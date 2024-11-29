Términos y Condiciones Generales de Venta y Uso (GTCSU) del Navigo Liberté + contrato de pase

Fecha de validez: de diciembre de 2025

Preámbulo

La suscripción y uso de un contrato Navigo Liberté + sobre un pase presupone el conocimiento y constituye la aceptación plena, completa y sin reservas de estos Términos y Condiciones Generales de Venta y Uso por parte del titular de la cuenta y el pagador si son distintos del titular de la cuenta, así como de los relacionados con el pase en el que se carga el contrato. El pagador de un contrato en nombre de un menor no emancipado o de un adulto bajo tutela o curaduría se compromete a comunicar estos términos y condiciones e informarle de sus obligaciones.

El contrato Navigo Liberté + de pase, creado por Île-de-France Mobilités (Autoridad Organizadora de Transporte de Île-de-France), está gestionado por S.A.S Comutitres, en adelante denominada "Comutitres S.A.S" o "Agence Navigo", en nombre y en nombre de Île-de-France Mobilités.

1. Definiciones

1.1 El nombre "Titular" indica a la persona física que utiliza el Navigo Liberté + contrato en el pase.

1.2 El nombre "Pagador" indica a la persona física, independiente o no del Contralor, que contractualmente acepta pagar las facturas del Contralor. El pagador debe ser un adulto capaz o un menor emancipado.

1.3 El término "Transportistas" se refiere a empresas que han celebrado un contrato de servicio público o delegación con Île-de-France Mobilités o con una autoridad local organizadora que ha recibido una delegación de Île-de-France Mobilités para la operación de líneas de transporte de pasajeros.

1.4 El "Espacio Personal" se refiere a la cuenta personal "Île-de-France Mobilités Connect" del titular de la cuenta o a la del pagador creada en la web www.iledefrance-mobilites.fr (gestionada por Île-de-France Mobilités), bajo el título "Gestiono mi tarjeta" (sección gestionada por Comutitres S.A.S). Consulte los Términos y Condiciones Generales de Uso del sitio y las normas de privacidad en la web de Île-de-France Mobilités (www.iledefrance-mobilites.fr).

1.5 El término "Tarifa Reducida" se refiere a las tarifas aplicables a los titulares de tarjetas que corresponden a los criterios de los siguientes perfiles:

Beneficiarios de la asistencia social y la solidaridad con el transporte

Niños de 4 a menos de 10 años (gratuito para menores de 4 años)

Poseedor de una tarjeta de "Familias Numerosas"

Personas con discapacidad según la prueba

Más detalles sobre " Lista de beneficiarios de tarifas reducidas | Île-de-France Mobilités (iledefrance-mobilites.fr) "

1.6 La "convivencia" de diferentes billetes o contratos se define como la posibilidad de cargar estos billetes o contratos en el mismo soporte. Más información sobre las normas de convivencia en la web de Île-de-France Mobilités.

1.7 Los trayectos en autobús-tranvía y Metro-Tren-RER realizados con un Navigo Liberté + pase se pagan retroactivamente, según el precio definido por Île-de-France Mobilités.

2. PRESENTACIÓN Y USO

2.1 El contrato Navigo Liberté + sur passe es un contrato que, tras la suscripción, te permite viajar por la red de transporte Île-de-France Mobilités sin haber pagado previamente un billete de transporte. El importe debido por el billete de los viajes realizados por el titular de la cuenta se determinará aplicando las normas de tarifa definidas en el Artículo 3, y se debitará mensualmente, el mes siguiente a los viajes realizados, desde la cuenta bancaria del pagador, al mismo tiempo que cualquier cargo administrativo o de servicio postventa.

2.2 Utilizable en la red de transporte público bajo la jurisdicción de Île-de-France Mobilités, el contrato Navigo Liberté + de un pase permite viajar en:

Líneas de metro en Île-de-France, con una tarifa específica para la entrada/salida en la estación L14 del aeropuerto de Orly (véase Navigo Liberté + en la página de tarifas del pase) (excluyendo Orlyval);

Líneas RER/Tren en Île-de-France, con una tarifa específica para la entrada/salida en las estaciones TGV del Aeropuerto Charles de Gaulle 1 y del Aeropuerto Charles de Gaulle 2 (ver la página de tarifas Navigo Liberté+ en el pase);

Líneas de autobús sujetas a un acuerdo con Île-de-France Mobilités y para las que se aplica la tarifa de Île-de-France;

La línea RoissyBus con una tarifa específica para el aeropuerto;

Líneas de tranvía (T1 a T14);

Los Tzen;

El funicular de Montmartre;

El Navigo Liberté+ no es válido en Orlyval, el cliente debe pagar por un ticket específico

2.3 Uso en metro, RER, tren y funicular

En el RER, tren, metro y funicular de Montmartre, el Navigo Liberté + contrato de pase otorga el derecho a un viaje de 2:00 (dos horas) desde la validación de la entrada. Estos usos son posibles sujetos a las normas de correspondencia especificadas en el Artículo 3.6.

2.4 Uso en autobús, tranvías y Tzen

En autobuses, tranvías y Tzen, el contrato Navigo Liberté + pase te da derecho a un viaje de 1h30 (una hora y treinta minutos) desde la validación de la entrada, sujeto a las normas especificadas en el artículo 3.6.

2.5 Uso en correspondencia

El contrato Navigo Liberté + en un pase otorga al usuario un recorrido desde la primera validación hasta la entrada hasta la salida de la red, incluyendo validaciones de conexión intermedia, independientemente del modo de transporte utilizado.

Tabla resumida de tiempos de viaje autorizados (duración máxima durante la cual el usuario puede viajar con un solo viaje facturado):

Trayecto en autobús/tranvía: 1h30

Viaje en Metro/RER/tren: 2:00

3. PRECIOS

3.1 El precio lo decide Île-de-France Mobilités.

3.2 Información sobre precios disponible:

En la web www.iledefrance-mobilites.fr sección "Precios"

sección "Precios" En los carteles de los lugares de transporte y suscripción al servicio

En la web de cálculo de itinerarios ( www.iledefrance-mobilites.fr ) con una indicación del precio unitario de un viaje

) con una indicación del precio unitario de un viaje Sobre la guía de tarifas de Île-de-France Mobilités

En las páginas web de los operadores

3.3 La tarifa actual es una tarifa pública general (precio completo).

Si el titular de la tarjeta se beneficia de una tarifa reducida, la tarifa de descuento correspondiente a su tarifa reducida se aplica a la tarifa completa. El fin de la Tarifa Reducida implica la aplicación automática del Precio Completo el primer día del mes siguiente.

