¿Cómo me llevo el Veillib' en la estación? ¿Necesito usar un pase Navigo o un código secreto?

Actualizado en 25 enero 2023

Haz un Vélib' con un pase Navigo

Para hacer un Vélib' con tu pase Navigo:

  1. Pulsa la tecla "V" en el teclado Vélib': la pantalla se ilumina;
  2. Luego puedes mostrar tu pase Navigo sobre la pantalla;
  3. Aparece el símbolo GO: puedes tomar tu Vélib'.
Tutorial: coge un Vélib en el resort con tu pase Navigo
toma un Vélib'

cómo tomar un Vélib'

Haz un Vélib' con un correo electrónico y un código secreto

Para hacer un Vélib' con tu código secreto Navigo:

  1. Pulsa la tecla "V" en el teclado Vélib': la pantalla se ilumina;
  2. Escribe tu código de acceso (8 dígitos) recibido por correo electrónico y confirma pulsando "V";
  3. Luego escribe tu código secreto (4 dígitos) y pulsa "V";
  4. Aparece el símbolo GO: puedes tomar tu Vélib'.
Tutorial: haz un Vélib en la estación con un correo electrónico y tu código secreto de navego
toma un Vélib' con un código

Cómo tomar un Vélib' con un código

¿Tienes problemas para tomar tu Vélib'? Consulta los tutoriales en la web de Vélib'