Términos y Condiciones Generales de Reembolso - Funcionamiento de reembolso del paquete Imagine R

ARTÍCULO 1: DEFINICIONES

La tarjeta Scol'R Junior es una suscripción anual que permite a los estudiantes de los suburbios periféricos (departamentos 77 - 78 - 91 - 95) hacer un viaje diario de ida y vuelta entre su hogar y su colegio únicamente en un circuito escolar especial. Esta tarjeta está destinada a alumnos elegibles según el reglamento regional para circuitos escolares especiales y que tengan menos de 11 años al 31 de diciembre de 2024, o estén matriculados en una escuela primaria.

ARTÍCULO 2: PRINCIPIOS GENERALES

Para facilitar la movilidad de los niños, Île-de-France Mobilités ofrece un reembolso del 100% del pase imagine R para los usuarios que posean una tarjeta Scol'R Junior para el curso escolar 2024-2025.

Todas las solicitudes de reembolso en el contexto de esta operación deben presentarse en la página web de https://www.iledefrance-mobilites.fr, únicamente en el Área de Compensación, accesible en la dirección https://www.iledefrance-mobilites.fr/dedommagement. Para acceder a este espacio, debes crear o tener una cuenta Île-de-France Mobilités Connect.

La solicitud de reembolso la realiza el pagador del paquete, considerado el tutor legal del usuario. El usuario menor no está obligado a crear una cuenta para obtener un reembolso al pagador.

Las solicitudes se realizan exclusivamente en línea y deben presentarse en el área de compensación entre el 21 de octubre de 2024 y el 30 de abril de 2025, inclusive. La finalización de las reclamaciones iniciadas durante este periodo es posible hasta e incluyendo el 30 de mayo de 2025, a través del sistema de reclamaciones (véase el artículo 7 de este documento).

Solo se puede hacer una solicitud por usuario.

ARTÍCULO 3: CONDICIONES DE ELEGIBILIDAD

Para beneficiarse del reembolso del paquete Imagine R válido para el curso escolar 2024-2025, el usuario debe:

Posee una tarjeta Scol'R Junior válida para el curso escolar 2024-2025. Esta tarjeta está destinada a niños menores de 11 años a partir del 31 de diciembre de 2024 o a niños en primaria.

válida para el curso escolar 2024-2025. Esta tarjeta está destinada a niños menores de 11 años a partir del 31 de diciembre de 2024 o a niños en primaria. Sé titular de un pase Imagine R (Junior o School) válido para el curso escolar 2024-2025

Si el usuario cumple estas condiciones, el pagador debe:

Presenta una solicitud en el espacio mencionado en el Artículo 2 de este documento.

Envía una copia de la tarjeta Scol'R Junior mencionada anteriormente en el proceso de solicitud online.

ARTÍCULO 4: CANTIDAD REEMBOLSADA

Para un usuario que posea una tarjeta Scol'R Junior para el curso 2024-2025 y un paquete Imagine R Junior válido para el mismo periodo, la cantidad reembolsada será de 24,40 €.

Para un usuario que posea una tarjeta Scol'R Junior para el curso 2024-2025 y un paquete Imagine R Scolaire válido para el mismo periodo, la cantidad reembolsada será de 374,40 €.

ARTÍCULO 5: TÉRMINOS DE REEMBOLSO

Todos los reembolsos se realizan mediante transferencia a la cuenta bancaria conocida o introducida en el proceso de solicitud online. En el caso de un plan activo con domiciliaciones bancarias, esta será la cuenta bancaria utilizada para estos domicilios.

El reembolso se pagará al pagador del paquete imagine R que posee el usuario. Su nombre aparecerá en el proceso online en el momento de la presentación de la solicitud, así como en el correo electrónico de confirmación enviado al final de la solicitud a la dirección correspondiente a la cuenta Île-de-France Mobilités Connect utilizada para acceder a la Zona de Compensación.

Si el paquete es financiado por un pagador externo (asociación, autoridad local, etc.), el reembolso se pagará al tutor legal del Usuario que posee el paquete.

ARTÍCULO 6: SEGUIMIENTO DEL PAGO

El estado de la reclamación puede rastrearse en la página de Seguimiento en la Zona de Compensación iniciando sesión con la cuenta Île-de-France Mobilités Connect que se utilizó para presentar la reclamación.

Además, se enviarán correos electrónicos automáticos en cada etapa para informar sobre el estado de la solicitud. Estos correos se enviarán a la dirección correspondiente a la cuenta Île-de-France Mobilités Connect utilizada para acceder a la Zona de Compensación.

Para más información, consulte las preguntas frecuentes disponibles en la web de Île-de-France Mobilités en: https://www.iledefrance-mobilites.fr/aide-et-contacts/dedommagements-et-remboursements

ARTÍCULO 7: QUEJAS

Todas las reclamaciones relativas a estas medidas de reembolso deben presentarse en el Área de Compensación. Un formulario de contacto dedicado está disponible al final de la página.

El acceso al formulario de contacto también puede realizarse mediante el enlace hipertexto del correo enviado en caso de solicitud denegada a la dirección correspondiente a la cuenta Île-de-France Mobilités Connect utilizada para acceder a la Zona de Compensación.

Île-de-France Mobilités y Comutitres S.A.S se reservan el derecho de solicitar cualquier documento adicional necesario para verificar la información proporcionada.

ARTÍCULO 8: DATOS PERSONALES

Los datos para la creación de la cuenta Île-de-France Mobilités se recopilan antes de vender el paquete. Consulte los Términos y Condiciones Generales de Uso de la Cuenta de Cliente de Île-de-France Mobilités: www.iledefrance-mobilites.fr/donnees-personnelles.

Como parte del proceso de compensación, no se le pide al Usuario que proporcione datos adicionales sobre lo recopilado para la creación y gestión del contrato. Consulte los Términos y Condiciones Generales de Venta y Uso (GTCSU) del pase anual del colegio Imagine R y del pase junior Imagine R (temporada 2024-2025) | Île-de-France Mobilités. El procesamiento de reembolsos puede llevar a la recogida de los datos bancarios del pagador (IBAN y BIC) para llevar a cabo la operación. Estos datos, justificados por el contrato, se conservan durante la duración del reembolso.

ARTÍCULO 9: MEDIACIÓN

ARTÍCULO 10: ACEPTACIÓN Y MODIFICACIÓN DE LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES GENERALES DE REEMBOLSO

La presentación de una solicitud de reembolso está sujeta a la aceptación y cumplimiento de estos Términos y Condiciones Generales de Reembolso.

Île-de-France Mobilités se reserva el derecho de modificar, en cualquier momento, el Área de Compensación y los servicios asociados, así como estos Términos y Condiciones Generales de Reembolso, en particular para adaptarse a los cambios en el espacio mediante la disponibilidad de nuevas funcionalidades, la eliminación o modificación de características existentes.

Las condiciones se presentarán a los usuarios durante cada proceso de canje. Entonces podrán decidir si aceptan y presentan su solicitud o no, y no finalizan el proceso.