Términos y Condiciones Generales de Venta y Uso (GTCSU) del paquete Paris Visite

Abril de 2025



PREÁMBULO

Este documento solo presenta los Términos y Condiciones Generales de Venta y Uso del pase Paris Visite en medios sin contacto (pases Navigo Easy y aplicaciones móviles que ofrecen el servicio de compra).

El uso del paquete Paris Visite está sujeto a la aceptación total, completa y sin reservas por parte del usuario de estos Términos y Condiciones Generales de Venta y Uso, así como de los relacionados con el medio en el que se carga el paquete (disponibles en iledefrance-mobilites.fr).

El paquete Paris Visite, creado por Île-de-France Mobilités, está gestionado por Comutitres S.A.S, en adelante denominada "Comutitres S.A.S." o "Agence Navigo", actuando en nombre y en nombre de Île-de-France Mobilités.

En las líneas T4, T11 y T14, la venta de este billete a través de las terminales "ART" la realiza SNCF Voyageurs en nombre y en nombre de Île-de-France Mobilités. Lo mismo ocurre desde el 15 de diciembre de 2025, en las líneas T12 y T13, y desde el 21 de diciembre de 2026 en la línea L.

1. DEFINICIONES

1.1 El nombre "Titular de la Tarjeta" indica a la persona que utiliza el paquete Paris Visite.

1.2 El nombre "Tarifa Infantil menor de 10 años" se refiere a la tarifa aplicable a los titulares de tarjeta, conforme a los criterios de los siguientes perfiles: Niños desde 4 hasta menores de 10 años

1.3 El término "Transportistas" se refiere a las empresas de transporte que poseen un contrato de servicio público adjudicado por Île-de-France Mobilités para la operación de líneas de transporte de pasajeros.

1.4 La "convivencia" de diferentes billetes o contratos de transporte se refiere a la posibilidad de cargar diferentes billetes o contratos en el mismo pase o en el mismo teléfono.

Las normas para la convivencia de entradas y contratos están disponibles en la web de iledefrance-mobilites.fr.

2. PRESENTACIÓN Y USO

2.1 Presentación

El pase Paris Visite se vende con un pase Navigo Easy y con un teléfono o reloj conectado. Es personal e intransferible.

Esto es válido, dependiendo de la elección en el momento de la compra, durante 1, 2, 3 y 5 días consecutivos desde la primera validación de toda la red de transporte público bajo la jurisdicción de Île-de-France Mobilités.

2.2 Uso

El pase Paris Visite es un billete que puede utilizarse en toda la red de transporte público bajo la jurisdicción de Île-de-France Mobilités. El paquete Paris Visite te permite viajar en:

Líneas regulares de transporte público de las compañías (metro, RER, Transilien, tranvía y autobús), incluyendo servicios aeroportuarios.

El funicular de Montmartre

El teleférico C1

La línea RoissyBus.

Orlyval

Autobuses nocturnos de Noctilien.

Algunos servicios locales y transporte bajo demanda.

Líneas Intercity y TER en Île-de-France

Los cursos deben realizarse íntegramente en Île-de-France.

No es válida en:

Líneas de alta velocidad (TGV, etc.),

Líneas que no aplican tarifas de Île-de-France, en particular el autobús lanzadera VEA Disney y los autobuses turísticos Tootbus y Cars Rouges.

2.3 Periodo de validez:

El paquete Paris Visite es válido desde la primera validación, es decir, desde el día de la primera validación por parte del titular, hasta el último día de la duración elegida en el momento de la compra al final del servicio.

Para los autobuses nocturnos de Noctilien, el pase Paris Visite es válido hasta el día después del último día de validez a las 5:59 de la mañana. El tiempo que se tiene en cuenta es el tiempo de validación en la entrada del modo de transporte utilizado.

3. PRECIOS

3.1 El precio del paquete Paris Visite, incluido el IVA, lo decide Île-de-France Mobilités. Se puede consultar:

En la web de www.iledefrance-mobilites.fr, en la sección de Precios.

En los carteles de los lugares de transporte y compra del paquete Paris Visite.

En la guía de tarifas de Île-de-France Mobilités.

En las páginas web de los operadores.

3.2 El tipo actual, incluyendo el IVA, es un tipo para el público general (precio completo) o un tipo reducido (niños de 4 a menores de 10 años).

4. COMPRA Y RECARGA

4.1 El precio del paquete se paga en efectivo en el momento de la compra.

4.2

- El pase Visite de París se puede comprar y cargar en un pase Navigo Easy:

En los puntos de venta, en movimiento con un agente y en las máquinas expendedoras de los transportistas.