Precios de las atracciones

3.4 Cada viaje realizado por el titular de la cuenta se factura al precio correspondiente al medio de transporte utilizado y a la ruta recorrida:

3.4.1 Cuando el titular de la cuenta valida la entrada al autobús, tranvía o Tzen, su viaje se factura al precio de una tarifa única de autobús/tranvía. El viaje de ida y vuelta y la interrupción del trayecto en el mismo autobús, tranvía o línea Tzen (incluso si se realiza en un plazo de 1:30) resultará en la facturación de un nuevo viaje.

3.4.2 Cuando el Titular valida la entrada al metro, RER o tren, su trayecto se cobra por el valor de un solo viaje Metro-tren-RER hasta que abandone la zona de control. El viaje de ida y vuelta y la interrupción del trayecto en la misma línea (incluso si se realiza en un plazo de 2:00) resultarán en la facturación de un nuevo viaje.

3.4.3 Si el viaje comienza o termina en el aeropuerto de Orly, al pagador se le cobra una tarifa específica del aeropuerto independientemente del destino o salida del titular.

3.4.4 Si el viaje comienza o termina en el Aeropuerto Roissy Charles de Gaulle (Aeropuerto Charles de Gaulle 1 y Aeropuerto Charles de Gaulle 2 TGV), al pagador se le cobra una tarifa que depende del destino o estación de salida del titular.

3.4.5 Cuando el titular de la cuenta realiza un viaje en autobús/tranvía tras un viaje en metro/tren/RER, dentro de 1h30 (una hora y treinta minutos) desde el inicio del trayecto/metro/tren/RER, solo se cobrará un viaje.

3.4.6 Cuando el titular de la cuenta realiza un viaje en autobús/tranvía antes de un viaje de metro/tren/RER dentro de 1h30 (una hora y treinta minutos) desde el inicio del trayecto, solo se cobrará un viaje;

3.4.7 Cuando el titular de la cuenta valida la entrada en el RoissyBus, su trayecto se factura al precio de un viaje en RoissyBus. El viaje de ida y vuelta y la interrupción del trayecto resultarán en la facturación de un nuevo viaje de RoissyBus.

3.4.8 Cuando el titular valida la entrada al funicular de Montmartre, su viaje se factura al precio de un viaje en metro.

Precio de conexión

Un transbordo significa el cambio a otra línea de transporte, sin ir y venir en la misma línea ni interrupciones en la misma línea.

3.5 Las conexiones entre autobús, tranvía y Tzen por 1 hora y 30 minutos (una hora y treinta minutos) no suponen un cargo por un nuevo viaje.

3.6 Las conexiones realizadas dentro de la red ferroviaria (metro, RER/tren) no dan lugar a la facturación de un nuevo viaje dentro de los siguientes límites:

Durante las 2:00 (dos horas) para el metro, RER, tren sin salir de la zona de transporte.

para el metro, RER, tren sin salir de la zona de transporte. o a través de rutas de intercambio autorizadas por carretera pública.

Si el tiempo de viaje supera la validez del billete o de la conexión autorizada, o si es una conexión no autorizada, se cobrará un nuevo viaje.

3.7 Se ofrecen conexiones entre la red ferroviaria (Metro, RER, tren) y la red de superficie (autobús, tranvía y Tzen) (viaje en superficie sin cobro) bajo las siguientes condiciones:

Cuando el titular de la cuenta realiza un viaje en autobús/tranvía antes de un viaje RER, tren o metro, la validación en la entrada del RER, tren o metro debe realizarse en un plazo de 1h30 (una hora y treinta minutos) después de la validación en la entrada del autobús/tranvía.

después de la validación en la entrada del autobús/tranvía. Cuando el titular de la cuenta realiza un viaje en autobús/tranvía tras un viaje RER, la validación en la entrada del autobús/tranvía debe realizarse en un plazo de 1h30 (una hora y treinta minutos) después de la validación en la salida del RER/tren.

después de la validación en la salida del RER/tren. Cuando el titular de la cuenta realiza un viaje en autobús/tranvía tras un viaje en metro, la validación al entrar en el autobús debe realizarse dentro de la hora 30 (una hora y treinta minutos) después de la validación al entrar en metro.

Si el tiempo de conexión supera el tiempo autorizado, el trayecto en autobús/tranvía se cobrará a la tarifa actual.

3.8 La cantidad facturada por los viajes realizados en un día se limita al precio de las Navigo Day All Zones, excluyendo los viajes al aeropuerto (véase el artículo 2.2).

Resumen de los periodos durante los cuales se autorizan las conexiones: sujeto a los tiempos totales de viaje autorizados que se aplican en el artículo 2.5

Primera validación entre el tranvía/autobús o el metro/tren/RER con el tranvía/autobús: 1h30 entre la validación en la entrada y la validación en el transbordo

entre la validación en la entrada y la validación en el transbordo Primera validación entre el Metro/Tren y el Metro/tren: 2:00 entre la validación entrante y la validación de transferencia

Operación puntual

3.9 En caso de una operación puntual sobre el precio del producto Navigo Liberté + en el pase, que pueda beneficiar al titular del contrato y/o al pagador, durante un periodo limitado, la información detallada relativa a la operación estará disponible en la web del www.iledefrance-mobilites.fr durante el periodo de operación.

4. CONDICIONES Y SUSCRIPCIÓN

4.1 Las condiciones a cumplir para suscribir un contrato Navigo Liberté + son las siguientes:

El titular de la cuenta y el pagador deben ser personas físicas;

El pagador debe ser un adulto capaz o un menor emancipado;

El Registrante y el Pagador deben declarar cada uno una dirección de correo electrónico y un número de teléfono móvil, salvo en el caso de que el Registrante sea un menor no emancipado o un adulto bajo tutela o curaduría;

El titular debe cumplir los requisitos para obtener el pase Navigo (consulte los términos y condiciones del pase Navigo) o ya poseer un pase Navigo.

