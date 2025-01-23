Île-de-France Mobilités y aparcamiento para bicicletas: un compromiso real

Île-de-France Mobilités adoptó su nuevo Plan Director para el Aparcamiento de Bicicletas en estaciones y estaciones en la reunión de su Junta Directiva en febrero de 2020. Se completó en su reunión de diciembre de 2020.

Aparcamiento de bicicletas en Île-de-France: el diagnóstico

Este Plan Director establece un diagnóstico de aparcamiento para bicicletas en Île-de-France

Île-de-France Mobilités financió 29.500 plazas de aparcamiento para bicicletas entre 2011 y 2023

Una encuesta realizada en 2018 mostró la existencia de 20.000 plazas de aparcamiento para bicicletas (de todos los tipos combinadas) en estaciones RER-Train

(de todos los tipos combinadas) en estaciones RER-Train Los recorridos del cliente son múltiples y difíciles de leer (precios variables, condiciones de suscripción variadas, etc.)

La comunicación puede carecer de claridad y unidad

La rapidez de despliegue y la capacidad del equipo no satisfacen completamente las necesidades de los habitantes de la región de Île-de-France

Aparcamiento para bicicletas: objetivos

A partir de estas observaciones, el Plan Director para el Aparcamiento de Bicicletas en estaciones y estaciones ha establecido los siguientes objetivos:

1. Equipar todas las estaciones de Île-de-France con aparcamiento cerrado y seguro para bicicletas, pero también con aparcamiento para bicicletas de acceso libre

2. Alcanzar 140.000 asientos en estaciones y estaciones, incluidas las estaciones Grand Paris Express

3. Implementar una tarifa regional única:

Gratis para quienes posean un abono válido de Navigo Annual, Senior Annual, Imagine'R school y Imagine'R para estudiantes

quienes posean un abono válido de Navigo Annual, Senior Annual, Imagine'R school y Imagine'R para estudiantes Para todos los demás usuarios, los siguientes precios: 2 € por día, 10 € por mes o 30 € por año

4. Desplegar un nombre y diseño nuevos, más claros e impactantes: "Parking Vélo Île-de-France Mobilités"

5. Proporcionar apoyo técnico y financiero a todos los propietarios de proyectos en sus proyectos (autoridades locales: municipios, EPCI o departamentos, RATP o SNCF)

Financiación de los costes de inversión: 70% del coste cuando las autoridades locales son propietarias del proyecto, 100% cuando la RATP o la SNCF son propietarias del proyecto

Financiación al 100% de los costes operativos, independientemente del propietario del proyecto

6. Incluir objetivos cuantificados por primera vez en los contratos entre Île-de-France Mobilités y SNCF - RATP

Contrato con la SNCF: desplegar 12.000 plazas de aparcamiento antes de finales de 2025

Contrato con la RATP: desplegar 5.000 plazas de aparcamiento antes de finales de 2024 y estudiar

La instalación de 5.000 plazas de aparcamiento adicionales

7. Asumir parte de la gestión del proyecto: como parte del proceso de licitación competitiva para redes de transporte, Île-de-France Mobilités solicita a los operadores que desplieguen y gestionen aparcamientos para bicicletas cerca de ciertas estaciones. Esto contribuirá a acelerar el despliegue de equipos.

8. Mejorar la calidad del servicio estableciendo bonificaciones (por asistencia) y penalización (por limpieza y disponibilidad de equipo)