- Una página web y una aplicación móvil (información de pasajeros, reservas y geolocalización para saber qué servicio hay disponible cerca y rastrear la llegada del vehículo)
- Centro de llamadas (información de pasajeros y reservas) 09 70 80 96 63 de 9 a 18 horas, de lunes a viernes
- Un algoritmo que te permite calcular/programar el itinerario de los viajeros
- Un servicio posventa único para responder a las preguntas de los usuarios independientemente del territorio.
TàD - Transporte bajo demanda: Lista de territorios atendidos en Île-de-France a fecha de 1 de octubre de 2023
Mapa de Île-de-France : El mapa muestra Île-de-France con puntos numerados que indican las zonas atendidas por transporte bajo demanda.
95 - Val d'Oise :
- Vexin Oeste
- Vexin Este
- Eaubonne - Domont
78 - Yvelines : 4. Mantes
- Meulan - Les Mureaux
- Saint-Germain - Boucle de Seine (línea 78)
- Guyancourt
- Houdan - Montfort
- Vallée de l'Orge
- Valle de Chevreuse
- Rambouillet
91 - Essonne : 12. Pays de Limours
- Courtaboeuf
- Évry - Courcouronnes (líneas 1, 2, 5, 6, 7)
- Four-Évry - Lisses (línea 416)
- Dourdan
- Sellos - Lardy
- Essonne Sureste
- Selos
- Milly-la-Forêt
77 - Seine-et-Marne : 21. Gaviota
- Meaux & Olercq
- Cuenca de Chellois
- Marne-la-Vallée
- Teniente
- Crécy-la-Chapelle
- Coulommiers - Trésigny - Servon (Aldeas de la naturaleza) [Nuevo]
- Fontenay-Trésigny
- Gretz - Ozoir - Tournan (líneas 7, 11, 200)
- Nangis/Saint-Just-en-Chaussée/Rablais
- Saint Fargeau / Sainte Aassise / Boissy-le-Cuté - Pringy
- Melun-Nord
- Bellot/Rosay
- Brie
- Provins/Rebais y estación de tren [Nuevo]
- Teniente (Provins) [Nuevo]
- Bassée Montois [Nuevo]
- Montereau
- Death Seine y Loing
- Gâtinais [Nuevo]
- Nemours