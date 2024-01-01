Gratis

El Paso Navigo imagina R,

para alumnos y estudiantes residentes en Île-de-France

  • Para usuarios habituales
  • Acceso a todas las formas de movilidad en Île-de-France
  • Te permite cargar paquetes R Junior, School, Student y muchos más
Obtener

¿Cómo lo consigo?

Este pase solo se emite online como parte de una suscripción a un paquete Imagine R:

  1. Ve a mi espacio > Mi Navigo
  2. Ten una foto para descargar o hazla directamente online cuando hagas el pedido.
  3. Agence imagine R te enviará tu pase Navigo imagine R por correo junto con tu pase.

Servicio

  • Avería demostrada: sustitución inmediata y gratuita en la rama.
  • Pérdida o robo: sustitución a petición del titular frente al pago de una suma global de 15 €.

La declaración de pérdida o robo y la sustitución del pase Navigo se realizan en la agencia.

Política

El uso del pase R de la imagen de Navigo requiere la creación de un archivo de cliente en la base de datos de Navigo.