¿En qué medio debería poner los billetes de Metro-Tren-RER o de Autobus-Tranvía?
Puedes guardar hasta 20 billetes de Metro-Tren-RER y/o hasta 20 billetes de Bus-Tranvía en un pase Navigo Easy, un teléfono o un reloj conectado.
Bueno saberlo:
- Para comprar un billete para el Aeropuerto de la Región<>de París, utiliza un pase Navigo Easy o un pase móvil diferente al que guardabas tus billetes de Metro-Train-RER o Bus-Tranvía.
Estos tickets no pueden coexistir en el mismo medio.
- Es posible que el billete Metro-Train-RER no esté disponible para comprar en la app ni en una máquina expendedora. Esto se debe a la presencia de un billete incompatible en tu dispositivo (normalmente un billete antiguo de T+ o un billete de la Región<>de París). En este caso, debes usar todos los tickets que no pueden coexistir y que ya están presentes en el soporte, o usar otro medio. Haz clic para saber más sobre lacoexistencia de los billetes de transporte.