Nueva líneaSaint-Cyr > Saint-Germain

Financiación y actores

Actores

Los copropietarios del proyecto son:

  • Île-de-France Mobilités (propietario del proyecto del perímetro urbano y coordinador)
  • SNCF Réseau (perímetro ferroviario)
  • SNCF Mobilités (adaptación de las estaciones GCO a estaciones de tranvía y construcción del taller de garaje)
  • RATP (corredor de conexión en Saint-Germain-en-Laye)

Île-de-France Mobilités, la autoridad organizadora para la movilidad sostenible en Île-de-France:

  • garantiza la calidad de la red de la nueva red (conexiones y estaciones)
  • dirige la coordinación de los estudios de interconexión ferroviaria,
  • estudia la evolución de la red de autobuses en colaboración con las autoridades locales,
  • financia la operación.
Financiación
Infraestructura

306,7 millones de euros (valor de 2011) financiados por el Estado (16,8%), la región de Île-de-France (53,2%) y el departamento de Yvelines (30%).

Material rodante

68,44 millones de euros (valor 2018) financiados al 100% por Île-de-France Mobilités.

100% financiado por Île-de-France Mobilités

