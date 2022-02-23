Términos y Condiciones Generales de Uso de una cuenta Île-de-France Mobilités Connect

Junio 2025

Preámbulo

El uso de una cuenta Île-de-France Mobilités Connect a través de cualquier dispositivo conectado (teléfono, ordenador, tableta u otro objeto conectado) está sujeto al conocimiento completo, completo y sin reservas y aceptación por parte del usuario de estos Términos y Condiciones Generales de Uso.

El usuario reconoce que está plenamente informado de que su acuerdo al contenido de estos términos y condiciones generales no requiere una firma manuscrita, sino que resulta únicamente de su aceptación en línea.

El usuario tiene la opción de reproducir y almacenar estos términos y condiciones generales utilizando las funcionalidades estándar de su navegador u ordenador. Esta reproducción y/o conservación es responsabilidad exclusiva del usuario.

El propósito de estos Términos y Condiciones Generales de Uso de la cuenta Île-de-France Mobilités Connect es definir:

Las condiciones para crear y utilizar una cuenta Île-de-France Mobilités Connect, incluyendo la posibilidad de desactivar y reactivar la cuenta.

Los términos y condiciones para gestionar los datos personales asociados a la cuenta Île-de-France Mobilités Connect del usuario, a través de la web Mon espace y la aplicación Île-de-France Mobilités.

El uso de la cuenta Île-de-France Mobilités Connect y los datos personales asociados por parte de los servicios accesibles con esta cuenta, ya sea gestionados por Île-de-France Mobilités (Mon espace, Me déménagement, Mon décompensation, PAM, etc.) o por sus socios (Bonjour RATP, SNCF Connect, Klaxit, Karos, Blablacar Daily, etc.).

1. Definiciones

1.1 Usuario

Término que designa a cualquier persona que utilice un sitio o aplicación vinculado a la cuenta Île-de-France Mobilités Connect y servicios asociados.

1.2 Cuenta Île-de-France Mobilités Connect

Île-de-France Mobilités Connect es un servicio de autenticación que proporciona acceso seguro a los servicios ofrecidos por Île-de-France Mobilités en su sitio web y aplicación móvil, así como con algunos de sus socios. Por ejemplo, este servicio permite la compra de pases Navigo desmaterializados (mensuales o semanales) a través del móvil, o presentar reclamaciones de indemnización en la web de Île-de-France Mobilités.

El usuario debe tener una cuenta de Île-de-France Mobilités Connect para acceder a estos servicios.

1.3 Cuenta de cliente de Navigo

La cuenta de cliente Navigo permite la gestión de los siguientes pases y/o contratos: Navigo Annual, imagine R, Amethyste, Navigo Liberté +, Solidarity y Free passes, así como pases Month o Week adquiridos con un pase personalizado.

Una cuenta de cliente Navigo se crea sistemáticamente para los titulares o pagadores de uno de los pases y/o contratos mencionados anteriormente, así como para quienes poseen un pase Navigo personalizado.

1.4 Dispositivo conectado

Cualquier dispositivo o accesorio que te permita acceder a Internet y usar aplicaciones y sitios web.

1.5 Servicios

Île-de-France Mobilités ofrece varios servicios accesibles solo a través de una cuenta Île-de-France Mobilités Connect. Estos servicios digitales pueden estar disponibles:

De las páginas web o de la aplicación móvil Île-de-France Mobilités, como: My space (gestión de contratos y datos personales), My compensation (solicitudes de reembolso) o Me Move (búsquedas de viajes personalizados).

Desde las plataformas de los socios, como la verificación de la elegibilidad para viajes compartidos ofrecidos por la Región a los suscriptores de Navigo, o el intercambio de datos personales de la cuenta Île-de-France Mobilités Connect con ciertos socios durante el registro (este intercambio solo se realiza con el consentimiento explícito del usuario que se registra desde la aplicación del socio).

1.6 Participación voluntaria

El opt-in es un proceso voluntario de registro en el que un usuario da su consentimiento explícito para recibir información, comunicaciones o servicios de un actor específico. Este consentimiento suele materializarse con la acción de marcar una casilla.