Desde las aplicaciones móviles que ofrecen el Servicio de Compra (véase los Términos Generales de Uso del Teléfono como Soporte de Billetes en https://www.iledefrance-mobilites.fr/cgu-achat-titre-android y https://www.iledefrance-mobilites.fr/cgvu-telephone-iphone) para recargar un pase Navigo (si el titular ya tiene uno).

Mediante un pedido online en la web de la Agencia de Cuentas Clave Navigo en https://grands-comptes.iledefrance-mobilites.fr

- El paquete Paris Visite también se compra y carga directamente en el teléfono desde las aplicaciones móviles que ofrecen el servicio de compra (véase los Términos Generales de Uso del Teléfono como soporte de tickets en https://www.iledefrance-mobilites.fr/cgu-achat-titre-android y https://www.iledefrance-mobilites.fr/cgvu-telephone-iphone).

4.3 En aplicaciones móviles, el paquete Paris Visite puede adquirirse con o sin identificación Île-de-France Mobilités Connect.

En el pase Navigo Easy, el titular de la cuenta debe escribir su nombre y nombre de pila a mano en el espacio indicado en la parte frontal del medio.

4.4 Convivencia y prioridad

No es posible que dos paquetes Paris Visite coexistan en el mismo medio.

El Pase Visite de París puede coexistir en el mismo dispositivo con los siguientes billetes: Billete de Aeropuertos de la Región <> de París, Billete t+, Billete Bus-Tranvía, Billete Metro-Tren-RER Ticket, Orlybus, Roissybus, Navigo Mois todas las zonas, Semana Navigo todas las zonas y Navigo Day.

Cuando un pase Visite de París coexiste en un medio con un único billete, es el pase de Visite de París el que se valida primero. Por otro lado, cuando coexiste con un pase fechado (por ejemplo, Navigo Month, Navigo Week, Navigo Day, etc.), es el pase con fecha el que tiene prioridad durante su periodo de validez.

5. VALIDACIÓN

5.1 El titular de la cuenta debe validar sistemáticamente el soporte que contiene su pase de visita de París en los dispositivos de validación de los operadores antes de cada viaje al entrar en la red y/o embarcar en el vehículo, pero también, cuando proceda, durante las conexiones y salidas, bajo pena de incumplir.

5.2 La validación del paquete Paris Visite permite el viaje de una sola persona.

5.3 En caso de olvidar o perder su medio, el Poseedor debe comprar otro billete, arriesgándose a verse infractor. Esto no será reembolsado.

5.4 Cuando el paquete contiene tanto un billete individual como un paquete de Visite de París (véase el artículo 4.4), el paquete se valida como prioridad el día en que se valida. Entonces no se cuenta ningún billete individual.

6. CONTROL

6.1 En caso de inspección, el titular de la cuenta debe presentar el medio con el que se ha validado el pase de visita de París validado al entrar en la red y, cuando corresponda, debe poder justificar su derecho a la tarifa por hijos. El apoyo y el paquete de Visite de París son propiedad exclusiva del titular. Por tanto, el titular debe haber escrito su apellido y nombre de pila a mano en el espacio indicado en la parte trasera del pase Navigo Easy.

En caso de que se haya comprobado un ticket cargado en un teléfono, el titular debe presentar su teléfono encendido, con NFC activado, delante del equipo de control.

6.2 La constatación de incumplimiento de los principios de validación sistemática (cf. art. 5) y/o de las normas de uso del paquete Paris Visite (cf. art. 2) resultará en el pago de una compensación fija y de cualquier tasa administrativa asociada, conforme a la normativa aplicable a los servicios públicos de transporte de pasajeros en la región de Île-de-France.

En ausencia de pago al transportista en un plazo de tres meses desde el delito, el infractor es responsable de pagar la multa fija adicional recaudada por el Tesoro (artículo 529-5 del Código de Procedimiento Penal).

7 SERVICIO POSTVENTA

7.1 Cambio de la fecha de validez

El paquete Paris Visite no es modificable, intercambiable, reembolsable ni restaurable.

7.2 Pérdida/Robo:

En caso de pérdida o robo del medio en el que se carga el paquete, el paquete de Paris Visite perdido en esta ocasión no será reemplazado ni reembolsado.

