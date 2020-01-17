Líneas regulares de autobús escolar

Precios
Île-de-France Mobilités financia gran parte de los costes del transporte escolar y fija el precio de la Tarjeta de Autobús Escolar para las líneas regulares, que varía según la distancia recorrida.
Algunos ayuntamientos departamentales, e incluso otras autoridades locales, ayudan a las familias a financiar estas multas. Consulta con la compañía y con tu Departamento para saber el precio de tu tarjeta habitual de escuela de autobús:
- Yvelines (78),
- Essonne (91), sección "Transporte escolar",
- Val-de-Marne (94),
- Val d'Oise (95).