En cualquier momento, el usuario puede retirar su consentimiento desmarcando la casilla correspondiente.

1.7 Exclusión optativa

La exclusión voluntaria es un proceso voluntario en el que un usuario expresa explícitamente su negativa a recibir información, comunicaciones o servicios de un actor específico. Esta negativa suele materializarse con la acción de marcar una casilla.

En cualquier momento, el usuario puede restablecer su consentimiento desmarcando la casilla.

1.8 Agencia Comercial

Una agencia de ventas es un lugar físico donde es posible obtener un pase personalizado de Navigo, suscribirse a pases y contratos de Navigo, o gestionar la configuración. Las agencias de ventas ofrecen un servicio personalizado a los usuarios, en el mismo billete que los mostradores de la RATP y algunos mostradores de servicio SNCF Navigo.

1.9 Solicitud de servicio postventa

Una solicitud de servicio postventa es una petición que un usuario envía al servicio de atención al cliente para realizar operaciones relacionadas con su cuenta o contratos de Navigo.

2. Presentación de la cuenta Île-de-France Mobilités Connect

2.1 Creación de una cuenta Île-de-France Mobilités Connect

El usuario tiene la opción de crear una cuenta online cuando desee acceder a un servicio que requiera autenticación a través de Île-de-France Mobilités Connect, ya sea en la web de Île-de-France Mobilités, desde la aplicación Île-de-France Mobilités o a través de las aplicaciones y páginas web de socios que ofrecen servicios de Île-de-France Mobilités.

Para crear una cuenta, el usuario debe rellenar el formulario de registro proporcionando la siguiente información: nombre, apellido, dirección de correo electrónico y fecha de nacimiento. Por razones de seguridad, también es necesario completar un Captcha para finalizar la creación de la cuenta.

Si la dirección de correo introducida ya está asociada a una cuenta existente, el usuario será notificado al final del proceso y tendrá que empezar de nuevo con otra dirección de correo diferente.

Para finalizar la creación de su cuenta, el usuario debe activarla haciendo clic en el enlace enviado a la dirección de correo electrónico proporcionada. Al activarse, se les pedirá que creen una contraseña.

2.2 Condiciones para la creación de una cuenta Île-de-France Mobilités Connect

Al registrarse, el usuario se compromete a proporcionar información precisa, sincera y actualizada sobre su identidad y estado civil. También debe revisar regularmente los datos relacionados con él para garantizar su exactitud.

El usuario debe proporcionar una dirección de correo electrónico válida, teniendo en cuenta que la misma dirección no puede usarse para varias cuentas Île-de-France Mobilités Connect.

Además, el usuario no puede crear ni utilizar varias cuentas Île-de-France Mobilités Connect, ya que esto podría dificultar el uso óptimo de los servicios ofrecidos por Île-de-France Mobilités y sus socios.

2.3 Vinculación de la cuenta Île-de-France Mobilités Connect y la cuenta de cliente de Navigo

Los usuarios pueden vincular su cuenta de Île-de-France Mobilités Connect con su cuenta de cliente de Navigo. Esta asociación permite al usuario consultar y gestionar su cuenta de cliente Navigo a través de la web de Île-de-France Mobilités.

Cuando la asociación se realiza para una cuenta de cliente Navigo creada en una agencia, requiere la recopilación de los datos personales necesarios para identificar al cliente: apellido, nombre, fecha de nacimiento, dirección de correo electrónico y número de cliente.

La asociación se realiza automáticamente al suscribirse o pedir un pase en la web de Île-de-France Mobilités, siempre que el cliente ya tenga una cuenta de cliente Navigo. Si el cliente aún no tiene cuenta, esta se crea al suscribirse o pedir un pase y se asociará automáticamente con su cuenta de Île-de-France Mobilités.

