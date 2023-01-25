¿Cómo me llevo el Veillib' en la estación? ¿Necesito usar un pase Navigo o un código secreto?
Haz un Vélib' con un pase Navigo
Para hacer un Vélib' con tu pase Navigo:
- Pulsa la tecla "V" en el teclado Vélib': la pantalla se ilumina;
- Luego puedes mostrar tu pase Navigo sobre la pantalla;
- Aparece el símbolo GO: puedes tomar tu Vélib'.
cómo tomar un Vélib'
Haz un Vélib' con un correo electrónico y un código secreto
Para hacer un Vélib' con tu código secreto Navigo:
- Pulsa la tecla "V" en el teclado Vélib': la pantalla se ilumina;
- Escribe tu código de acceso (8 dígitos) recibido por correo electrónico y confirma pulsando "V";
- Luego escribe tu código secreto (4 dígitos) y pulsa "V";
- Aparece el símbolo GO: puedes tomar tu Vélib'.
Cómo tomar un Vélib' con un código