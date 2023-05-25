Términos y Condiciones Generales de Venta y Uso (GTCSU) Precios de transporte solidario - Servicio Cívico

Julio de 2025

PREÁMBULO

Este documento solo presenta los Términos Generales de Venta y Uso del "50% de descuento" para Voluntarios del Servicio Cívico y el Cuerpo de Solidaridad Europeo. La suscripción y el uso del "Descuento del 50%" están sujetos a la aceptación total, completa y sin reservas por parte del usuario de estos Términos y Condiciones Generales de Venta y Uso, así como de los relacionados con el medio en el que se carga el paquete.

El "Descuento del 50%", creado por Île-de-France Mobilités (Autoridad Organizadora de Transporte de Île-de-France), está gestionado y entregado a su nombre y en su nombre por S.A.S Comutitres, en adelante denominada "Comutitres S.A.S", bajo el nombre de "Agence Solidarité Transport" (en adelante: "la Agencia"), cuyos datos de contacto son: 0800 948 999 (servicio y llamada gratuitos), AGENCE SOLIDARITE TRANSPORT D'ÎLE-DE-FRANCE - TSA 86838 – 95905 CERGY PONTOISE CEDEX

1 - DEFINICIONES

1.1 El nombre "Voluntario" indica a la persona que solicita el descuento del 50% para Voluntarios del Servicio Cívico y el Cuerpo de Solidaridad Europea y "Titular" indica a la persona que utiliza el 50% de descuento. 1. El voluntario y el titular deben ser la misma persona.

1.2 El término "Transportistas" se refiere a empresas que han celebrado un contrato de servicio público o una delegación con Île-de-France Mobilités o una autoridad local organizadora que haya recibido una delegación de Île-de-France Mobilités para la operación de líneas de transporte de pasajeros.

2 - PRESENTACIÓN

El "50% de descuento" te permite viajar con un pase Navigo "50% de descuento" (mensual o semanal), billetes t+ en un libreto de media tarifa, billetes individuales o en un libreta de media tarifa válido en los trenes RER y Transilien, y suscribirte a un contrato Navigo Liberté + con un perfil tarifario reducido.

3-CONDICIONES DE ELEGIBILIDAD

3.1 El "Descuento del 50%" se concede a los voluntarios del Servicio Cívico y del Cuerpo de Solidaridad Europea que hayan firmado un contrato de compromiso con la Agencia de Servicio Cívico para una misión que se realiza en Île-de-France (en adelante, el "Voluntario"). Estos voluntarios llevan a cabo misiones de interés general en estructuras de derecho público u organizaciones sin ánimo de lucro en la región de Île-de-France y, en particular, en asociaciones y autoridades locales de la región de Île-de-France, materializadas mediante un contrato de compromiso.

3.2 El voluntario debe tener un pase Navigo personalizado con su nombre y apellido y en el que su foto aparezca para cobrar el derecho al "50% de descuento". Los pases anuales Navigo Découverte, Navigo imaginan R o Navigo Annual no pueden usarse para acceder al "50% de descuento". La solicitud de un pase Navigo debe hacerse por separado.

Para los voluntarios que residen en Île-de-France, el pase Navigo se obtiene inmediatamente en la agencia de ventas de los transportistas, en los puntos de venta de la RATP o en el mostrador de servicios de Navigo SNCF, en la web de www.iledefrance-mobilites.fr o recogiendo un formulario en una taquilla para devolverlo a la Agencia Navigo.

Para los voluntarios que no residen en Île-de-France pero cumplen su misión allí, el pase Navigo solo puede solicitarse por correo a la Agencia Navigo enviando un formulario de solicitud de pase Navigo (disponible en la agencia de ventas de los transportistas, en los puntos de venta de la RATP o en el mostrador de servicios de la SNCF de Navigo) acompañado de un certificado de la misión (Contrato de Compromiso o Contrato de Actividad) en membrete que mencione la identidad del empleador o la organización de prácticas y el número SIRET del establecimiento situado en Île-de-France y una foto reciente de pasaporte.

