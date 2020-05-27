Ilustración que muestra a una niña validando su viaje con el Navigo. Imagina el pase R acompañado de su madreIlustración que muestra a una niña validando su viaje con el Navigo. Imagina el pase R acompañado de su madre

Paquete Imagina R Junior

Imagina R a un precio insuperable para niños menores de 11 años

RERMetroAutobúsTranvíaTren

24,80€  por añoTasas de solicitud incluidas

  • Viaja ilimitado a cualquier parte de Île-de-France
  • Precio ultra atractivo para los estudiantes más jóvenes
Suscripción online

¿Es adecuado para mis necesidades?

imagina que R Junior es particularmente adecuado si:

  • Eres un joven menor de 11 años el 31 de diciembre.
  • Vives en Île-de-France.
  • Viajas con frecuencia por toda la región de Île-de-France (zonas 1 a 5).

Sencillo y práctico para el uso diario

No más colas nientradas individuales: solo necesitas tu pase Imagine R para ir a cualquier parte de Île-de-France, ¡todo el año! 

¿Cómo lo consigo?

Para el curso escolar 2025-2026, puedes suscribirte al paquete Imagine R Junior hasta el 30 de abril de 2026.

La suscripción solo se realiza online.

Se deben proporcionar documentos de apoyo: véase la lista de documentos de apoyo

Suscripción online

¿Cómo funciona?

Después de que tu solicitud haya sido procesada, la Agencia imagina que R te enviará:

  • Si es tu primer registro, tu pase Imagine R cargado con tu plan anual.
  • Si es una renovación, un correo electrónico te avisará cuando puedas cargar tu nuevo plan Imagine R en tu pase. Esta actualización se realiza después mediante la solicitud de Île-de-France Mobilités o en la estación (en las taquillas o máquinas expendedoras).

Se requerirá descargar un comprobante de identidad para beneficiarse de la tarifa Junior.

