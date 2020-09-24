Se organiza de 2 maneras diferentes:

En una línea virtual: como en una línea de autobús convencional, el Transporte Demand-Responsive tiene una ruta definida y paradas. El autobús solo sale cuando los pasajeros han hecho una reserva en la línea.

Por área: No hay una ruta predefinida. El transporte de respuesta a la demanda se realiza dentro de un perímetro determinado: dependiendo del punto de salida, el viajero tiene acceso a una o más paradas de autobús. La ruta del servicio de autobús está organizada según la demanda.

Todos estos servicios operan con el mismo precio que una línea de autobús convencional.