Paquete escolar Imagine R

Este paquete anual está reservado para jóvenes que viven en Île-de-France y cumplen una de las siguientes tres condiciones:
- Tener menos de 16 años el 1 de septiembre del año de suscripción;
- Tener menos de 26 años el 1 de septiembre del año de suscripción y estar cursando un curso de educación primaria o secundaria, o un programa de trabajo-estudio a un nivel inferior al de bachillerato con estatus de aprendiz;
- Tener menos de 26 años el 1 de septiembre del año de la suscripción y seguir un curso de formación de integración a largo plazo para jóvenes que hayan abandonado la escuela y estén en dificultades.
Permite desplazarse ilimitado por toda la Île-de-France. Es válido en todos los medios de transporte (Metro, Autobús, tren, RER, Tranvía, Filéo), excepto en:
- ciertos servicios directos al aeropuerto (Orlyval, Bus Direct Paris-Aéroport, anteriormente conocidos como autocares de Air France, lanzaderas VEA Disney)
- autobuses turísticos (OpenTour, Cars Rouges)
- rutas escolares especiales accesibles solo con el billete de transporte scol'R
Otros detalles de uso:
- Durante el primer año de suscripción, el contrato Imagine R es válido durante 13 meses (del 1 al 30 de septiembre del año siguiente). Cuando se renueva el contrato, la duración del contrato es de 12 meses y cubre el periodo del 1 de octubre al 30 de septiembre del año siguiente.
- Si optas por la domiciliación bancaria, tus comisiones se deducirán cada mes alrededor del día 5. Si configuras la domiciliación bancaria después de esa fecha, el mes siguiente, se debitarán dos pagos mensuales al mismo tiempo. El primer pago mensual también incluirá 8 € de tasa de solicitud.
- El paquete Imagine R School se paga en 9 cuotas mensuales o en un solo pago por cheque.
- En caso de pérdida o robo, imagina que R Solaire es sustituido por una contribución de 15 euros (comisiones de gestión).
- Desde el segundo año, la tarjeta puede recargarse mediante la aplicación de Île-de-France Mobilités , mediante máquinas expendedoras de billetes o en los mostradores de los transportistas.
- El paquete imagine R también ofrece beneficios exclusivos