El pagador de un contrato rescindido por pago no regularizado no puede ser el pagador de otro contrato durante un periodo de un año desde la fecha de finalización. Si el pagador salda su deuda con la Agencia Navigo durante este periodo, puede ser nombrado de nuevo como pagador.

desde la fecha de finalización. Si el pagador salda su deuda con la Agencia Navigo durante este periodo, puede ser nombrado de nuevo como pagador. El pagador que ha recibido un aviso de importes a pagar de Île-de-France Mobilités, no puede ser el pagador de un nuevo pase Navigo Annuel, imaginemos R y un Navigo Liberté + contrato de pase de 2 años desde la recepción del aviso. Si el pagador salda su deuda con el Tesoro durante este periodo, puede ser nombrado de nuevo Pagador tras un periodo de 21 días naturales de tramitación.

desde la recepción del aviso. Si el pagador salda su deuda con el Tesoro durante este periodo, puede ser nombrado de nuevo Pagador tras un periodo de 21 días naturales de tramitación. Para un titular de cuenta cuyo contrato ya haya sido rescindido por fraude establecido (véase el artículo 12.11), debe esperar un periodo de espera de 3 años desde la fecha de finalización.

desde la fecha de finalización. El contrato Navigo Liberté + pase se carga exclusivamente en un pase Navigo Personalizado , que es estrictamente personal y no transferible, y es propiedad de Île-de-France Mobilités hasta que se entrega al titular. Consulte los términos y condiciones del paso Navigo. Los pases Navigo Découverte, Navigo imagine R o Navigo Annual no pueden usarse para un contrato Navigo Liberté + pase.

, que es estrictamente personal y no transferible, y es propiedad de Île-de-France Mobilités hasta que se entrega al titular. Consulte los términos y condiciones del paso Navigo. Los pases Navigo Découverte, Navigo imagine R o Navigo Annual no pueden usarse para un contrato Navigo Liberté + pase. Para que un titular pueda beneficiarse de una Tarifa Reducida, debe poder proporcionar los documentos de apoyo solicitados en el momento de la suscripción y en cualquier momento durante el plazo del contrato. La lista de estos documentos de apoyo está disponible en la web de Île-de-France Mobilités. Cuando te suscribes por primera vez al contrato Navigo Liberté + con un pase con una solicitud de Tarifa Reducida, la Tarifa Reducida se aplica tan pronto como se valida el documento de apoyo.

4.2 El contrato Navigo Liberté + pase se contrata por un periodo indefinido. El titular de la cuenta puede elegir iniciar su contrato el día de la suscripción o en una fecha posterior (hasta 60 días después de firmar el contrato).

La suscripción al Navigo Liberté + contrato con pase es posible online, en la agencia de ventas de los transportistas y en ciertos mostradores de la RATP.

Por Internet desde el espacio personal: El titular de la cuenta y el pagador deben rellenar el formulario online, en particular los datos bancarios (BIC/IBAN) de la cuenta debitada por el contrato, firmar electrónicamente los documentos relacionados con la suscripción que constituye el contrato, firmar el mandato de domiciliación bancaria SEPA, aceptar los términos y condiciones del Navigo Liberté + contrato de pase y los términos y condiciones del pase Navigo si se emite un nuevo pase. Cabe señalar que para suscribirse a un contrato Navigo Liberté + con pase, la creación de un Espacio Personal para el Titular de la Cuenta es obligatoria.

El titular de la cuenta y el pagador deben rellenar el formulario online, en particular los datos bancarios (BIC/IBAN) de la cuenta debitada por el contrato, firmar electrónicamente los documentos relacionados con la suscripción que constituye el contrato, firmar el mandato de domiciliación bancaria SEPA, aceptar los términos y condiciones del Navigo Liberté + contrato de pase y los términos y condiciones del pase Navigo si se emite un nuevo pase. Cabe señalar que para suscribirse a un contrato Navigo Liberté + con pase, la creación de un Espacio Personal para el Titular de la Cuenta es obligatoria. En la agencia de ventas de los transportistas, en los puntos de venta de la RATP o en los mostradores de servicio Navigo SNCF: El titular de la cuenta y el pagador deben proporcionar la información necesaria para completar el formulario, los datos bancarios (BIC/IBAN) de la cuenta debitada para el contrato, firmar los documentos relacionados con la suscripción que constituye el contrato, firmar el mandato de domiciliación bancaria SEPA, firmar los términos y condiciones del Navigo Liberté + contrato sobre el pase y los términos y condiciones del pase Navigo si se emite un pase. Si el titular de la cuenta es un menor no emancipado, o un adulto bajo tutela o curaduría, la firma del contrato y los términos y condiciones no son obligatorios para el titular de la cuenta. En el caso de un pagador separado del titular, el pagador y el titular deben estar presentes, excepto un titular menor no emancipado, o un adulto bajo tutela o curaduría.

4.3 De acuerdo con los artículos L. 221-2 del Código de la Sociedad, los servicios relacionados con el contrato no pueden estar sujetos al derecho de retirada.

4.4 Una copia del Navigo Liberté + Términos y Condiciones en el pase se entrega sistemáticamente al suscribirse en la agencia de ventas de los transportistas, en los puntos de venta de la RATP o en los mostradores de servicios de Navigo SNCF. También están disponibles al suscribirse por Internet. Los Navigo Liberté + los Términos y Condiciones del pase están disponibles en cualquier momento en www.iledefrance-mobilites.fr sección de "Lista de Términos y Condiciones".

Tasas de solicitud

4.5 La tasa de solicitud es gratuita en el momento de la primera suscripción. En caso de una nueva suscripción (tras la finalización del contrato), se cobra una tasa administrativa según las tarifas vigentes en el momento de la suscripción. Estas comisiones ascienden a 8 € incluyendo IVA por precio completo y 4 € por precio reducido , y se deducen de la primera factura.

5. Distribución del pase Navigo y carga del contrato

5.1 Distribución del pase Navigo y carga del contrato:

Al final de una suscripción online:

Si el titular de la tarjeta no tiene un pase Navigo válido, puede elegir hacer un pedido con entrega a domicilio o recoger su pase en la agencia de ventas de los transportistas, los puntos de venta RATP o los contadores de servicio Navigo SNCF. En estos dos casos, el pase se emite a cargo del contrato.

Si el titular ya tiene un pase Navigo válido, debe desplacerse, desde 48 horas después de la validación de su suscripción, desde su teléfono a través de la aplicación Île-de-France Mobilités (descargable desde la App Store o Play Store), a una taquilla o a un cajero automático de las compañías RATP o SNCF para cargar su contrato.

después de la validación de su suscripción, desde su teléfono a través de la aplicación Île-de-France Mobilités (descargable desde la App Store o Play Store), a una taquilla o a un cajero automático de las compañías RATP o SNCF para cargar su contrato. Desde la fecha de validación de su suscripción, el titular dispone de un periodo de 4 meses para cargar su contrato en su pase Navigo.

para cargar su contrato en su pase Navigo. Tras este periodo, el contrato del titular será cancelado.

