Transición energética: Los autobuses de Île-de-France Mobilités funcionan con gas verde con GRDF

Actualmente, 700 autobuses Île-de-France Mobilités funcionan con gas 100% renovable y, a finales de 2021, 1400 autobuses y autocares circularán con BioNGV.

A partir de 2025, en los suburbios interiores, y en 2029 en toda la región: el 100% de la flota de Île-de-France Mobilités estará compuesta por vehículos más limpios, de los cuales el 70% circulará con BioNGV, es decir, más de 7.000 autobuses y autocares.

Al mismo tiempo, Île-de-France Mobilités ha iniciado la conversión de sus depósitos de autobuses, lo cual es esencial para la introducción de autobuses más limpios.

GRDF comparte las ambiciones de Île-de-France Mobilités y la región de Île-de-France en términos de movilidad sostenible y apoya la transformación energética de los autobuses en la región de Île-de-France.