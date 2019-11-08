Ilustración que muestra a un estudiante validando su recorrido con su Navigo, imagina el pase RIlustración que muestra a un estudiante validando su recorrido con su Navigo, imagina el pase R

Paquete escolar Imagine R

La suma anual global para estudiantes de primaria, secundaria y aprendices

MetroRERAutobúsTranvíaTren

392,30€  por añoTasas de solicitud incluidas

  • Viajes ilimitados en Île-de-France
  • Precio ultra atractivo para jóvenes
Precios

El precio del paquete anual es de 392,30 € para el año 2025/2026, incluyendo los gastos administrativos.

Algunos reembolsos pueden concederse bajo ciertas condiciones, dependiendo del departamento.

Cuando te inscribes por primera vez, el plan es válido durante 13 meses por el precio de 12.

¿Es adecuado para mis necesidades?

imagina que R Scolaire es especialmente adecuado si:

  • Eres estudiante de primaria, secundaria o aprendiz.
  • Vives en Île-de-France.
  • Frecuentemente haces viajes por Île-de-France (zonas 1 a 5).

Consulta las condiciones detalladas al final de la página.

Sencillo y práctico para el uso diario

No más colas nientradas individuales: simplemente necesitas tu pase Navigo imagine R para ir a cualquier parte de Île-de-France, ¡todo el año! 

¿Cómo lo consigo?

Para el curso escolar 2025-2026, puedes suscribirte al paquete imagine R Scolaire hasta el 30 de abril de 2026.

La suscripción se realiza online.

¿Cómo funciona?

Después de que tu solicitud haya sido procesada, la Agencia imagina que R te enviará:

  • Si es tu primer registro, tu Navigo imagina el pase R cargado con tu pase anual.
  • Si es una renovación, un correo electrónico te avisará cuando puedas cargar tu nuevo plan Imagine R en tu pase. Esta actualización se realiza después en la aplicación Île-de-France Mobilités o en la estación (en las taquillas o en las máquinas expendedoras).
¿Necesitas ayuda con la suscripción online?