Al finalizar la suscripción en la agencia de ventas de los operadores, en los puntos de venta de la RATP o en los mostradores de servicios Navigo SNCF, el contrato se carga en el pase Navigo del titular. Si el titular no tiene un pase Navigo válido, se emite un nuevo pase Navigo encargado del contrato.

5.2 Convivencia del contrato:

La "convivencia" de diferentes billetes o contratos de transporte se define como la posibilidad de cargar estos billetes o contratos en el mismo pase. Las Normas para la Convivencia de Entradas y Contratos están disponibles en la web de www.iledefrance-mobilites.fr.

6. Validación

6.1 El titular debe validar sistemática y sistemáticamente el pase Navigo que contiene su contrato Navigo Liberté + en los dispositivos de validación de los operadores antes de cada viaje al entrar en la red y/o abordar el vehículo, pero también, durante las conexiones y salidas por las líneas RER/control de trenes, bajo pena de verse infractor.

6.2 La validación equivale a la emisión de un ticket que estará sujeto a facturación diferida.

6.3 No es posible validar tu contrato Navigo Liberté + varias veces en el pase para permitir el viaje de varias personas.

6.4 Cuando el pase contiene tanto un Navigo Liberté + contrato de pase como un pase para todas las zonas, el pase se valida como prioridad (si la fecha es válida). Entonces no se factura ningún viaje en el contrato Navigo Liberté + pase.

6.5 En caso de olvidar su pase Navigo en el que está cargado el contrato Navigo Liberté + sur passe, el titular de la tarjeta debe, para poder viajar, adquirir un billete de transporte. Esto no se reembolsa.

7. Control

7.1 En caso de inspección, el titular debe presentar su pase Navigo (con su foto y apellido/nombre(s) de pila), en el que se carga el Navigo Liberté + contrato en un pase validado al inicio de su viaje.

7.2 El incumplimiento de los principios de validación sistemática (artículo 6) y/o de las normas de uso del contrato (artículo 2) conllevará el pago de una compensación fija y cualquier coste administrativo asociado conforme a la normativa aplicable a los servicios públicos de transporte de pasajeros en la región de Île-de-France.

7.3 En caso de incumplimiento del pago al transportista en un plazo de dos meses desde la infracción, el infractor es responsable de pagar la multa fija adicional recaudada por el Tesoro (artículo 529-5 del Código de Procedimiento Penal).

8. Pago del contrato

8.1 Se emite una factura mensual por el periodo correspondiente al mes anterior. Contabiliza la suma de los importes de los viajes realizados por el titular de la cuenta durante el mes natural anterior con la aplicación de cualquier deducción conforme al Artículo 3, así como los costes (tasas administrativas en caso de nueva suscripción, servicio postventa) y cualquier reembolso. La factura se pone a disposición del titular de la cuenta en su Espacio Personal, salvo un contrato para un titular menor o adulto bajo curaduría o tutela, para el cual la factura también estará disponible en el Área Personal del Pagador.

8.2 El contrato Navigo Liberté + pase solo se paga por domiciliación bancaria. La cuenta bancaria del pagador se debita cada mes de la cantidad adeudada.

8.3 Un pagador puede pagar varios contratos Navigo Liberté + en el pase. Sin embargo, su número está limitado a 10 contratos por pagador.

8.4 Si el titular de la cuenta es reembolsado y no ha viajado ni ha estado sujeto a ningún gasto, o si la cantidad de cualquier viaje y gastos es inferior al importe del reembolso, se emitirá una factura de crédito al titular de la cuenta.

8,5 El total de viajes realizados en un día, excepto los viajes al aeropuerto (por RER y/o metro y/o Roissybus), está limitado al precio del Día Navigo. La información sobre el Navigo Jour está disponible en la página web www.iledefrance-mobilites.fr sección "Precios".

8.6 Cada débito se realizará entre el 10 y el 20 del mes correspondiente a la factura correspondiente al mes anterior. El pagador será informado de antemano, por correo electrónico, del importe adeudado y de la fecha de vencimiento del débito. En el caso de una factura de crédito, se realizará una transferencia a la cuenta bancaria del Pagador según el mismo calendario que los domicilios directos.

8.7 La Agencia Navigo puede estar obligada a facturar los elementos adeudados (viajes realizados, tarifas administrativas y postventa) por parte del pagador en un plazo de seis meses. El pagador será informado con antelación.

9. INCIDENTE DE PAGO

9.1 En caso de rechazo de pago que resulte en saldo deudor en el Navigo Liberté + contrato de aprobación, la Agencia Navigo informa al titular de la cuenta y al pagador por correo electrónico y SMS. Si no se realiza ninguna regularización en los 5 días siguientes a la notificación de la Agencia Navigo sobre el rechazo de la domiciliación bancaria, el contrato Navigo Liberté + el pase queda suspendido.

9.2 En caso de suspensión, el titular ya no podrá conducir con su Navigo Liberté + contrato en desbaste. En ausencia de regularización en un plazo de 30 días tras la notificación de la Agencia Navigo del rechazo de la domiciliación bancaria por parte del banco, se rescinde el contrato Navigo Liberté + sobre el pase del titular de la tarjeta. La agencia Navigo notifica al titular de la cuenta y al pagador por correo electrónico y SMS.

9.3 La suspensión y la terminación no eximen el pago de los viajes realizados hasta la suspensión efectiva del contrato.

9.4 Se puede saldar una deuda impagada:

Por internet, desde el espacio personal del titular de la cuenta o del pagador

En la agencia de ventas de los transportistas, en los puntos de venta de la RATP o en los contadores de servicio Navigo SNCF

Por teléfono contactando con la Agencia Navigo (09.69.39.22.22 llamada sin recargo)

9.5 Si la factura emitida del mes anterior es objeto de una factura impagada que no ha sido liquidada, la nueva factura de los viajes realizados durante el mes actual será emitida y puesta a disposición del titular de la cuenta en su espacio personal. Sin embargo, esta factura no será objeto de una solicitud de domiciliación bancaria y deberá pagarse según los medios especificados en el artículo 9.4. El pagador es entonces responsable ante la Agencia Navigo por la suma del importe de las dos facturas debidas.

