas de aparcamiento antes de finales de 2024 y estudiar
- La instalación de 5.000 plazas de aparcamiento adicionales
7. Asumir parte de la gestión del proyecto: como parte del proceso de licitación competitiva para redes de transporte, Île-de-France Mobilités solicita a los operadores que desplieguen y gestionen aparcamientos para bicicletas cerca de ciertas estaciones. Esto contribuirá a acelerar el despliegue de equipos.
8. Mejorar la calidad del servicio estableciendo bonificaciones (por asistencia) y penalización (por limpieza y disponibilidad de equipo)
Este plan maestro presenta las nuevas orientaciones votadas por el Consejo de Administración de Île-de-France Mobilités en febrero de 2020: número objetivo de plazas, evaluación del aparcamiento en las estaciones, gobernanza y financiación.
Para ayudar a los propietarios de proyectos a implantar aparcamientos para bicicletas en estaciones y estaciones, este libro de referencia técnica reúne todas las especificaciones técnicas de los aparcamientos para bicicletas de Île-de-France Mobilités y explica el procedimiento a seguir para presentar una solicitud de subvención a Île-de-France Mobilités.
Île-de-France Mobilités te proporciona documentos de comunicación y presentación para el servicio de aparcamiento para bicicletas