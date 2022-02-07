Vélib' llega a la aplicación Île-de-France Mobilités

Hacer un Vélib' con tu pase Navigo se ha vuelto rutina, ¿verdad?

Pero a partir del 8 de febrero, ahora podrás comprar el pase Vélib' directamente a través de la app Île-de-France Mobilités.

¿Qué ofrece Velib' Métropole disponibles?

Podrás elegir entre las ofertas a corto plazo de Velib' Métropole: ofertas que están dirigidas principalmente a usuarios muy ocasionales y turistas.

Ya sea que elijas un V-Ticket, un pase Classic de 24 horas, un pase Electric de 24 horas o un pase de 3 días: ¡compone la movilidad que te convenga!

Tomar un pase Velib' Métropole en la aplicación Île-de-France Mobilités: cómo usarlo

  1. Selecciona Velib' Métropole mediante la búsqueda de rutas o en el mapa "cercano"
  2. Serás redirigido a la sección "Compra" de la app, en una sección dedicada a Velib' Métropole
  3. Elige el dispositivo con el que desbloquearás el Vélib' : un código o, aún más sencillo, tu pase Navigo; entonces se vinculará automáticamente a tu compra
  4. Luego te redirigen a Velib' Métropole, donde puedes elegir las ofertas y el número de bicicletas que deseas
  5. Solo introduce tu dirección de correo electrónico (que ya puede estar pre-rellenada si has iniciado sesión en el universo de Île-de-France Mobilités): no es necesario crear una cuenta Velib' Métropole.
  6. Paga tu compra con tarjeta de crédito con Velib' Métropole
  7. Desbloquea tu Vélib' y... ¡Disfrutad! (con seguridad)

Para mayor comodidad, puedes seguir tus compras de Velib' Métropole directamente en la aplicación Île-de-France Mobilités: si tu oferta ocasional de Velib' Métropole se compró mientras estaba conectado a Île-de-France Mobilités Connect, encontrarás tus compras de Velib' Métropole, así como tus compras de Navigo, en tu Espacio Personal, bajo el título "Mis últimas compras".

(Nota: esta página resume todas las compras realizadas pero no incluye las cantidades cobradas si se supera el paquete. Estas cantidades se comunicarán por correo electrónico directamente a través de Velib' Métropole.)

Gestiona toda tu movilidad en la app Île-de-France Mobilités

Cada uno tiene sus propios viajes, cada uno sus propios deseos y, sobre todo, su propia movilidad: dado que hay tantas formas de desplazarse por Île-de-France como personas que viven en la región de Île-de-France Mobilités, la aplicación Île-de-Mobilités se está enriqueciendo gradualmente hasta convertirse en la herramienta de referencia para toda tu movilidad en la región de Île-de-France.

El ciclismo en Île-de-France se está volviendo cada vez más fácil

Desarrollo exponencial del servicio de localización de Véligo, multiplicación de aparcamientos para bicicletas, creación del RER-V (para bicicletas), promoción de servicios de autoservicio para bicicletas (como Vélib'), coronapistas permanentes y beneficios regionales y locales: durante los últimos 4 años, Île-de-France Mobilités se ha comprometido a facilitar el ciclismo en Île-de-France