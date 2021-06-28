Transición energética: Los autobuses de Île-de-France Mobilités funcionan con gas verde con GRDF
Para que todos puedan viajar de forma más sostenible cada día, Île-de-France Mobilités y GRDF están plenamente comprometidos con la transición energética.
Autobuses más limpios en todas las rutas
Île-de-France Mobilités lleva varios años comprometida con el programa más ambicioso de Europa para lograr la descarbonización total de todos los modos de transporte público.
Desde 2016, Île-de-France Mobilités ha puesto fin a la adquisición de autobuses diésel y ha estado invirtiendo junto a sus operadores en un proceso de transición energética para su flota de autobuses y autocares.
Actualmente, 700 autobuses Île-de-France Mobilités funcionan con gas 100% renovable y, a finales de 2021, 1400 autobuses y autocares circularán con BioNGV.
A partir de 2025, en los suburbios interiores, y en 2029 en toda la región: el 100% de la flota de Île-de-France Mobilités estará compuesta por vehículos más limpios, de los cuales el 70% circulará con BioNGV, es decir, más de 7.000 autobuses y autocares.
Al mismo tiempo, Île-de-France Mobilités ha iniciado la conversión de sus depósitos de autobuses, lo cual es esencial para la introducción de autobuses más limpios.
GRDF comparte las ambiciones de Île-de-France Mobilités y la región de Île-de-France en términos de movilidad sostenible y apoya la transformación energética de los autobuses en la región de Île-de-France.
Gas verde, BioNGV: ¿qué es?
El gas verde es un gas 100% renovable producido localmente a partir de residuos orgánicos de la industria agroalimentaria, catering colectivo, residuos agrícolas y domésticos, o lodos de plantas de tratamiento de aguas residuales.
El gas verde tiene las mismas propiedades que el gas natural y, por tanto, puede ser inyectado en la red de distribución de gas. Te permite calentar, cocinar o... ¡A coger el autobús!
Cuando se utiliza gas verde como combustible, se denomina BioNGV.
Gas verde: menos CO2, más economía circular
El BioNGV es un combustible que naturalmente emite pocos contaminantes locales:
- Reducción del 80% en las emisiones de CO2 en comparación con un vehículo diésel de la misma generación
- Emisiones de óxidos de nitrógeno 7 veces menores que las de un autobús Euro VI
- 90% menos de partículas
Por eso BioNGV ha recibido la pegatina Crit'Air 1 , que le garantiza acceso a todas las zonas de bajas emisiones.
Por otro lado, conducir en BioNGV significa hacer la mitad de ruido que un vehículo diésel. ¡Un verdadero activo para los residentes y conductores locales!
Por último, producido y utilizado localmente reciclando nuestros residuos, el gas verde está totalmente en línea con la dinámica de una economía circular y crea empleos que no pueden ser reubicados (4000 hoy, 53.000 para 2030).