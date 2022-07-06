Nueva líneaSaint-Cyr > Saint-Germain

El tranvía T13 conecta Saint-Germain-en-Laye con Saint-Cyr-l'École, sirviendo también a las ciudades de Mareil-Marly, L'Étang-la-Ville, Noisy-le-Roi, Bailly y Versalles.
El proyecto se basa en una línea existente: la Grande Ceinture Ouest (GCO). Circula tanto en la red ferroviaria nacional como en la ciudad.
Imagen 1 de 5
Cifras clave
21 000Viajeros
esperado cada día
7Común
Sirvió
12Estaciones
incluyendo 7 emisoras creadas
Aproximadamente 30 minutos
de Saint-Cyr a Saint-Germain-en-Laye
18,8Millas
Línea
1 Paso frecuentecada 10 minutos
Durante las horas punta
Calendario
- 2008Consulta
- 2009-2012Estudios preliminares
- 2012Diagrama esquemático
- 2013Investigación pública
- 2014Declaración de utilidad pública
- 2015Borrador preliminar
- 2016Estudios de proyectos
- 2017-2018Trabajo preparatorio
- 2018-2021Obras de infraestructuras
- Finales de 2021 a primavera de 2022Pruebas y ensayos en seco
- 6 de julio de 2022Puesta en servicio