Una vez completada la asociación, el usuario podrá modificar sus datos de identidad (apellido, nombre, fecha de nacimiento) mediante una solicitud de servicio postventa o acudiendo a una sucursal con prueba de identidad. La gestión de su dirección de correo electrónico, que es el principal identificador de su cuenta Île-de-France Mobilités, se realizará exclusivamente a través de la página web o aplicación de Île-de-France Mobilités, o desde la solicitud de ciertos socios (véase el siguiente párrafo sobre las funcionalidades relacionadas con el uso del servicio Île-de-France Mobilités Connect).

2.4 Gestión de comunicaciones comerciales e institucionales (opt-in comercial y exclusión institucional)

En el contexto de la compra de un pase Navigo, se ofrece al usuario, exclusivamente en la web de Île-de-France Mobilités, la posibilidad de rechazar mediante una exclusión las comunicaciones institucionales de Île-de-France Mobilités y/o aceptar mediante opt-in las comunicaciones comerciales de Île-de-France Mobilités y sus operadoras. Esta opción se ofrece al activar la cuenta.

El envío de comunicaciones por parte de Île-de-France Mobilités o sus socios está sujeto al consentimiento previo del usuario:

Las comunicaciones comerciales requieren una acción voluntaria por parte del usuario, quien debe marcar la casilla de consentimiento (opt-in) para aceptar recibir esta información.

requieren una acción voluntaria por parte del usuario, quien debe marcar la casilla de consentimiento (opt-in) para aceptar recibir esta información. Las comunicaciones institucionales pueden ser enviadas por Île-de-France Mobilités a los usuarios. Sin embargo, el usuario conserva el derecho a objetar: puede marcar la casilla de exclusión para bloquear el envío de estas comunicaciones.

La gestión de los consentimientos del usuario respecto a comunicaciones comerciales e institucionales (opt-in y opt-out) puede llevarse a cabo mediante la gestión de sus datos personales en My Space o en una agencia comercial.

Cabe señalar que estos consentimientos solo se solicitan a usuarios de 15 años o más. Los usuarios menores de 15 años no se preocupan por las comunicaciones emitidas por Île-de-France Mobilités.

2.5 Gestión de los datos personales del Usuario y sus beneficiarios

2.5.1. Mi espacio

El usuario tiene la opción de gestionar todos sus datos personales a través de la web y la aplicación de Île-de-France Mobilités, en la sección "Mi espacio". El acceso a este servicio requiere una cuenta Île-de-France Mobilités Connect.

La sección "Mi espacio" puede contener información relacionada con otras personas, pero sigue siendo responsabilidad exclusiva de la persona a nombre de cuya cuenta se abre y que ha aceptado los términos de uso.

2.5.2. Gestión de datos personales y contratos con Navigo

A través de "My Space", el usuario puede modificar los datos relacionados con los paquetes que posee, así como aquellos que financia o que son financiados por un tercero.

El usuario puede ver sus datos personales, como información de identidad, datos de contacto y consentimientos de comunicación. También puede modificar estos datos, a menos que sea menor o un adulto bajo tutela.

Si el usuario es titular o pagador de un contrato Navigo, o si tiene una cuenta Navigo asociada, no podrá modificar directamente sus datos de identidad (título, apellido, nombre de pila, fecha de nacimiento). En este caso, tendrán que hacer una solicitud de servicio postventa o acudir a una sucursal para cualquier cambio.

Si el usuario financia el contrato de otra persona, tiene acceso a los datos personales de esa persona (datos de identidad, dirección, números de teléfono). Si esta persona es menor o un adulto bajo tutela, el usuario puede modificar parte de su información personal, con la excepción de datos de identidad (título, apellido, nombre de pila, fecha de nacimiento), que requieren una solicitud de servicio postventa o una visita a una agencia para su modificación.

2.5.3. Protección de los datos personales

Toda la información relacionada con la protección de los datos de los usuarios está disponible en la política de privacidad, accesible desde la página web de www.iledefrance-mobilites.fr/donnees-personnelles.

3. Servicios accesibles con la cuenta Île-de-France Mobilités Connect

3.1 Servicio Île-de-France Mobilités Connect

Île-de-France Mobilités Connect es un servicio de autenticación que asegura el acceso a los datos de cada usuario, así como a un conjunto de servicios ofrecidos por Île-de-France Mobilités o sus socios.