9.6 Al cabo de un periodo de un año tras la finalización del contrato, el Pagador recibirá un aviso de las sumas a pagar de Île-de-France Mobilités publicado por la Hacienda Pública si aún no ha regularizado su deuda.

el aviso de las sumas a pagar se envía al pagador por correo

el pago de estas sumas solo debe hacerse a la Hacienda Pública en una sucursal de la Hacienda, en un tabaquero afiliado o en la payfip.gouv.fr página web. Los términos de pago aceptados se especifican en el aviso de las cantidades a pagar

página web. Los términos de pago aceptados se especifican en el aviso de las cantidades a pagar Ciertos actos relacionados con la gestión del contrato están bloqueados

las acciones de embargo, en particular sobre cuentas bancarias o salarios, pueden ser iniciadas por Île-de-France Mobilités.

10. CONSULTA EN MONITORIZACIÓN DE CONSUMOS, FACTURAS Y DOMICILIACIONES BANCARIAS

10.1 Consulta sobre el control del consumo: El seguimiento mensual del consumo permite al titular de la cuenta consultar los viajes (sin identificación precisa de la ubicación) que ha realizado durante el mes actual, así como su cantidad. Se puede consultar en el Espacio Personal del Titular de la Cuenta (excepto en un contrato con un menor o adulto bajo tutela, para el cual también estará disponible el control de consumo en el Espacio Personal del Pagador) desde el día 6 del mes hasta el día 5 del mes siguiente. La información de monitorización del consumo se proporciona solo para el billete. No se tienen en cuenta los cargos administrativos o de servicio postventa. El estado final de los viajes y los costes se establecerán en la factura, que estará disponible como muy pronto el día 5 del mes siguiente.

10.2 Consulta de facturas: Las facturas de los últimos 24 meses pueden consultarse y descargarse desde el Espacio Personal del Titular de la Cuenta (excepto en un contrato con un menor o mayor de edad bajo tutela, para el cual las facturas también estarán disponibles en el Área Personal del Pagador). La factura de los viajes del mes anterior está disponible a principios de mes (no antes del día 5 del mes). Si no se realiza ningún viaje, no se emite ninguna factura.

11. Condiciones de uso del paso Navigo

El titular de la cuenta se compromete a cumplir con las precauciones tomadas al utilizar el pase Navigo que utiliza para garantizar su correcto funcionamiento. Estas normas se establecen en los Términos y Condiciones Generales de Venta y Uso del Navigo Pass y están disponibles en www.iledefrance-mobilites.fr. El titular que aún posea un pase válido, es decir, que tenga menos de 10 años y desee recargar entradas, no podrá reutilizarlo en caso de que su(s) contrato(s) hayan estado inactivos durante al menos 5 años, ya que sus datos habrán sido archivados en nuestros sistemas. Por lo tanto, el titular de la cuenta se compromete a hacer una nueva suscripción y obtener un nuevo pase en una agencia comercial o en línea. No se puede hacer reembolso en caso de cargar un billete en el pase mencionado.

12. SERVICIO POSTVENTA

12.1 Un servicio postventa solo es posible si el Navigo Liberté + contrato del titular no incluye una factura impagada. Los medios de regularización se indican en el artículo 9.4.

MODIFICACIÓN POSTVENTA DE DATOS PERSONALES

12.2 El titular de la cuenta y el pagador pueden cambiar sus direcciones postales, telefónicas y de correo electrónico desde su espacio personal , así como en las oficinas de ventas de los transportistas, puntos de venta de la RATP o mostradores de servicio Navigo SNCF.

CAMBIO DE PAGADOR Y DATOS BANCARIOS DEL SERVICIO POSVENTA

12.3 Cualquier ley de servicio postventa que afecte a los domicilios automáticos (cambio de los datos bancarios del pagador o cambio del Pagador) será tenido en cuenta para el siguiente domicilio directo. El pagador se asegurará de que no haya interrupciones en el pago.

12.4 El pagador que desee cambiar la cuenta a ser debitada puede realizar el cambio:

Ya sea por internet conectándote a tu Espacio Personal;

Ya sea en la agencia de ventas de los transportistas, en los puntos de venta de la RATP o en los mostradores de servicio Navigo SNCF.

12.5 El cambio de pagador puede realizarse:

Por parte del Responsable de Datos, conectándose a Internet en su Espacio Personal. Luego el nuevo pagador recibe un correo electrónico invitándole a validar la solicitud del titular de la tarjeta. Verifica la información proporcionada por el titular de la cuenta, la modifica si es necesario, firma electrónicamente los documentos relacionados con la suscripción y acepta los términos y condiciones del contrato Navigo Liberté + en la carta de aprobación.

Ya sea en la agencia de ventas de los transportistas, en los puntos de venta de la RATP o en los mostradores de servicios de Navigo SNCF en presencia del titular de la cuenta y el nuevo pagador: el nuevo pagador rellena el formulario, sus datos bancarios (BIC/IBAN), firma los documentos que constituyen el contrato y acepta los términos y condiciones del mismo.

El titular de la cuenta también tiene la opción de convertirse en el pagador de su contrato.

12.6 La revocación del Mandato de Domiciliación Bancaria SEPA solo puede hacerse en línea desde el Área Personal del Pagador y mediante la solicitud a través del formulario de contacto disponible en la página web de www.iledefrance-mobilites.fr. Cualquier solicitud de revocación del Mandato de Domiciliación Bancaria SEPA debe ir acompañada del nombramiento de otro pagador o de la solicitud de terminación del contrato. En caso contrario, la Agencia Navigo rescinde el contrato Navigo Liberté + tras el pase del titular de la tarjeta (véase el Artículo 12.11).

SERVICIO POSTVENTA POR CONTRATO: SUSPENSIÓN Y REANUDACIÓN

12.7 La suspensión durará como máximo un (1) año. El contrato se rescinde por ley por la Agence Navigo en caso de no reanudación tras este periodo.

12.8 Suspensión y reanudación por iniciativa del titular de la cuenta o del pagador: El contrato puede suspenderse y reanudarse en cualquier momento. Si el contrato está en retraso, el titular de la cuenta o el pagador, si es diferente, debe primero regularizar su situación antes de suspender el contrato (su contrato vuelve a activarse). La solicitud puede realizarse en la agencia de ventas de los transportistas, en los puntos de venta de la RATP o en los mostradores de servicios de la SNCF de Navigo. El pase Navigo se actualizará inmediatamente. El titular de la cuenta o el pagador pueden elegir una fecha inmediata o diferida para la suspensión y reanudación (con un plazo máximo de 60 días antes). El titular puede comprobar que su solicitud ha sido tomada en cuenta iniciando sesión en su Espacio Personal. En caso de impago, el contrato no puede ser suspendido ni reanudado. Los medios de regularización se indican en el artículo 9.4.

