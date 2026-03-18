Este servicio está disponible los 7 días de la semana, de 6 a.m. a medianoche (y a las 2 a.m. los viernes y sábados en París) y requiere reservar con al menos 48 horas de antelación para solicitudes puntuales. Se puede hacer por teléfono, correo o correo electrónico a la agencia de tu departamento (lista más abajo).

Para poder beneficiarte de este servicio, debes solicitar la membresía en la agencia Pam donde vives. Las condiciones de acceso se especifican en las páginas web de cada red. Una vez aceptada la solicitud, es posible acceder al servicio.