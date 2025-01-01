Entradas disponibles en este medio
El Pase Anual Navigo está diseñado específicamente para el pase Navigo anual. Pero también es posible cargar otros paquetes en él:
Gratis
El Pase Anual Navigo está diseñado específicamente para el pase Navigo anual. Pero también es posible cargar otros paquetes en él:
Este pase solo se emite si te suscribes a un pase anual Navigo. Existen varias soluciones posibles para conseguirlo.
Avería demostrada: sustitución inmediata y gratuita en la rama.
Pérdida o robo: reemplazo a petición del titular de la tarjeta.
La creación del Pase Anual Navigo requiere la creación de un archivo de clientes en la base de datos Navigo.