12.9 Reanudación tras suspensión por iniciativa de la Agencia Navigo: Para reanudar un contrato suspendido por iniciativa de la Agencia Navigo, debe regularizarse la cantidad impagada. Los medios de regularización se detallan en la sección 9.0. Tras la regularización, el titular de la cuenta debe ir a la aplicación Île-de-France Mobilités (descargable desde la App Store o Play Store), en el menú "Comprar", o a un punto de venta o a una máquina RATP o Transilien SNCF para reactivar su contrato Navigo Liberté + en el pase. Si la regularización se realiza en la agencia de ventas de los transportistas, en los puntos de venta de la RATP o en la Oficina de Billetes de Servicios Navigo SNCF y la persona que regulariza el pase posee el Navigo del titular, el pase se reactiva inmediatamente. de lo contrario, se solicitará la reactivación en una fecha posterior en posesión del pase Navigo del titular. En el caso de una Tarifa Reducida, volverá a aplicarse cuando se retome el contrato si el documento de apoyo sigue siendo válido.

CONTRATO DE SERVICIO POSTVENTA: TERMINACIÓN

12.10 Terminación por iniciativa del titular de la cuenta o del pagador: El contrato puede rescindirse en cualquier momento siempre que no se encuentre en situación de impago :

Desde un teléfono : Accede a la aplicación móvil de Île-de-France Mobilités. La aplicación se puede descargar desde la Apple Store o la Play Store.

: Accede a la aplicación móvil de Île-de-France Mobilités. La aplicación se puede descargar desde la Apple Store o la Play Store. En línea desde el área personal del titular de la cuenta o del pagador. La cancelación solo entrará en vigor después de que el pase Navigo haya sido actualizado en un punto de venta o en una máquina RATP o Transilien SNCF, como muy pronto 48 horas después de la solicitud realizada por Internet.

desde el área personal del titular de la cuenta o del pagador. La cancelación solo entrará en vigor después de que el pase Navigo haya sido actualizado en un punto de venta o en una máquina RATP o Transilien SNCF, como muy después de la solicitud realizada por Internet. En la agencia de ventas de los transportistas, en los puntos de venta de la RATP o en los mostradores de servicio de Navigo SNCF. El pase se actualizará inmediatamente.

Los viajes realizados hasta la fecha efectiva de finalización se cuentan en la facturación y se debitan el mes siguiente.

12.11 Terminación por iniciativa de la Agencia Navigo:

El contrato se rescinde por ley por aplicación de la ley por Agence Navigo por las siguientes razones:

En caso de fraude establecido en la constitución del expediente de suscripción, declaración falsa o falsificación de documentos de respaldo.

En caso de fraude establecido en el uso del Navigo Liberté + contrato de aprobación, es decir, incumplimiento de las normas de uso (establecidas en el artículo 2) y de validación (establecidas en el artículo 6)

En caso de deudas impagadas no regularizadas bajo las condiciones establecidas en el Artículo 9

En caso de revocación de un Mandato de Domiciliación Bancaria SEPA sin el nombramiento de un nuevo compromiso por parte de un pagador y la firma de un nuevo mandato SEPA

En caso de suspensión de más de 12 meses .

. Decisión de cancelar la oferta de tarifa por parte de Île-de-France Mobilités

La Agencia Navigo indica la terminación mediante un correo electrónico dirigido al titular de la cuenta y al pagador.

SERVICIO POSTVENTA DEL PASE NAVIGO: PÉRDIDA O ROBO, PASO DETERIORADO

Consulte los Términos y Condiciones Generales de Uso del Navigo Pass.

12.12 El pagador no tendrá derecho a un reembolso de los billetes que se usarían en el pase del titular, entre la fecha de la pérdida o robo y la solicitud de cancelación del pase o suspensión con la recreación del pase.

12.13 En caso de una declaración por teléfono o en el espacio personal con recepción del pase por correo, las tasas se deducirán de la siguiente factura.

12.14 En caso de un pase Navigo defectuoso o dañado que lleve un Navigo Liberté + contrato en un pase, no se otorgará cupón de avería. Si el titular desea viajar, debe comprar billetes, que no serán reembolsados.

SERVICIO POSVENTA PARA CAMBIAR O RENOVAR TARIFAS

12.15 El pagador o titular (adulto capaz o menor emancipado) que desee cambiar la tarifa puede realizar el cambio:

Ya sea por internet conectándote a tu Espacio Personal;

Ya sea en la agencia de ventas de los transportistas, en los puntos de venta de la RATP o en los mostradores de servicio Navigo SNCF.

Para beneficiarse de una Tarifa Reducida, el cliente debe proporcionar un documento válido de respaldo (véase el artículo 4.1).

12.16 Cuando expire la aplicación de la Tarifa Reducida, el titular de la cuenta y el pagador, si son diferentes, serán informados por correo electrónico con antelación. Para seguir beneficiándose de una Tarifa Reducida, el cliente debe nuevamente proporcionar un documento de respaldo correspondiente a la Tarifa deseada. En caso de que no se proporcione este último o si el documento de respaldo proporcionado no existe, el contrato cambiará automáticamente a precio completo el primer día del mes siguiente.

12.17 Cualquier solicitud de cambio o renovación de una tarifa reducida debe hacerse antes del día 25 del mes en curso para ser considerada el mes siguiente, sujeta a la validez de la prueba.

13. QUEJAS

El titular de la cuenta o el pagador pueden presentar una queja en línea desde su espacio personal a través del formulario de contacto. Las reclamaciones de facturación deben presentarse en un plazo de 90 días desde la recepción de la factura disputada. Tras este periodo, los datos de validación se eliminan definitivamente y no se puede aceptar ninguna solicitud de reembolso, total o parcial.

14. DISPOSICIONES DIVERSAS

14.1 Contacto: Se puede contactar con la Agencia Navigo enviando un mensaje mediante el formulario de solicitud de información accesible desde el área personal del titular o pagador en la web de www.iledefrance-mobilites.fr.