El uso del servicio de autenticación Île-de-France Mobilités Connect requiere la creación y activación de una cuenta.

3.2 Otros servicios de Île-de-France Mobilités

El usuario debe contar con una cuenta Île-de-France Mobilités Connect para acceder a los distintos servicios que ofrece Île-de-France Mobilités en su página web y aplicación móvil, como la búsqueda personalizada de rutas y la gestión de los contratos del usuario, así como en las aplicaciones móviles de ciertos socios. Estos servicios se detallan a continuación:

3.2.1 Servicio "My Space"

El servicio My Space permite a los usuarios gestionar sus datos personales, sus compras, sus contratos y pases Navigo, así como sus solicitudes de servicio postventa. También ofrece personalización de los viajes (preferencias de ruta, favoritos) y alertas.

Este servicio está disponible en la web de Île-de-France Mobilités (www.iledefrance-mobilites.fr) y a través de la aplicación móvil, en la pestaña "Menú" (excluyendo la gestión de contratos de suscripción anual).

La cuenta Île-de-France Mobilités Connect es esencial para acceder al servicio Mon Espace.

3.2.2 Servicio de "Suscribirse o pedir un pase"

Este servicio permite la suscripción, la gestión de contratos y el Servicio Postventa asociado. El acceso a este servicio está condicionado a la creación de una cuenta Île-de-France Mobilités. Estos servicios están disponibles en internet, en la sección "My Navigo" de la web de Île-de-France Mobilités.

3.2.3 Servicio de "Recorrido o Itinerarios (Mis Favoritos y Mis Preferencias)"

Este servicio ayuda a los usuarios en la búsqueda de viajes y en la gestión de información y alertas relacionadas con sus lugares favoritos, disponibles en las páginas web o aplicaciones móviles de Île-de-France Mobilités. Permite a los usuarios buscar rutas y gestionar sus favoritas (lugares, líneas de metro/RER, etc.) en modo offline, sin necesidad de contar con Île-de-France Mobilités Connect.

Sin embargo, para personalizar la búsqueda de tu ruta (recibir alertas de tráfico por correo electrónico, evitar ciertas líneas, gestionar horarios, etc.), se requiere una cuenta Île-de-France Mobilités Connect.

3.2.4 Servicio "Compra y validación en mi móvil y compra con mi pase Navigo"

Este servicio permite a los usuarios comprar billetes de transporte público y validar sus billetes y pases utilizando dispositivos móviles compatibles. La compra, validación y el Servicio Postventa (SAV) asociado están disponibles a través de la aplicación Île-de-France Mobilités.

La cuenta Île-de-France Mobilités Connect es esencial para acceder al Servicio Postventa asociado a este servicio o en caso de la compra de una suscripción mensual/semanal en un dispositivo móvil compatible.

También te permite consultar el historial de compras, recuperar facturas y comprobantes de compra.

3.2.5 Servicio de Restitución

El servicio de compensación ofrecido por Île-de-France Mobilités permite a los usuarios seguir las campañas de compensación en curso de las aseguradoras y obtener información detallada sobre los términos y condiciones del reembolso. También es posible presentar reclamaciones para reembolso o presentar reclamaciones relacionadas con estas reclamaciones.

Este servicio está disponible en línea a través de la sección "Compensación" en la web de Île-de-France Mobilités en la siguiente dirección: https://www.iledefrance-mobilites.fr/dedommagement. Sin embargo, el acceso a este servicio requiere crear una cuenta Île-de-France Mobilités Connect.

Por tanto, para aprovechar los servicios relacionados con la compensación, el Usuario debe tener esta cuenta autenticada.

3.3 Servicios asociados

La creación de una cuenta Île-de-France Mobilités Connect es esencial para acceder a una variedad de servicios y ofertas ofrecidos por algunos socios de Île-de-France Mobilités. Gracias a esta cuenta, los usuarios pueden beneficiarse de la integración fluida de servicios de diferentes actores regionales de movilidad.

