Perímetro
El billete t+ en un billete de cartón permite viajar en:
- Líneas de metro;
- Los tramos en París (zona 1) de las líneas RER/tren;
- Líneas de autobús sujetas a un acuerdo con el Syndicat des Transports d'Île-de-France y para las que se aplica la tarifa de Île-de-France;
- Las líneas de tranvía y Tzen;
- Filéo;
- Líneas de autobús de larga distancia.
El billete de cartón t+ no permite viajar en:
- Línea de tranvía 11; Línea de tranvía 12; Línea de tranvía 13;
- OrlyBus, RoissyBus y Orlyval;
- Línea 14 de metro si quieres llegar al aeropuerto de Orly: en este caso debes comprar el billete de aeropuertos de la región <> de París.
El billete t+ no permite conexiones entre "metro, RER/tren (en París)" y "autobús, tranvía, Tzen".
- Uso en el metro y en el RER/tren en París
El billete t+ permite conexiones durante 1h30 desde la validación de la entrada en la red, sin salir: metro-metro, RER/tren-RER/tren y metro-RER/tren en París, excepto entre Pont-Cardinet (tren) y Saint-Lazare (metro)-
- Uso en autobús, tranvía o Tzen
Un solo billete t+ es válido para toda la ruta
Permite conexiones entre autobús, tranvía y Tzen durante 1h30 entre la primera y la última validación.
No se permiten viajes de ida y vuelta ni interrupciones en el mismo autobús, tranvía o línea Tzen con el mismo billete t+.
- Uso en el funicular de Montmartre
El billete t+ permite tomar el funicular de Montmartre, pero sin conectar con otros medios de transporte.
Bueno saberlo
Esta entrada no está disponible en los libretos y pronto desaparecerá.