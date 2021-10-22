Financiación y actores
Actores
Los copropietarios del proyecto son:
- Île-de-France Mobilités (propietario del proyecto del perímetro urbano y coordinador)
- SNCF Réseau (perímetro ferroviario)
- SNCF Mobilités (adaptación de las estaciones GCO a estaciones de tranvía y construcción del taller de garaje)
- RATP (corredor de conexión en Saint-Germain-en-Laye)
Île-de-France Mobilités, la autoridad organizadora para la movilidad sostenible en Île-de-France:
- garantiza la calidad de la red de la nueva red (conexiones y estaciones)
- dirige la coordinación de los estudios de interconexión ferroviaria,
- estudia la evolución de la red de autobuses en colaboración con las autoridades locales,
- financia la operación.
Financiación
Infraestructura
306,7 millones de euros (valor de 2011) financiados por el Estado (16,8%), la región de Île-de-France (53,2%) y el departamento de Yvelines (30%).
Material rodante
68,44 millones de euros (valor 2018) financiados al 100% por Île-de-France Mobilités.
La granja
100% financiado por Île-de-France Mobilités