Los socios de Île-de-France Mobilités incluyen una variedad de servicios, que van desde transporte público hasta opciones de movilidad compartida. El intercambio de datos entre Île-de-France Mobilités y estos socios está asegurado mediante el servicio de autenticación Île-de-France Mobilités Connect. Cuando es necesario, se implementan soluciones de seguridad adicionales, validadas por Île-de-France Mobilités, para garantizar la confidencialidad y seguridad de la información personal intercambiada.

En resumen, la creación de una cuenta Île-de-France Mobilités Connect es esencial para acceder y beneficiarse de los servicios online que ofrece no solo Île-de-France Mobilités, sino también sus socios de movilidad.

3.3.1 Bicicletas de autoservicio: Vélib'

El servicio Vélib' es un sistema de bicicletas autoservicio disponibles en París y los suburbios interiores. Gracias a la aplicación Île-de-France Mobilités, los usuarios pueden comprar fácilmente paquetes a corto plazo para Vélib', sin tener que pasar por otra plataforma.

Si el usuario está conectado a través de Île-de-France Mobilités Connect, su dirección de correo electrónico se comunica automáticamente a Smovengo (el operador del servicio Vélib'), lo que simplifica el proceso de compra. Además, el usuario puede consultar los detalles de su compra (importe, tipo de paquete, fecha de compra, soporte para desbloquear la bicicleta) directamente en la aplicación Île-de-France Mobilités. Esta información es proporcionada por Smovengo e integrada en la aplicación para la gestión centralizada de los datos del usuario.

Este proceso seguro no solo facilita la compra de pases, sino que también mejora la experiencia del usuario al centralizar la información necesaria para utilizar el servicio Vélib'.

3.3.2 Carsharing: Communauto

"Communauto" es un servicio de alquiler de vehículos compartidos disponible en París y sus alrededores.

El usuario puede acceder directamente al servicio de coche compartido Communauto desde la aplicación Île-de-France Mobilités. Desde esta aplicación, el usuario puede:

Busca vehículos Communauto disponibles.

Reserva un vehículo y gestiona tus reservas. Para ello, el usuario debe estar autenticado con Île-de-France Mobilités Connect y tener una cuenta de cliente de Communauto previamente asociada a su cuenta de Île-de-France Mobilités. La asociación de la cuenta Communauto con la cuenta Île-de-France Connect del usuario en Île-de-France Mobilités se realiza mediante autenticación Communauto desde la aplicación Île-de-France Mobilités. Si el usuario aún no tiene una cuenta de cliente en Communauto, primero debe suscribirse a este socio. El usuario podrá vincular su cuenta y hacer una reserva solo una vez que su suscripción haya sido validada por Communauto.

Consulta y gestiona las reservas de vehículos. Para ello, el usuario debe estar autenticado con Île-de-France Mobilités Connect.

No se intercambian datos personales entre Île-de-France Mobilités y Communauto.

El usuario puede desbloquear su vehículo con su Navigo Pass o con su tarjeta Communauto.

3.3.3 Transporte compartido: Klaxit, Karos, Blablacar Daily, Ynstant

Plataformas de transporte compartido como Klaxit, Karos, Blablacar Daily y Ynstant facilitan el desplazamiento permitiendo a los usuarios compartir trayectos en coche. Estos servicios son accesibles directamente a través de la aplicación Île-de-France Mobilités, que ofrece una solución de transporte que complementa las opciones de transporte público.

Desde la app, el usuario puede:

Consulta las opciones de coche compartido disponibles para su viaje,

Ve directamente a las apps asociadas para reservar un viaje.

Los poseedores de un Navigo Pass (ya sea en forma de tarjeta o móvil) pueden beneficiarse de viajes gratuitos en coche, dependiendo de su paquete de transporte público. Para acceder a los servicios de coche compartido, el usuario debe vincular su cuenta de Île-de-France Mobilités Connect con su cuenta de coche compartido, mediante la autenticación segura del servicio Île-de-France Mobilités Connect. Esto garantiza una gestión centralizada y simplificada de los servicios de datos y transporte.

