Paquete Imagina R Junior

Este paquete anual está reservado para jóvenes menores de 11 años a partir del 31 de diciembre que residan en Île-de-France.

Permite desplazarse ilimitado por toda la Île-de-France. Es válido en todos los medios de transporte (Metro, Autobús, tren, RER, tranvía, algunos servicios locales y transporte bajo demanda), excepto en Orlyval, lanzaderas de VEA Disney y autobuses turísticos (OpenTour, Cars Rouges).

El paquete Imagine R Junior te permite beneficiarte de ofertas exclusivas de 3 socios gracias a tu certificado Imagine R.

Durante el primer año de suscripción, el contrato Imagine R es válido durante 13 meses (del 1 al 30 de septiembre del año siguiente). Cuando se renueva el contrato, la duración del contrato es de 12 meses y cubre el periodo del 1 de octubre al 30 de septiembre del año siguiente.

Si optas por la domiciliación bancaria, tus comisiones se deducirán cada mes alrededor del día 5. Si configuras la domiciliación bancaria después de esa fecha, el mes siguiente, se debitarán dos pagos mensuales al mismo tiempo. El primer pago mensual también incluirá 8 € de tasa de solicitud.

En caso de pérdida o robo, imagina que R Étudiant es reemplazado por una contribución de 15 € (comisiones de gestión).