¿Para quién son los beneficios culturales?
Los beneficios culturales están reservados para los suscriptores:
Tu pase válido puede ser solicitado en la caja registradora, ¡recuerda llevarlo contigo el día de tu visita!
¡Tu suscripción a Navigo te da acceso a más de 300 buenas ofertas en espacios culturales de toda Île-de-France!
Con los beneficios culturales del pase Navigo, disfruta de 300+ salidas culturales disponibles por toda Île-de-France:
Nuestra oferta se enriquece cada año para permitirte descubrir o redescubrir la cultura de Île-de-France.
Los beneficios culturales son reducciones de precio o servicios exclusivos* disponibles durante todo el año :
Y muchas otras buenas ofertas...
*Ejemplos de ofertas ofrecidas por nuestros socios culturales y proporcionadas solo con entrada. Lista no exhaustiva. Consulta los detalles de las condiciones de las ofertas válidas en nuestro mapa interactivo o directamente en los establecimientos.