Esta colaboración con las plataformas de coche compartido amplía las opciones de movilidad de los usuarios, permitiéndoles aprovechar los viajes gratuitos o subvencionados, dependiendo de su situación y paquete.

Cuando un usuario se asocia con una plataforma de coche compartido a través de Île-de-France Mobilités Connect, debe proporcionar información personal como nombre, apellido, dirección de correo electrónico y fecha de nacimiento. Estos datos permiten a la plataforma de coche compartido verificar la identidad del usuario y establecer la asociación entre su cuenta de Île-de-France Mobilités y la cuenta de coche compartido.

Antes de compartir estos datos, la plataforma de coche compartido solicita al usuario su consentimiento explícito, lo que le permite beneficiarse de los viajes gratuitos. La autenticación mediante Île-de-France Mobilités Connect también verifica la elegibilidad del usuario para viajes gratuitos, pero Île-de-France Mobilités no comparte detalles sobre los contratos Navigo del usuario (como el tipo de contrato o la fecha de validez) con sus socios.

El usuario puede en cualquier momento disociar su cuenta de Île-de-France Mobilités Connect de su cuenta de coche compartido, interrumpiendo así el intercambio de sus datos personales con la plataforma de coche compartido. Este control otorga al usuario cierta autonomía sobre el intercambio de su información y la gestión de sus preferencias.

3.3.4 Mi Cuenta de Movilidad

Mi Cuenta de Movilidad es un servicio experimental diseñado para simplificar la solicitud de ayudas a la movilidad y su reembolso por parte de los empleadores. Este servicio requiere la creación de una cuenta específica, llamada Mi Cuenta de Movilidad, que luego se asocia con la cuenta de Île-de-France Mobilités mediante un ID de cliente.

Una vez establecido este vínculo, el usuario puede, a través de la solicitud de Île-de-France Mobilités, seleccionar la ayuda de su empresa para la que desea solicitar y presentar el comprobante de compra correspondiente. Esta información de compra se transmite luego a My Mobility Account, que es responsable de reenviar la solicitud a las empresas asociadas para el reembolso.

Este proceso permite una gestión simplificada de las solicitudes de ayudas a la movilidad, facilitando la transmisión y gestión de documentos de apoyo entre el usuario y su empleador.

3.3.5 Aparcamiento para bicicletas

Parking Vélo es un servicio de suscripción a un aparcamiento seguro para bicicletas. La cuenta Connect de Île-de-France Mobilités permite al usuario acceder al servicio de aparcamiento para bicicletas y llevar a cabo los procedimientos para suscribirse y gestionar su contrato con cada titular.

El acceso al servicio debe realizarse mediante autenticación segura mediante la cuenta Connect.

Al suscribir un contrato de aparcamiento para bicicletas, se solicita el consentimiento explícito del usuario para autorizar a Île-de-France Mobilités a transmitir los datos estrictamente necesarios al operador responsable del aparcamiento correspondiente, con el único propósito de gestionar y prestar el servicio. »

4. Características relacionadas con el uso del servicio Île-de-France Mobilités Connect

Para cualquier ayuda relacionada con el servicio postventa de la cuenta Île-de-France Mobilités Connect y la gestión del servicio, el usuario puede consultar los siguientes recursos:

La sección "Ayuda y contactos" en la web de Île-de-France Mobilités, que ofrece soluciones e información de contacto: Ayuda y contactos - Île-de-France Mobilités.

Las secciones "Preguntas frecuentes" o "Contáctanos" están disponibles en la aplicación móvil de Île-de-France Mobilités.

Estas secciones proporcionan información detallada para solucionar problemas comunes o para contactar con el servicio de atención al cliente si es necesario.

4.1 Autenticación

Para acceder a servicios seguros a través de Île-de-France Mobilités Connect, el usuario debe autenticarse primero proporcionando su dirección de correo electrónico y contraseña. Si estos identificadores son correctos, se les envía un código de 5 dígitos por correo electrónico. El usuario debe introducir este código para finalizar la autenticación.

