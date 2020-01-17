Ilustración que muestra a un grupo de escolares delante de un autobúsIlustración que muestra a un grupo de escolares delante de un autobús

Líneas regulares de autobús escolar

Facilita tu trayecto diario al autobús escolar

Precio variableDependiendo de la distancia

  • Válido para un viaje diario de ida y vuelta durante el curso escolar
  • La velocidad varía según la distancia recorrida
  • Asistencia financiera
Ilustración de una mano sosteniendo una moneda

Precios

Île-de-France Mobilités financia gran parte de los costes del transporte escolar y fija el precio de la Tarjeta de Autobús Escolar para las líneas regulares, que varía según la distancia recorrida.

Algunos ayuntamientos departamentales, e incluso otras autoridades locales, ayudan a las familias a financiar estas multas. Consulta con la compañía y con tu Departamento para saber el precio de tu tarjeta habitual de escuela de autobús:

Ilustración que muestra a un grupo de escolares

¿Puedo beneficiarme de ello?

Los requisitos de elegibilidad son los siguientes:

  • Reside en Île-de-France: solo se puede conservar una dirección de domicilio.
  • Tener menos de 21 años el 1 de septiembre del año escolar de suscripción.
  • Asistir a una educación primaria o secundaria o a una clase de preparación para aprendizajes y matricularse en una escuela pública o privada bajo contrato de asociación.
  • Estar en el colegio con el estatus de estudiante externo o medio interno.
  • Reside a 3 km o más del colegio.
Ilustración que muestra un mapa normal de la escuela de autobuses

¿Cómo lo consigo?

Es emitida por empresas miembros de OPTILE que operan redes de autobuses en los suburbios.

Los archivos de suscripción pueden recogerse en los mostradores de las compañías OPTILE o descargarse desde la web de Optile.

Rellena el formulario de suscripción