Para conocer las condiciones para obtenerlo, consulte los Términos y Condiciones Generales de Venta y Uso del pase Navigo. En cuanto el proceso de solicitud de pases online de Navigo esté disponible para las personas que trabajan en Île-de-France y residen fuera de ella, los voluntarios implicados podrán utilizar el proceso de solicitud de pase en la web de iledefrance-mobilites.fr.

Un titular de tarjeta solo puede tener un pase Navigo con derecho al "50% de descuento".

4.1 Emisión del derecho al "50% de descuento"

La suscripción al "50% de descuento" se realiza online en una plataforma dedicada, disponible en la web de iledefrance-mobilites.fr. La Agence Solidarité Transport envía, en nombre de la Agencia de Servicio Cívico y Île-de-France Mobilités, un correo electrónico de preinscripción al voluntario con una misión confirmada o futura. Este correo incluye un enlace directo a la plataforma que permitirá al voluntario finalizar su suscripción. Esta plataforma también es accesible a través de un enlace en la web de iledefrance-mobilites.fr. Solo serán elegibles los voluntarios cuyo contrato válido haya sido notificado a la Agencia de Transporte Solidario por la Agencia de Servicio Cívico.

Finalización de la suscripción:

El voluntario puede finalizar su registro:

- o a través del enlace del correo electrónico de preinscripción: el voluntario debe introducir su fecha de nacimiento y su número de pase Navigo personalizado. Su número de contrato ya estará pre-rellenado en la página de suscripción.

- o a través del enlace en la web iledefrance-mobilites.fr : el voluntario debe introducir su número de contrato de Servicio Cívico o del Cuerpo de Solidaridad Europeo, su fecha de nacimiento y su número de pase Navigo personalizado.

Métodos de instrucción y comunicación:

Si la Agencia no ha recibido toda la información relacionada con el contrato del Voluntario de la Agencia de Servicio Cívico, la solicitud de suscripción no tendrá éxito. Desde la fecha de recepción por parte de la Agencia, y siempre que esté completa y libre de errores, la solicitud se tramita en un plazo de 10 días naturales.

El derecho al "Descuento del 50%" no se concede por un periodo inferior a un mes. No se hará un reembolso total ni parcial de los billetes comprados para viajar hasta que la Agencia procese el expediente. El voluntario solicitante no podrá reclamar ninguna compensación ni compensación por ningún ticket que resulte de un tiempo de tramitación mayor o menor que el anunciado o el tiempo de entrega de un pase Navigo personalizado. El Voluntario no podrá reclamar compensación debido a retrasos en la transferencia de su información contractual entre la Agencia de Servicio Cívico y la Agencia de Transporte Solidaridad, lo que permite la atribución de derechos al "Descuento del 50%".

4.2 Materialización del derecho a la "reducción del 50%"

El derecho al "Descuento del 50%" otorgado por la Agencia debe cargarse en el pase Navigo Personalizado del Titular para poder utilizarse. Esta carga se realiza por teléfono a través de la aplicación Île-de-France Mobilités o de los revendedores oficiales (https://www.iledefrance-mobilites.fr/revendeurs-officiels), en un mostrador o en un dispositivo de venta de las redes de los operadores.

5 - Compra y/o uso de billetes de transporte

Los pases Navigo "50% de descuento" (mes o semana) pueden comprarse y cargarse en el pase Navigo Personalizado a través de la aplicación Île-de-France Mobilités o de los minoristas oficiales (https://www.iledefrance-mobilites.fr/revendeurs-officiels), en una taquilla o en un dispositivo de venta de las redes de los transportistas, siempre que se haya activado el derecho correspondiente a un descuento en este pase.

Para conocer las condiciones de cancelación y las normas de reembolso, consulta los Términos Generales de Venta y Uso de los pases Navigo Month y Navigo Week.

5.1 Uso de billetes Metro-Tren-RER o Autobus-Tranvía a media tarifa o Navigo Liberté +: el titular del "50% de descuento", si viaja con billetes a media tarifa o un contrato Navigo Liberté + Tarifa Reducida, debe estar imprescindiblemente en posesión de su pase Navigo sobre el que se ha cobrado el "50% de descuento", y presentarlo en caso de inspección para justificar su derecho a un descuento.

Pago 5-2: el pago del pase Navigo "50% de descuento" y los billetes de tarifa reducida no se puede realizar mediante vales de movilidad.

