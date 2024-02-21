Electricidad, biometano: autobuses sostenibles, para un fuerte compromiso ecológico
Con casi 3,9 millones de viajes diarios realizados en autobús en parte o en su totalidad, cada día, en más de 1900 líneas: la red de autobuses de Île-de-France Mobilitates es una de las más densas del mundo. Y pronto, uno de los más económicos en términos de emisiones de CO2.
Para lograrlo, Île-de-France Mobilités se ha comprometido desde 2018 (en colaboración con todos los operadores de transporte) con el programa más ambicioso de Europa para lograr la descarbonización.
¿El objetivo? La descarbonización total de los autobuses y autocares de la región para 2029. Antes de la descarbonización de todos los medios de transporte para 2050.
Autobuses limpios a lo largo de toda la línea
Un objetivo ambicioso que implica invertir en vehículos nuevos, elegir las energías que harán funcionar tus autobuses, ¡pero no solo!
Se piensa en una movilidad más sostenible en todos los niveles de la cadena de transporte.
1) En 2025, la red de autobuses y autocares funcionará con energía limpia en las zonas urbanas
En Île-de-France, los vehículos que aún funcionan con diésel serán convertidos, a partir de 2025, a aceites vegetales hidrogenados (o HVO): un combustible más limpio, compuesto por aceites vegetales y de cocina usados, compatible con vehículos diésel, que se utilizará para la propulsión de estos últimos.
Île-de-France Mobilités ha elegido una combinación de 70% biometano y 30% eléctrico, lo que pretende garantizar una mayor soberanía energética para la red de autobuses de Île-de-France.
2) 4.000 autocares y autobuses limpios nuevos llegarán a las líneas entre 2025 y 2028
A fecha de 1 de julio de 2025, poco más de 5.172 vehículos (autobuses y autocares) funcionarán con energía sostenible.
Y esto es solo el comienzo, ya que Île-de-France Mobilités planea encargar 4.000 nuevos autobuses y autocares eléctricos o de biometano.
Un total de 4.000 vehículos circularán en la carretera, con una media de 1.000 al año, entre 2025 y 2028.
3) Conversión: no autobuses limpios sin depósitos (o "COB" para "autobuses del centro operativo") propios
De hecho, estos verdaderos "autocarros" deben estar equipados para acomodar vehículos eléctricos o alimentados por biometano. Con este fin, Île-de-France Mobilités ha emprendido una ambiciosa operación para convertir sus COBs en energía limpia.
A fecha de 1 de julio de 2025:
- Ya se han convertido 65 Centros de Operaciones de Autobuses (20 están en construcción)
Ejemplo de un depósito para autobuses limpios
4) Digestión anaeróbica: apoyo a sectores de producción local y virtuosos
Para conducir de forma más ecológica, necesitas... Energía verde y, cuando es local, es aún mejor. Île-de-France Mobilités apoya la organización y el desarrollo de un sector de metanización (así es como se fabrica el biometano o gas verde) en Île-de-France*.
A 1 de enero de 2025, Île-de-France cuenta con 57 instalaciones de digestión anaeróbica que cubren todas las etapas, desde el reciclaje de residuos hasta el almacenamiento de gas.
*subvencionado por la Región de Île-de-France
Transición energética: todo lo que necesitas saber sobre autobuses limpios en Île-de-France
Energía limpia: ¿con qué funcionan vuestros autobuses en Île-de-France?
Aunque la mayoría de las conversiones son a biometano (2.700 autobuses el 1 de julio) o electricidad (1.138 autobuses el 1 de julio), en tus líneas se utilizan y prueban otras fuentes de energía respetuosas con el medio ambiente.
A fecha de 1 de julio de 2025:
- 2 vehículos están experimentando con hidrógeno y se les sumarán 47 nuevos para 2027.
¿Cómo eliges la energía que se usará en una línea de autobús u otra?
La elección de una u otra energía se hace según la necesidad y el tipo de líneas.
Entre electricidad y biometano, la elección era sencilla.
Energía eléctrica
La electricidad es especialmente adecuada para autobuses que no recorren distancias muy largas, pero también para depósitos justo adyacentes a zonas residenciales densas.
Biometano o BioNGV
En otros lugares, se ha elegido el gas verde o biometano, que ha sido probado y testado durante más de 20 años y ofrece la misma gama que el diésel.
Pero ten cuidado: ¡no es cualquier gas! En colaboración con GRDF, BioNGV ha sido seleccionada por Île-de-France Mobilités.
¿Qué es exactamente el biometano (o BioNGV)?
Biometano: una serie de ventajas
Con la producción y uso local, BioNGV ofrece ventajas reales para el territorio en el que se desarrolla. Forma parte plenamente de una economía circular virtuosa para el medio ambiente y los territorios:
- Reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y mejora de la calidad del aire : ofrece una reducción del 80% en las emisiones de CO2 en comparación con un vehículo diésel de la misma generación y un 90% menos de partículas.
- Con su pegatina Crit'Air 1, tiene acceso a todas las zonas de bajas emisiones y puede circular todo el año en zonas urbanas.
- Genera empleo : el sector del gas verde crea 4.000 empleos que hoy no pueden ser reubicados y 53.000 para 2030, únicamente en operación y mantenimiento. Una producción que tiende hacia la independencia energética del país.
- Participa en la economía circular : gracias a la producción y uso local, sitúa a las autoridades locales en el centro de la economía circular, que la emplea para su transporte y recogida de residuos. Los residuos se recogen con combustible de los mismos residuos (este es el caso de los camiones de residuos domésticos en la ciudad de París).
Autobús 100% eléctrico: hacemos balance
Más reciente en el sector, la tecnología eléctrica que utiliza carga lenta en el depósito es la principal que utiliza hoy Île-de-France Mobilités.
Energía eléctrica, ya la usas
Ya se utiliza en trenes, metros y muchos vehículos privados, desde coches y scooters hasta scooters y bicicletas: esto es energía eléctrica. Y Île-de-France Mobilités, como hemos visto, la reserva para autobuses que circulan en zonas urbanas densas.
Île-de-France Mobilités utiliza esta energía organizando la "carga lenta" de sus autobuses, directamente en el depósito. Pero el tráfico en zonas urbanas densas permite otro modo de carga llamado "por oportunidad": esto significa que el autobús puede aprovechar una parada larga o un paso en la terminal para conectarse a la red eléctrica. Una estrategia de recarga implementada inicialmente para vehículos en la línea T Zen 4.
Experimentación: en busca de la energía del mañana
Île-de-France Mobilités también ha estado experimentando con nuevas tecnologías como combustibles sintéticos (HVO) e hidrógeno desde 2020.
El hidrógeno es un combustible que aumenta la autonomía de los autobuses eléctricos (hasta 350 km). Cuando están equipados con una "pila de combustible" cargada con este gas (el más ligero de todos, 14 veces más ligero que el aire), los vehículos de hidrógeno pueden llevar una batería considerablemente más pequeña. Es una tecnología prometedora, pero depende del desarrollo de una cadena de producción más amplia para que se difunda.