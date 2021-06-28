Autobuses sostenibles, para un fuerte compromiso ecológico Publicado el 2021 June 28

Para ofrecer a todos la opción de viajar de forma respetuosa con el medio ambiente, Île-de-France Mobilités está comprometida con la transición energética. Autobuses de gas verde y eléctricos, depósitos de autobuses e infraestructuras responsables, innovaciones y experimentos: vuestros autobuses se vuelven limpios a lo largo de toda la línea.