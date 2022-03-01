Viaja por toda Île-de-France por hasta 4 €*

4 euros*, pero ¿por qué?

En Île-de-France Mobilités, nuestra misión es facilitar que todos puedan viajar por Île-de-France, vengan de donde vengan, sean cuales sean sus recursos.

Así que, tras el Precio Anual Senior de Navigo (50% en el abono mensual Navigo para viajeros a partir de los 62 años, bajo condiciones), Navigo Junior (24 euros/año para niños de 4 a 11 años), el despliegue del billete de origen/destino con un máximo de 4 euros* permite a todos los que opten por este billete viajar a donde quieran, Cuando quieran, a un coste menor.