Para conocer los términos de pago, consulta los Términos y Condiciones Generales de Venta y Uso de los pases Navigo Month y Navigo Week.



6 - EXPIRACIÓN Y RENOVACIÓN DEL DERECHO A LA "REDUCCIÓN DEL 50%"

El derecho al "50% de descuento" expira al final del último mes del contrato de voluntariado. Si se amplía el contrato del titular, se notificará a la Agencia. Esto otorgará automáticamente al titular de la cuenta un nuevo derecho a un "50% de descuento". El titular debe actualizar imperativamente su pase Navigo, en su teléfono a través de la aplicación Île-de-France Mobilités o en los de los revendedores oficiales (https://www.iledefrance-mobilites.fr/revendeurs-officiels), en un mostrador o en un dispositivo de venta de las redes de los operadores, para poder utilizarlo.

7 - VALIDACIÓN Y CONTROL DE TICKETS

La validación y el control se realizan bajo las condiciones establecidas en los Términos y Condiciones Generales de Venta y Uso del Navigo Pass.

8-DISPOSICIONES MISCELÁNEAS

8-1 - Terminación del derecho al "50% de descuento"

El derecho al "Descuento del 50%" queda suspendido por efecto de la ley, sin perjuicio de ser procesado ante los tribunales:

- en caso de confiscación del pase Navigo por fraude en las redes de titulares de la tarjeta,

- en caso de fraude establecido en la información proporcionada por la Agencia de Servicios Cívicos (contrato falso, información falsa sobre la identidad del titular, etc.). En este caso, la Agence Solidarité Transport significa la suspensión del derecho al "Descuento del 50%" mediante una carta certificada con acuse de recibo dirigida al último lugar de residencia conocido del voluntario.

Cualquiera que siga ejerciendo el derecho al "50% de descuento" tras su suspensión puede ser procesado penalmente.

8-2 Derrota o robo

En caso de pérdida o robo del dispositivo sin contacto en el que se carga el paquete, consulte los términos y condiciones correspondientes, disponibles en la web de iledefrance-mobilites.fr.

9 - INFORMACIÓN RELACIONADA CON DATOS PERSONALES

Como parte de la "Reducción del 50%", el procesamiento de los Datos Personales del Voluntario es realizado por Île-de-France Mobilités, en su calidad de responsable de los datos, que se preocupa por la protección de la privacidad y el respeto a la vida personal.

Las personas implicadas en la realización del procesamiento son:

- Voluntarios de Servicio Cívico de entre 16 y 25 años;

- Voluntarios del Cuerpo de Solidaridad Europea de entre 18 y 30 años.

El procesamiento no incluye la recuperación ni la gestión de los datos de los representantes legales o pagadores. Estos datos se gestionan y supervisan en el momento de la compra de los paquetes.

Los datos personales relacionados con los Responsables de Tratamiento de Datos y Voluntarios, que permiten su identificación, se denominan "Datos" a continuación.

· Île-de-France Mobilités procesa Datos Personales en el contexto de:

- la emisión y gestión de la ley;

- comunicación institucional y comunicación comercial y no comercial;

- Realizar análisis estadísticos.

Además, el procesamiento con el fin de prevenir y gestionar impagos, robos y pérdida de billetes de transporte, así como la lucha contra el fraude, puede resultar en el rechazo de la transacción o en la terminación del paquete.

· Las aseguradoras procesan datos personales en relación con:

- la gestión de las operaciones y transacciones realizadas en el frente de ventas del transportista;

- la gestión de la validación y los datos resultantes, en particular la invalidación de tickets fraudulentos;

- la lucha contra las infracciones contra la policía de los transportistas, el control de multas, la multación y la recuperación de multas;

- operaciones de prospección comercial y no comercial en cumplimiento de la normativa vigente;

- análisis estadísticos para mejorar la oferta de transporte y los servicios ofrecidos por los transportistas;

- la gestión de las quejas de los clientes relacionadas con el uso de la red de operadores.

Procesamiento 9-1 para el cual Île-de-France Mobilités es el responsable de los datos

9.1.1 ¿Qué datos se recopilan?

