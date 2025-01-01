Ventajas culturales dentro del alcance de Navigo

¡Tu suscripción a Navigo te da acceso a más de 300 buenas ofertas en espacios culturales de toda Île-de-France!

Imagen de un gran castillo con una princesa delante de él que le ofrecía su pase Navigo en dirección a un autobús con el estampado Île-de-France Mobilités, se detuvo frente al castillo.
Imagen de un abuelo con un bastón entregando su pase Navigo en la caja registradora de un cine, el vendedor le entrega una entrada de cine a cambio.

¿Para quién son los beneficios culturales?

Los beneficios culturales están reservados para los suscriptores:

Tu pase válido puede ser solicitado en la caja registradora, ¡recuerda llevarlo contigo el día de tu visita!

Imagen que muestra un mapa estilizado de la red de transporte que muestra 5 tipos de espacios culturales: museo, centro de arte, danza, cine y teatro.

+ 300 salidas culturales en Île-de-France

Con los beneficios culturales del pase Navigo, disfruta de 300+ salidas culturales disponibles por toda Île-de-France:

  • Cine, teatro, circo
  • Museo y Patrimonio
  • Música, baile
  • Experiencia, Jardín
  • Centro de Arte, Libro

Nuestra oferta se enriquece cada año para permitirte descubrir o redescubrir la cultura de Île-de-France.

Imagen de un grupo de 6 amigos formado por 4 chicas y 2 chicos bailando en un festival de música, la niña del centro lleva un sombrero y gafas de sol, sonríe y levanta los brazos en el aire mientras sostiene su pase Navigo.

Beneficios diseñados para ti

Los beneficios culturales son reducciones de precio o servicios exclusivos* disponibles durante todo el año :

  • ¿Te gusta el teatro ? Aprovecha las tarifas preferenciales durante toda la temporada.
  • Invita a un amigo al cine, si ya tienes una tarifa reducida, también podrá aprovecharla.
  • No hace falta elegir entre un festival de rock o electro, gracias a una cuota de asientos a precio reducido, ¡irás a ambos!

Y muchas otras buenas ofertas...

¿Preguntas sobre los beneficios culturales?

Contacta con nosotros en: [email protected]

*Ejemplos de ofertas ofrecidas por nuestros socios culturales y proporcionadas solo con entrada. Lista no exhaustiva. Consulta los detalles de las condiciones de las ofertas válidas en nuestro mapa interactivo o directamente en los establecimientos.