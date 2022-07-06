Tranvía

Nueva líneaSaint-Cyr > Saint-Germain

El tranvía T13 conecta Saint-Germain-en-Laye con Saint-Cyr-l'École, sirviendo también a las ciudades de Mareil-Marly, L'Étang-la-Ville, Noisy-le-Roi, Bailly y Versalles.

El proyecto se basa en una línea existente: la Grande Ceinture Ouest (GCO). Circula tanto en la red ferroviaria nacional como en la ciudad.

© Île-de-France Mobilités - C. Badet

Estado
Región de Île-de-France
Departamento de Yvelines
RATP
SNCF
Île-de-France Mobilités

Cifras clave

21 000Viajeros

esperado cada día

7Común

Sirvió

12Estaciones

incluyendo 7 emisoras creadas

Aproximadamente 30 minutos

de Saint-Cyr a Saint-Germain-en-Laye

18,8Millas

Línea

1 Paso frecuentecada 10 minutos

Durante las horas punta

Calendario

Financiación y actores
  1. 2008
    Consulta
  2. 2009-2012
    Estudios preliminares
  3. 2012
    Diagrama esquemático
  4. 2013
    Investigación pública
  5. 2014
    Declaración de utilidad pública
  6. 2015
    Borrador preliminar
  7. 2016
    Estudios de proyectos
  8. 2017-2018
    Trabajo preparatorio
  9. 2018-2021
    Obras de infraestructuras
  10. Finales de 2021 a primavera de 2022
    Pruebas y ensayos en seco
  11. 6 de julio de 2022
    Puesta en servicio