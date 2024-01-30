Asistencia para el alquiler de bicicletas para empresas

El objetivo de esta ayuda es fomentar el ciclismo y el desarrollo del alquiler de bicicletas para viajes laborales: tanto para viajes de trabajo como para profesiones que requieren una actividad de entrega, visitas o desplazamientos entre varios lugares.

Revisa las condiciones de acceso, los documentos de respaldo y los términos y condiciones de esta ayuda en la normativa de asignación.

La plataforma para enviar ayudas está disponible a partir del 5 de febrero de 2024: https://mes-demarches.iledefrance-mobilites.fr

¿Qué empresas están preocupadas?

Cualquier empresa que alquile bicicletas a sus empleados y cumpla las siguientes condiciones es elegible para el pago de la Ayuda para el Alquiler de Bicicletas:

· Empresas en funcionamiento registradas en el Sistema Nacional de Identificación y Registro de Empresas y sus Establecimientos (SIRENE),

· Cuyo personal del establecimiento solicitante sea inferior a 50 personas, según el sentido de los artículos L111-2 y L111-3 del Código Laboral,

· Situado en la región de Île-de-France.

¿Cuánto es la ayuda?

La cantidad de la ayuda se fija en:

· €150 / bicicleta / año n, dentro del límite de los gastos que incurra el solicitante

· Dentro del límite de 5 bicicletas por año / Solicitante

· Dentro del límite de 3 años, consecutivos o no, por solicitante.

¿Qué pasos?

· Paso 1 : Tu empresa alquila bicicletas para sus empleados.

· Paso 2 : preparar el expediente de solicitud reuniendo los documentos necesarios para el examen de la solicitud, recogidos en el reglamento de la concesión (publicado en las próximas semanas).

· Paso 3 : presenta tu solicitud en la plataforma proporcionada para este propósito.

· Paso 4 : tu solicitud es estudiada por los equipos de Île-de-France Mobilités. Durante el procesamiento de tu solicitud, se te pondrá en contacto por correo electrónico si falta información y/o documento o es inadmisible.

· Paso 5 : una vez que tu solicitud haya sido estudiada, recibirás un correo electrónico informándote de la decisión (acuerdo o rechazo).

· Paso 6 : En caso de acuerdo, se realizará una transferencia a tu cuenta bancaria, en un plazo máximo de 4 meses desde la fecha del acuerdo. La ayuda se pagará dentro del límite del presupuesto anual votado por Île-de-France Mobilités.

Cada empresa puede solicitar 3 veces, para 3 años naturales diferentes.

Envía tu solicitud en la plataforma dedicada tan pronto como se abra, a partir del 5 de febrero de 2024