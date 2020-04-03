Alquiler de Veligo: un mes gratuito para los suscriptores y 200 bicicletas disponibles para el personal del hospital
Extensión de un mes ofrecida a los suscriptores de Véligo Location
Dado que vuestra seguridad y la preservación de la salud de todos los residentes de Île-de-France y nuestros equipos es nuestra prioridad, os recordamos que es esencial quedarse en casa y usar la bicicleta solo en caso de viajes que se consideren imprescindibles. Por eso se ofrece una extensión de un mes a todos los clientes de Véligo Location que se suscribieron antes del 31 de marzo de 2020.
Un mes de suscripción ofrecido a los 7000 suscriptores de Véligo Location. Quédate en casa mientras esperas para disfrutar de los días soleados en bici.
Además, Véligo Location ofrece un servicio mínimo al personal que lucha contra la epidemia y a personas cuya actividad profesional no puede realizarse en forma de teletrabajo. El servicio de mantenimiento se mantiene activo con una plantilla reducida:actualmente solo se llevarán a cabo intervenciones "urgentes" (deterioro de ruedas, frenos, etc.). Para más información sobre este tema, puedes visitar la página web de la Ubicación de Véligo.
200 bicicletas de alquiler de Véligo disponibles gratuitamente para el personal del hospital
Île-de-France Mobilités sigue apoyando al personal sanitario, una flota de bicicletas eléctricas asistidas en Véligo Location puesta a disposición gratuita para el personal sanitario en Île-de-France durante el confinamiento. Esta medida está pensada para permitirles llegar a su lugar de trabajo sin dificultad. El número de bicicletas disponibles con esta medida, inicialmente fijado en 100 bicicletas para el personal de AP-HP, se incrementó a 200 y se extendió a toda la región de Île-de-France en la reunión del Consejo de Administración de Île-de-France Mobilités el 17 de abril de 2020.
Esto se suma a las medidas ya adoptadas para apoyar al personal sanitario, es decir, el servicio prioritario a los centros sanitarios y lacreación de 22 líneas de autobús dedicadas, abiertas a todo el personal sanitario y sanitario.
Además, se ha anunciadoel reembolso completo de los pases Navigo para el mes de abril. Para quienes se ven obligados a viajar por interés de todos (cuidadores, trabajadores sociales y voluntarios, comerciantes, trabajadores de mantenimiento, etc.), este reembolso representa un impulso al poder adquisitivo pero también un gesto de reconocimiento.