Para garantizar que este servicio sea accesible para todos, Île-de-France Mobilités ha desarrollado una herramienta nueva, sencilla y completa para los usuarios.

  • Una página web y una aplicación móvil (información de pasajeros, reservas y geolocalización para saber qué servicio hay disponible cerca y rastrear la llegada del vehículo)
  • Centro de llamadas (información de pasajeros y reservas) 09 70 80 96 63 de 9 a 18 horas, de lunes a viernes
  • Un algoritmo que te permite calcular/programar el itinerario de los viajeros
  • Un servicio posventa único para responder a las preguntas de los usuarios independientemente del territorio.
Transporte bajo demanda: lista de territorios atendidos en Île-de-France el 1 de octubre de 2023

Mapa de Île-de-France : El mapa muestra Île-de-France con puntos numerados que indican las zonas atendidas por transporte bajo demanda.

95 - Val d'Oise :

  1. Vexin Oeste
  2. Vexin Este
  3. Eaubonne - Domont

78 - Yvelines : 4. Mantes

  1. Meulan - Les Mureaux
  2. Saint-Germain - Boucle de Seine (línea 78)
  3. Guyancourt
  4. Houdan - Montfort
  5. Vallée de l'Orge
  6. Valle de Chevreuse
  7. Rambouillet

91 - Essonne : 12. Pays de Limours

  1. Courtaboeuf
  2. Évry - Courcouronnes (líneas 1, 2, 5, 6, 7)
  3. Four-Évry - Lisses (línea 416)
  4. Dourdan
  5. Sellos - Lardy
  6. Essonne Sureste
  7. Selos
  8. Milly-la-Forêt

77 - Seine-et-Marne : 21. Gaviota

  1. Meaux & Olercq
  2. Cuenca de Chellois
  3. Marne-la-Vallée
  4. Teniente
  5. Crécy-la-Chapelle
  6. Coulommiers - Trésigny - Servon (Aldeas de la naturaleza) [Nuevo]
  7. Fontenay-Trésigny
  8. Gretz - Ozoir - Tournan (líneas 7, 11, 200)
  9. Nangis/Saint-Just-en-Chaussée/Rablais
  10. Saint Fargeau / Sainte Aassise / Boissy-le-Cuté - Pringy
  11. Melun-Nord
  12. Bellot/Rosay
  13. Brie
  14. Provins/Rebais y estación de tren [Nuevo]
  15. Teniente (Provins) [Nuevo]
  16. Bassée Montois [Nuevo]
  17. Montereau
  18. Death Seine y Loing
  19. Gâtinais [Nuevo]
  20. Nemours