Los datos recopilados en el contexto de la ejecución del contrato son los siguientes:

- Datos de identificación,

- Datos de vida personal,

- Datos relacionados con la vida profesional,

9.1.2 ¿Por qué se recopilan los datos?

Los datos recogidos están sujetos a tratamiento automatizado, para el cual Île-de-France Mobilités es el responsable de tratamiento de datos, y cuyos fines se enumeran en el preámbulo del artículo 9.

9-1-3 ¿Por qué es legal la recopilación y el procesamiento de estos datos?

La recopilación y el procesamiento de estos datos es posible:

- sobre la base de la ejecución del contrato y el consentimiento del Voluntario para: la gestión del contrato/servicio;

- en el ejercicio de una misión de servicio público de Île-de-France Mobilités para el envío de las llamadas comunicaciones institucionales no comerciales;

- con el consentimiento del Voluntario para el envío de comunicaciones comerciales.

9-1-4 ¿ Cuánto tiempo se conservan estos datos?

Île-de-France Mobilités conserva los Datos del Voluntario durante la duración del derecho y el cumplimiento de los contratos, así como hasta el final de los plazos de prescripción aplicables.

Para verificar la elegibilidad para las condiciones de acceso al billete de transporte, solo se conserva la prueba de identidad transmitida desde el espacio personal en el sitio iledefrance-mobilites.fr durante el tiempo que tarda en crear la cuenta y los servicios asociados que requieren dichas pruebas.

9.1.5 ¿Quién podría tener acceso a estos datos?

Los datos están destinados a Île-de-France Mobilités, Comutitres S.A.S., sus proveedores de servicios y socios contractuales, empresas de transporte público en Île-de-France, financiadores institucionales, institutos de encuestas y estadística, y empresas que realizan encuestas relacionadas con el transporte en Île-de-France.

Los datos resultantes de las operaciones realizadas en los servicios online de entidades que ofrecen Servicios Digitales Multimodales están destinados a: Île-de-France Mobilités, Comutitres S.A.S., sus proveedores de servicios y socios contractuales y el titular del Servicio Digital Multimodal implicado en la operación.

9.1.6 Transferencia de datos fuera de la Unión Europea

Los datos sobre los voluntarios se comunican con fines de gestión a los subcontratistas de Île-de-France Mobilités, establecidos fuera de la Unión Europea (Marruecos).

Estas transferencias de datos se rigen por acuerdos transfronterizos de flujo establecidos de acuerdo con las cláusulas contractuales estándar emitidas por la Comisión Europea o con normas corporativas vinculantes (BCRs).

9.2 Procesamiento del que los Carteros son responsables de procesar

9.2.1 ¿Qué datos se recopilan?

Los datos recogidos por los operadores como parte de su procesamiento son los siguientes:

- Datos de identificación,

- Datos económicos y financieros,

- Datos relacionados con delitos,

- Datos de validación.

9.2.2 ¿Por qué se recopilan los datos?

Los datos recogidos están sujetos a tratamiento automatizado, del cual los Transportistas son responsables de su tratamiento, y cuyos fines se enumeran en el preámbulo del Artículo 9.

9.2.3 ¿Por qué es legal la recopilación y el procesamiento de estos datos?

Este procesamiento se realiza en el contexto de:

- el cumplimiento del contrato, una obligación legal (gestión de las quejas de los clientes, control y multas),

- el consentimiento del Responsable de Datos (prospección comercial)

- el interés legítimo perseguido por el responsable de los datos (comunicación no comercial, comunicación comercial para bienes y servicios similares, estudios estadísticos anonimizados).

9.2.4 ¿Cuánto tiempo conservan los operadores estos datos?

Las normas de retención implementadas por la RATP y la SNCF son:

- Los datos se conservan durante un periodo que puede variar según los fines para los que se procesen.

Las huellas nominativas de los movimientos (marca de tiempo - lugar de validación - número de tarjeta) solo se conservan durante unas pocas horas. Más allá de eso, los datos se anonimizan con fines estadísticos. Solo se conserva el número acumulado diario de validaciones realizadas en la entrada y/o salida de nuestras redes ferroviarias durante el mes actual y el anterior (sin lugar de validación) para el seguimiento de calidad de los pases Navigo.

