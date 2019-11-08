Billete T+

Para viajes puntuales a París e Île-de-France

MetroRERAutobúsTranvíaTren

2,50€  Soltero

  • Accede al metro, tranvía y autobús por toda la región de Île-de-France
  • Accede al RER en París
  • Billetes de cartón vendidos solo en estaciones y taquillas
Pronto el fin de las entradas de cartón

El billete t+ reemplazado: prepárate para la transición

La entrada t+ seguirá a la venta y se podrá usar en 2025.

Sin embargo, a partir del 1 de enero de 2025, se recomienda adoptar los nuevos billetes de transporte :

La ventaja: con estos nuevos billetes, puedes validar directamente desde tu smartphone. Más cómodo, más rápido.

