Alquiler de Veligo: un mes gratuito para los suscriptores y 200 bicicletas disponibles para el personal del hospital

Esto se suma a las medidas ya adoptadas para apoyar al personal sanitario, es decir, el servicio prioritario a los centros sanitarios y lacreación de 22 líneas de autobús dedicadas, abiertas a todo el personal sanitario y sanitario.

Además, se ha anunciadoel reembolso completo de los pases Navigo para el mes de abril. Para quienes se ven obligados a viajar por interés de todos (cuidadores, trabajadores sociales y voluntarios, comerciantes, trabajadores de mantenimiento, etc.), este reembolso representa un impulso al poder adquisitivo pero también un gesto de reconocimiento.