7.3 Fallo en el paso sin contacto

En caso de fallo en el soporte, solo si es legible, es posible reemplazar el paquete de forma gratuita. Al cliente se le entregará entonces un nuevo pase de Visita de París en otro pase Navigo Easy o un cupón de asistencia por un periodo que corresponda al número de días transcurridos desde la fecha de compra que aparece en el recibo. Esta operación puede realizarse en todas las taquillas de los transportistas, mostradores RATP y mostradores de servicio Navigo SNCF (sistema de reemplazo impuesto según la ubicación). En todos los demás casos, no se puede ofrecer ninguna solución de intercambio o reembolso.

7.4 Plan cargado desde el móvil o el reloj conectado

En caso de fallo durante la validación de un ticket cargado en un teléfono, la cancelación de la venta es posible si no se ha realizado estrictamente ninguna validación previa con este teléfono ni su tarjeta SIM. La solicitud de cancelación del paquete Paris Visite solo puede hacerse desde la aplicación móvil que ofrece el servicio de compra. El reembolso se hará entonces a la tarjeta de crédito utilizada para la compra.

Más información sobre las normas de servicio postventa para el ticket Paris Visite cargado en un teléfono o reloj conectado está disponible en los Términos Generales de Uso del Teléfono como soporte de entradas en https://www.iledefrance-mobilites.fr/cgu-achat-titre-android y https://www.iledefrance-mobilites.fr/cgvu-telephone-iphone, sección "Servicio Postventa".

8. TÉRMINOS DE USO DEL MEDIO

El usuario se compromete a respetar las precauciones tomadas al utilizar el medio que utiliza para que funcione correctamente. Estas normas se establecen en los Términos y Condiciones Generales de Venta y Uso de cada medio, y están disponibles en iledefrance-mobilites.fr.

9. DISPOSICIONES DIVERSAS

9.1 Para los pases adquiridos en la web de la Agencia Navigo Grands Comptes, se puede contactar directamente con la Agencia a través de la web https://grands-comptes.iledefrance-mobilites.fr.

9.2 Para los pases comprados a través de una aplicación móvil, la Agencia Navigo debe ser contactada directamente desde la aplicación utilizada para comprar el billete.

10. INFORMACIÓN RELACIONADA CON DATOS PERSONALES

10.1 La venta del paquete Paris Visite en el soporte contactless no recopila datos personales específicos, salvo la compra en un teléfono con creación de cuenta.

La compra y gestión se gestionan mediante un medio para el cual se conservan datos y se enmarcan como parte del medio. Los datos recogidos están sujetos a procesamiento automatizado, cuyo propósito es la gestión de los pases y pases Navigo. Dependen del dispositivo en el que se carga el paquete o de la aplicación móvil que ofrece el servicio de compra de entradas, si el paquete fue comprado y almacenado en un teléfono. Consulte las condiciones vigentes o bien:

A los Términos y Condiciones Generales de Venta y Uso del Navigo Easy Pass.

Los términos y condiciones generales de uso del teléfono como medio de billetes

10.2 Los Términos y Condiciones están disponibles en la página web de iledefrance-mobilites.fr.

11. MEDIACIÓN

Estos Términos y Condiciones Generales de Venta y Uso están sujetos a la legislación francesa. En caso de disputa, y solo después de que se haya enviado una solicitud por escrito al departamento de atención al cliente correspondiente y cuya respuesta no haya sido satisfactoria o en ausencia de respuesta en un plazo de un mes, el cliente podrá recurrir a la mediación para resolver la disputa de forma amistosa. Sin embargo, las partes en la disputa siguen siendo libres de aceptar o rechazar el uso de la mediación. La solución propuesta por la mediación no es vinculante para las partes. El cliente encontrará en las páginas web de RATP, SNCF y Optile, de sus agentes o en los medios de comunicación apropiados implementados por cada uno de ellos, los datos de contacto y la dirección de la web del mediador competente al que pertenece cada Operador, pudiendo el cliente remitir el asunto al mediador de su elección.

12. CAMBIOS EN LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES GENERALES DE VENTA Y USO

Île-de-France Mobilités y sus transportistas pueden estar obligados a modificar estos Términos y Condiciones Generales de Venta y Uso. En este caso, los nuevos términos y condiciones generales serán comunicados a los clientes mediante la publicación en la colección de actos administrativos de Île-de-France Mobilités, así como mediante la publicación en las páginas web iledefrance-mobilites.fr, optile.com, ratp.fr transilien.com.

Las traducciones de los Términos y Condiciones son solo para billetes informativos. Los términos y condiciones en francés son auténticos en los tribunales.