- Los datos necesarios para el procesamiento de quejas se conservan durante un periodo de tres años desde el cierre del expediente.

- Los datos relacionados con las operaciones realizadas en el frente de ventas se conservan por un periodo máximo de dos años, desde la fecha de la operación.

- Los datos recogidos en el contexto del establecimiento de infracciones se conservan durante un periodo de hasta seis años desde la comisión del delito, dependiendo del tipo de infracción y del seguimiento que se realize.

- Los datos recogidos para prospección y comunicación se conservan durante un periodo de tres años desde el último contacto con la persona o hasta la retirada de su consentimiento.

Los periodos de retención de datos del procesamiento realizado por los demás operadores pueden consultarse en la página web de estos últimos.

9.2.5 ¿Quién podría tener acceso a estos datos?

Como parte de este procesamiento, los datos solo se comparten con sus subcontratistas, Île-de-France Mobilités y Comutitres S.A.S, para realizar análisis estadísticos que les permitan mejorar la oferta de transporte y los servicios ofrecidos por las compañías transportistas. Solo se comunican los datos estrictamente necesarios para realizar estos análisis estadísticos.

A efectos del análisis estadístico del tráfico, Île-de-France Mobilités es receptor de datos de validación anonimizados.

9.2.6 Transferencia de datos fuera de la Unión Europea

Las aerolíneas se comprometen a hacer todo lo posible para evitar transferencias fuera de la Unión Europea y del país correspondiente.

En caso de que tales transferencias se prevean en el futuro, los operadores se comprometen a tomar garantías de sus subcontratistas para garantizar un nivel adecuado de protección de los datos transferidos y supervisar dichas transferencias mediante los mecanismos previstos por las normativas vigentes.

9.3 ¿Cuáles son los derechos del Responsable de Datos sobre sus Datos y cómo pueden ejercerse?

Cada Responsable de Datos tiene derecho a acceder, rectificar, borrar, limitar, portar la portabilidad, oponerse por motivos legítimos, definir directivas anticipadas relacionadas con el destino de sus datos tras su fallecimiento, así como el derecho a presentar una queja ante la CNIL.

Para ejercer sus derechos, el Responsable de Datos puede enviar su solicitud con los detalles del o los derechos implicados en la solicitud, sus datos de contacto, el alcance de la solicitud (producto, cuenta Île-de-France Mobilités o todo el procesamiento), su número de cliente, así como elementos que demuestren su identidad.

El Responsable de Datos puede enviar la solicitud a las siguientes direcciones dependiendo del tratamiento correspondiente:

- el tratamiento para el cual Île-de-France Mobilités es el responsable de tratamiento de datos:

· a la dirección postal: Île-de-France Mobilités – 39bis 41 rue de Châteaudun – 75009 París,

· o a la dirección de correo electrónico: [email protected].

- procesamiento del que los Transportistas son responsables de procesar: el Titular de la Cuenta puede contactar directamente con los Proveedores a través de sus sitios web institucionales,

o a la dirección postal de la RATP: Responsable de Protección de Datos de la RATP – 54 Quai de la Rapée – LAC LT73 – 75599 Paris Cedex 12 o al correo electrónico: [email protected] .

. o a la dirección postal SNCF Voyageurs - DPO - Departamento Legal y de Cumplimiento, Campus de CAMPA, 4 rue André Campra CS20012, 93212 SAINT-DENIS CEDEX o mediante un formulario dedicado a solicitudes online para ejercer la abogacía: https://url-c.fr/e/7hy9i

o a la dirección postal de OPTILE: DPO OPTILE – 32, rue de Caumartin – 75009 París.

Si el titular de la cuenta es menor de 15 años o un adulto bajo tutela o tutela, su representante legal puede ejercer todos los derechos indicados. Se solicitará prueba de la representación legal del menor o del adulto protegido.

10 – MODIFICACIÓN DE LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES GENERALES

Île-de-France Mobilités puede modificar estos términos y condiciones generales en cualquier momento. La versión vigente se publica en la colección de actos administrativos de Île-de-France Mobilités y puede consultarse en la página web de iledefrance-mobilites.fr.

Las traducciones de los Términos y Condiciones son solo para billetes informativos. Los términos y condiciones en francés son auténticos en los tribunales.