  • Viaja libremente todo el año , en cualquier parte de Île-de-France
  • También permite cargar el Navigo Annual Pass, Senior Pricing y muchos otros
Ilustración que muestra a un trabajador validando su viaje con su pase anual Navigo

Entradas disponibles en este medio

El Pase Anual Navigo está diseñado específicamente para el pase Navigo anual. Pero también es posible cargar otros paquetes en él:

Ilustración que muestra en primer plano a un viajero que se suscribe con su smartphone. En segundo plano, un viajero se suscribe a un mostrador.

¿Cómo lo consigo?

Este pase solo se emite si te suscribes a un pase anual Navigo. Existen varias soluciones posibles para conseguirlo.

Servicio

Avería demostrada: sustitución inmediata y gratuita en la rama.

Pérdida o robo: reemplazo a petición del titular de la tarjeta.

  • Costes de reemplazo : gratuitos (dentro del límite de 2 años).
  • Procedimiento : la declaración de pérdida/robo puede hacerse en una sucursal (entrega inmediata) y también en el Espacio Personal (recepción en casa o en una sucursal).

Política

La creación del Pase Anual Navigo requiere la creación de un archivo de clientes en la base de datos Navigo.