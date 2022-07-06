Nueva líneaSaint-Cyr > Saint-Germain

El tranvía T13 conecta Saint-Germain-en-Laye con Saint-Cyr-l'École, sirviendo también a las ciudades de Mareil-Marly, L'Étang-la-Ville, Noisy-le-Roi, Bailly y Versalles.

El proyecto se basa en una línea existente: la Grande Ceinture Ouest (GCO). Circula tanto en la red ferroviaria nacional como en la ciudad.