14.2 Suspensión / Terminación de una tarifa reducida: Île-de-France Mobilités se reserva el derecho de rescindir una tarifa reducida aplicada al contrato del titular de la tarjeta en el contexto de una cancelación o evolución de las tarifas reducidas. La tarifa completa se aplicará el mes siguiente a la fecha de caducidad del documento que justifique la tarifa reducida. No se puede reclamar ninguna responsabilidad derivada de esta sentencia de ninguna manera. En caso de una Tarifa Reducida, el documento de respaldo del titular puede solicitarse en cualquier momento.

14.3 Suspensión / Terminación del servicio: Comutitres S.A.S se reserva el derecho de rescindir el contrato Navigo Liberté + sobre el pase del titular en el contexto de una cancelación o evolución de los servicios ofrecidos a sus clientes. Cuando corresponda, Comutitres S.A.S se compromete a reembolsar el saldo al Pagador. No se puede reclamar ninguna responsabilidad derivada de esta sentencia de ninguna manera.

15. INFORMACIÓN SOBRE DATOS PERSONALES

Como parte de la ejecución del contrato Navigo Liberté + de paso, el tratamiento de los datos personales del titular de la cuenta y del pagador se realiza por diversos responsables de tratamiento de datos preocupados por la protección de su privacidad y el respeto a su vida personal:

Île-de-France Mobilités procesa Datos Personales en el contexto de:

procesa Datos Personales en el contexto de: la suscripción y gestión del contrato;

comunicación institucional y comunicación comercial y no comercial;

Realizar análisis estadísticos.

Además, el procesamiento con el fin de prevenir y gestionar impagos, robos y pérdida de billetes de transporte, así como la lucha contra el fraude, puede resultar en el rechazo de la transacción o en la terminación del paquete.

Las aseguradoras procesan datos personales en relación con:

procesan datos personales en relación con: la gestión de las operaciones y transacciones realizadas en el frente de ventas del transportista;

la gestión de la validación y los datos resultantes, en particular la invalidación de tickets fraudulentos;

la lucha contra las infracciones contra la policía de los transportistas, el control de las multas, la imposición de multas y la recaudación de multas;

operaciones de prospección comercial y no comercial en cumplimiento de la normativa vigente;

análisis estadísticos para mejorar la oferta de transporte y los servicios ofrecidos por las compañías de transporte;

la gestión de las quejas de clientes relacionadas con el uso de la red de operadores.

15.1 Procesamiento para el cual Île-de-France Mobilités es el responsable de los datos:

15.1.1 ¿Qué datos se recopilan? Los datos recogidos en el contexto del cumplimiento del contrato son los siguientes:

Datos de identificación

Datos de vida personal

Datos relacionados con la vida profesional

Datos económicos y financieros

Datos de validación

15.1.2 ¿Por qué se recopilan los datos? Los datos recogidos están sujetos a tratamiento automatizado, para el cual Île-de-France Mobilités es el responsable de los datos, y cuyos fines figuran en el preámbulo del artículo 15.

15.1.3 ¿Por qué es legal la recopilación y el procesamiento de estos datos? La recopilación y procesamiento de estos datos es posible:

sobre la base del cumplimiento del contrato entre el titular de la cuenta y el pagador para: la gestión del contrato/servicio y la elaboración de estadísticas;

en el ejercicio de una misión de servicio público de Île-de-France Mobilités para el envío de las llamadas comunicaciones institucionales no comerciales;

con el consentimiento del Responsable de Datos y del Pagador para el envío de comunicaciones comerciales

15.1.4 ¿Cuánto tiempo mantiene Île-de-France Mobilités estos datos? Île-de-France Mobilités conserva los datos del cliente específicos del contrato Navigo Liberté + en permiso durante la ejecución del contrato así como hasta el final de los plazos legales aplicables. Para verificar la elegibilidad para las condiciones de acceso al billete de transporte, solo se conserva la prueba de identidad transmitida desde el espacio personal en el sitio www.iledefrance-mobilites.fr durante el tiempo que tarda en crear la cuenta y los servicios asociados que requieren dichas pruebas. Los datos personales se conservan durante toda la relación comercial y hasta 5 años después de la fecha de validez del contrato o contratos firmados, y luego se archivan durante los periodos legales de retención.

15.1.5 ¿Quién podría tener acceso a estos datos? Los datos están destinados a Île-de-France Mobilités, Comutitres S.A.S., sus proveedores de servicios y socios contractuales, empresas de transporte público en Île-de-France, financiadores institucionales, institutos de encuestas y estadística, y empresas que realizan encuestas relacionadas con el transporte en Île-de-France. Los datos resultantes de las operaciones realizadas en los servicios online de entidades que ofrecen servicios digitales multimodales están destinados a: Île-de-France Mobilités, Comutitres S.A.S, sus proveedores de servicios y socios contractuales y el titular del servicio digital multimodal implicado en la operación.

15.1.6 Transferencia de Datos fuera de la Unión Europea: Los datos relativos al Pagador y al Titular de la Cuenta, o a su representante legal, se comunican para fines de gestión a subcontratistas de Île-de-France Mobilités establecidos fuera de la Unión Europea (Madagascar y/o Costa de Marfil). En este sentido, solo se transferirán los datos relacionados con identificación, datos personales y profesionales y el contrato de suscripción. Estas transferencias de datos están reguladas por acuerdos de flujo transfronterizo establecidos de acuerdo con las cláusulas contractuales estándar emitidas por la Comisión Europea o las Normas Societarias Vinculantes (BCR).

15.2 Procesamiento del que los Carteros son responsables de procesar

15.2.1 ¿Qué datos se recopilan? Los datos recogidos por los operadores como parte de su procesamiento son los siguientes:

Datos de identificación

Datos económicos y financieros

Datos de infracción

Datos de validación

15.2.2 ¿Por qué se recopilan los datos? Los datos recogidos están sujetos a tratamiento automatizado, del cual los Transportistas son responsables de su tratamiento, y cuyos fines figuran en el preámbulo del Artículo 15.

15.2.3 ¿Por qué es legal la recopilación y el procesamiento de estos datos? Este procesamiento se realiza en el contexto de:

el cumplimiento del contrato, una obligación legal (gestión de las reclamaciones del cliente, control y multas),

el consentimiento del titular de la cuenta y del pagador (prospección comercial) o

el interés legítimo perseguido por el responsable de los datos (comunicación no comercial, comunicación comercial para bienes y servicios similares, estudios estadísticos anonimizados).

