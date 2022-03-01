Viaja por toda Île-de-France por hasta 4 €*
¿Cuál es el origen/destino del billete de tren o RER con un máximo de 4 euros*?
Ahora 4 euros es el precio que pagarás por un billete de origen/destino, sea cual sea tu viaje por Île-de-France (si compras un libreto de 10 billetes, individualmente cuesta 5 euros). Siempre puedes pagar menos, pero nunca volverás a pagar... ¡Más!
4 euros*, pero ¿por qué?
En Île-de-France Mobilités, nuestra misión es facilitar que todos puedan viajar por Île-de-France, vengan de donde vengan, sean cuales sean sus recursos.
Así que, tras el Precio Anual Senior de Navigo (50% en el abono mensual Navigo para viajeros a partir de los 62 años, bajo condiciones), Navigo Junior (24 euros/año para niños de 4 a 11 años), el despliegue del billete de origen/destino con un máximo de 4 euros* permite a todos los que opten por este billete viajar a donde quieran, Cuando quieran, a un coste menor.
Una medida económica y ecológica
Año tras año, Île-de-France Mobilités invierte enormemente para implementar su visión de una oferta de transporte público cada vez más densa, cerca de casa, pero también más equitativa, cómoda y segura.
Hoy en día, Île-de-France cuenta con una de las mayores redes del mundo. Una red equipada con trenes, tranvías, metros y autobuses más sostenibles y respetuosos con el medio ambiente.
Ahora tienes una razón más para dejar tu coche en el garaje y optar por un tren, autobús o tranvía. Para menos estrés, menos contaminación, más tranquilidad y ahorros reales.
9,4 millones de viajes diarios en la red de transporte de Île-de-France, la segunda red ferroviaria más transitada del mundo después de Tokio, la segunda red más densa del mundo después de Londres con 448 estaciones, la cuarta red más larga del mundo, 922 km de red ferroviaria (Metro / RER / tranvía), 550 metros de media entre 2 estaciones de metro, 10.500 autobuses y autocares en circulación
4 euros*, para un cambio de aires cerca de casa
Con el billete de origen/destino a 4 euros*, por fin es la oportunidad de hacer un viaje, en familia, sola o con amigos, para descubrir las maravillas de 1000 y 1 de Île-de-France.
4 euros* para pasear por el corazón de los viñedos de champán (¡pero no en Champán, sino en Saâcy-sur-Marne!), inspirarse en los paisajes que encantaron a los impresionistas (en Auvers sur Oise), comer Brie (en Meaux o Melun) y Coulommiers (en Coulommiers), sumergirse en la Edad Media (en Provins) o simplemente contemplar los meandros del Sena (desde Bonnières), contempla el azul turquesa del Marne (baja a Trilport) o disfruta de una playa Art Decó en el Oise, cuando hace buen tiempo (en L'Isle-Adam)...
¡Y tantas otras caminatas y maravillas por descubrir!
* Tarifa válida para cualquier billete de origen-destino vendido en el carnet de carnet. El precio unitario es de 5 €. Los billetes de origen hacia o desde el aeropuerto Roissy-Charles de Gaulle no están sujetos a estas tarifas