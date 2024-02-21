Electricidad, biometano: autobuses sostenibles, para un fuerte compromiso ecológico

Un objetivo ambicioso que implica invertir en vehículos nuevos, elegir las energías que harán funcionar tus autobuses, ¡pero no solo!

Se piensa en una movilidad más sostenible en todos los niveles de la cadena de transporte.

1) En 2025, la red de autobuses y autocares funcionará con energía limpia en las zonas urbanas

En Île-de-France, los vehículos que aún funcionan con diésel serán convertidos, a partir de 2025, a aceites vegetales hidrogenados (o HVO): un combustible más limpio, compuesto por aceites vegetales y de cocina usados, compatible con vehículos diésel, que se utilizará para la propulsión de estos últimos.

Île-de-France Mobilités ha elegido una combinación de 70% biometano y 30% eléctrico, lo que pretende garantizar una mayor soberanía energética para la red de autobuses de Île-de-France.

2) 4.000 autocares y autobuses limpios nuevos llegarán a las líneas entre 2025 y 2028

A fecha de 1 de julio de 2025, poco más de 5.172 vehículos (autobuses y autocares) funcionarán con energía sostenible.

Y esto es solo el comienzo, ya que Île-de-France Mobilités planea encargar 4.000 nuevos autobuses y autocares eléctricos o de biometano.

Un total de 4.000 vehículos circularán en la carretera, con una media de 1.000 al año, entre 2025 y 2028.