Vélib' llega a la aplicación Île-de-France Mobilités
Hacer un Vélib' con tu pase Navigo se ha vuelto rutina, ¿verdad?
Pero a partir del 8 de febrero, ahora podrás comprar el pase Vélib' directamente a través de la app Île-de-France Mobilités.
¿Qué ofrece Velib' Métropole disponibles?
Podrás elegir entre las ofertas a corto plazo de Velib' Métropole: ofertas que están dirigidas principalmente a usuarios muy ocasionales y turistas.
Ya sea que elijas un V-Ticket, un pase Classic de 24 horas, un pase Electric de 24 horas o un pase de 3 días: ¡compone la movilidad que te convenga!
Tomar un pase Velib' Métropole en la aplicación Île-de-France Mobilités: cómo usarlo
- Selecciona Velib' Métropole mediante la búsqueda de rutas o en el mapa "cercano"
- Serás redirigido a la sección "Compra" de la app, en una sección dedicada a Velib' Métropole
- Elige el dispositivo con el que desbloquearás el Vélib' : un código o, aún más sencillo, tu pase Navigo; entonces se vinculará automáticamente a tu compra
- Luego te redirigen a Velib' Métropole, donde puedes elegir las ofertas y el número de bicicletas que deseas
- Solo introduce tu dirección de correo electrónico (que ya puede estar pre-rellenada si has iniciado sesión en el universo de Île-de-France Mobilités): no es necesario crear una cuenta Velib' Métropole.
- Paga tu compra con tarjeta de crédito con Velib' Métropole
- Desbloquea tu Vélib' y... ¡Disfrutad! (con seguridad)
Para mayor comodidad, puedes seguir tus compras de Velib' Métropole directamente en la aplicación Île-de-France Mobilités: si tu oferta ocasional de Velib' Métropole se compró mientras estaba conectado a Île-de-France Mobilités Connect, encontrarás tus compras de Velib' Métropole, así como tus compras de Navigo, en tu Espacio Personal, bajo el título "Mis últimas compras".
(Nota: esta página resume todas las compras realizadas pero no incluye las cantidades cobradas si se supera el paquete. Estas cantidades se comunicarán por correo electrónico directamente a través de Velib' Métropole.)
Gestiona toda tu movilidad en la app Île-de-France Mobilités
Cada uno tiene sus propios viajes, cada uno sus propios deseos y, sobre todo, su propia movilidad: dado que hay tantas formas de desplazarse por Île-de-France como personas que viven en la región de Île-de-France Mobilités, la aplicación Île-de-Mobilités se está enriqueciendo gradualmente hasta convertirse en la herramienta de referencia para toda tu movilidad en la región de Île-de-France.
El ciclismo en Île-de-France se está volviendo cada vez más fácil
Desarrollo exponencial del servicio de localización de Véligo, multiplicación de aparcamientos para bicicletas, creación del RER-V (para bicicletas), promoción de servicios de autoservicio para bicicletas (como Vélib'), coronapistas permanentes y beneficios regionales y locales: durante los últimos 4 años, Île-de-France Mobilités se ha comprometido a facilitar el ciclismo en Île-de-France