15.2.4 ¿Cuánto tiempo conservan los operadores estos datos? Las normas de retención implementadas por la RATP y la SNCF son:

Los datos se conservan durante un periodo que puede variar según los fines para los que se procesen.

Las huellas nominativas de los movimientos (marca de tiempo - lugar de validación - número de tarjeta) solo se conservan durante unas pocas horas, salvo cuando son necesarias para establecer una factura. Más allá de eso, los datos se anonimizan con fines estadísticos. Solo se conserva el número acumulado diario de validaciones realizadas en la entrada y/o salida de nuestras redes ferroviarias durante el mes actual y el anterior (sin lugar de validación) para el seguimiento de calidad de los pases Navigo.

Los datos necesarios para el procesamiento de quejas se conservan durante un periodo de tres años desde el cierre del expediente.

años desde el cierre del expediente. Los datos relacionados con las operaciones realizadas en el frente de ventas se conservan por un periodo máximo de dos años desde la fecha de la transacción.

desde la fecha de la transacción. Los datos recogidos en el contexto del establecimiento de infracciones se conservan durante un periodo de hasta seis años desde la comisión del delito, dependiendo del tipo de delito y de la acción tomada.

desde la comisión del delito, dependiendo del tipo de delito y de la acción tomada. Los datos recogidos para prospección y comunicación se conservan durante un periodo de tres años desde el último contacto con la persona implicada hasta la retirada de su consentimiento.

años desde el último contacto con la persona implicada hasta la retirada de su consentimiento. Los periodos de retención de datos del procesamiento realizado por los demás operadores pueden consultarse en la página web de estos últimos.

15.2.5 ¿Quién podría tener acceso a estos datos? Como parte de este procesamiento, los datos solo se comparten con sus subcontratistas, Île-de-France Mobilités y Comutitres S.A.S, para realizar análisis estadísticos que les permitan mejorar la oferta de transporte y los servicios ofrecidos por las compañías transportistas. Solo se comunican los datos estrictamente necesarios para realizar estos análisis estadísticos. A efectos de análisis estadístico del tráfico, Île-de-France Mobilités es el receptor de los Datos de Validación previamente anonimizados.

15.2.6 Transferencia de Datos fuera de la Unión Europea Las compañías aéreas se comprometen a hacer todo lo posible para evitar transferencias fuera de la Unión Europea y del país correspondiente. En caso de que tales transferencias se prevean en el futuro, los operadores se comprometen a tomar garantías de sus subcontratistas para garantizar un nivel adecuado de protección de los datos transferidos y supervisar dichas transferencias mediante los mecanismos previstos por la normativa vigente.

15.3 ¿Cuáles son los derechos del Responsable del Tratamiento de Datos y del Pagador sobre sus Datos y cómo pueden ejercerlos?

El Responsable de Datos y el Pagador tienen cada uno el derecho de acceder, rectificar, borrar, limitar, portar por motivos legítimos, definir directivas anticipadas relacionadas con el destino de sus datos tras su fallecimiento, así como el derecho a presentar una queja ante la CNIL.

Para ejercer sus derechos, el titular de la cuenta y el pagador pueden enviar su solicitud con la especificación del derecho o derechos afectados a su solicitud, el alcance de la misma (producto, cuenta Île-de-France Mobilités o todo el procesamiento). Acompañados de sus datos de contacto, su número de cliente y elementos que demuestren su identidad.

El Responsable de Datos y el Pagador pueden enviar la solicitud a las siguientes direcciones dependiendo del tratamiento correspondiente:

procesamiento para el cual Île-de-France Mobilités es el responsable de los datos :

: a la dirección postal: Île-de-France Mobilités – 39bis 41 rue de Châteaudun – 75009 París,

o a la dirección de correo electrónico: dpo@iledefrance-mobilités.fr

el proceso del que las Aseguradoras son responsables de procesar : el Titular de la Cuenta y el Pagador pueden contactar directamente con las Aseguradoras a través de sus sitios web institucionales,

: el Titular de la Cuenta y el Pagador pueden contactar directamente con las Aseguradoras a través de sus sitios web institucionales, o a la dirección postal de la RATP: Responsable de Protección de Datos de la RATP – 54 Quai de la Rapée – LAC LT73 – 75599 Paris Cedex 12 o al correo electrónico: [email protected]

o a la dirección postal SNCFVoyageurs - DPO - Departamento Legal y de Cumplimiento, Campus CAMPRA, 4 rue André Campra CS20012, 93212 SAINT-DENIS CEDEX o mediante un formulario dedicado a solicitudes para ejercer derechos en línea: https://url-c.fr/e/7hy9i

o a la dirección postal de OPTILE: DPO OPTILE – 32, rue de Caumartin – 75009 París.

Si el titular de la cuenta es menor de 15 años o un adulto bajo tutela o tutela, su representante legal puede ejercer todos los derechos indicados. Se solicitará prueba de la representación legal del menor o del adulto protegido.

16. DERECHO VIGENTE Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS

Estos Términos y Condiciones Generales de Venta y Uso están sujetos a la legislación francesa. La ley aplicable en caso de disputa es la ley francesa ante los tribunales franceses competentes. En caso de disputa, y solo después de que se haya enviado una solicitud por escrito al departamento de atención al cliente correspondiente y cuya respuesta no haya sido satisfactoria o en ausencia de respuesta en un plazo de un mes, el cliente podrá recurrir a la mediación para resolver la disputa de forma amistosa. Sin embargo, las partes en la disputa siguen siendo libres de aceptar o rechazar el uso de la mediación. La solución propuesta por la mediación no es vinculante para las partes. El cliente encontrará en las páginas web de RATP, SNCF y OPTILE, de sus agentes o en los medios de comunicación apropiados implementados por cada uno de ellos, los datos y la dirección de la web del mediador competente al que pertenece cada operadora, pudiendo el cliente remitir el asunto al mediador de su elección.

17. CAMBIOS EN LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES GENERALES DE VENTA Y USO

Île-de-France Mobilités puede estar obligada a modificar estos Términos y Condiciones Generales de Venta y Uso. En este caso, los nuevos Términos y Condiciones Generales serán comunicados a los clientes mediante la publicación en la recopilación de actos administrativos de Île-de-France Mobilités, así como en las páginas web www.iledefrance-mobilites.fr, www.optile.com, www.ratp.fr y www.transilien.com de una comunicación por correo electrónico al titular de la cuenta y al pagador. Las traducciones de los Términos y Condiciones son solo para billetes informativos. Los términos y condiciones en francés son auténticos en los tribunales.