Es posible que el usuario desactive esta doble seguridad durante un periodo de 3 meses. Sin embargo, durante la autenticación, también se puede solicitar validar los Términos y Condiciones Generales de Uso (GTU) de Île-de-France Mobilités Connect. Si el Usuario se niega a validar estos Términos y Condiciones, ya no podrá acceder a los servicios asociados a su cuenta.

Este procedimiento refuerza la seguridad del acceso a la información personal y los servicios ofrecidos por Île-de-France Mobilités.

4.2 Contraseña perdida

Para restablecer su contraseña, el usuario debe ir a la página de inicio de sesión de Île-de-France Mobilités Connect y hacer clic en la opción "Olvidado la contraseña". Después, se pedirá al usuario que introduzca la dirección de correo electrónico utilizada para su cuenta. Se enviará un enlace de restablecimiento a esta dirección de correo electrónico, permitiendo al usuario elegir una nueva contraseña.

Este proceso garantiza seguridad y fácil acceso a la cuenta, evitando al mismo tiempo el riesgo de perder el acceso.

4.3 Cuenta bloqueada

Por razones de seguridad, tras varios intentos fallidos de inicio de sesión (por ejemplo, una contraseña incorrecta), la cuenta del usuario se bloquea automáticamente durante un periodo definido por Île-de-France Mobilités. Durante este periodo, el usuario no podrá acceder a su cuenta. Una vez transcurrido este periodo, la cuenta se desbloqueará automáticamente.

Si el usuario se encuentra con un bloqueo más largo o si su cuenta permanece inactiva durante un periodo prolongado, debe contactar con el Servicio de Atención al Cliente de Île-de-France Mobilitates para resolver la situación.

4.4 Cambio de dirección de correo electrónico

El usuario puede cambiar su dirección de correo electrónico desde la sección "Mi espacio" en la web y aplicación móvil de Île-de-France Mobilités. Para que el cambio sea efectivo, el Usuario debe hacer clic en el enlace de activación enviado a la nueva dirección de correo electrónico. Es importante que la nueva dirección de correo electrónico no esté ya en uso para otra cuenta de Île-de-France Mobilités.

Para garantizar la seguridad, se envía una notificación a la antigua dirección de correo electrónico del usuario para informarle del cambio. Además, Île-de-France Mobilités limita el número de posibles cambios de dirección de correo electrónico en un corto periodo de tiempo para evitar abusos.

4.5 Cambio de contraseñas

El usuario puede cambiar su contraseña en cualquier momento desde la sección "Mi espacio" en la web o aplicación móvil de Île-de-France Mobilités. Cuando ocurre este cambio, se enviará una notificación a la dirección de correo electrónico asociada a la cuenta por razones de seguridad.

La contraseña es válida durante 13 meses. Una vez transcurrido este periodo, el usuario tendrá que crear una nueva contraseña para seguir accediendo a su cuenta. Además, Île-de-France Mobilités se reserva el derecho de exigir un cambio de contraseña si se actualizan las normas de seguridad relativas a las contraseñas.

5. Funcionalidad para desactivar la cuenta de Île-de-France Mobilités

5.1. Desactivación de cuentas

El usuario puede desactivar su cuenta de Île-de-France Mobilités en cualquier momento a través de la web o la aplicación móvil. Para ello, deben iniciar sesión en su espacio personal ("Mi espacio") y acceder a la sección "Gestionar mi información" y hacer clic en el enlace "Desactivar mi cuenta". Se mostrará una ruta detallada de desactivación y el usuario deberá confirmar su solicitud haciendo clic en un botón al final del formulario.

La desactivación se retrasa, normalmente en menos de 30 días. Si la solicitud tiene éxito, no se enviará más comunicación al usuario, se suspenderá el acceso a los servicios asociados, aunque los datos personales podrán conservarse según las obligaciones legales y para permitir futuras reactivaciones. Por otro lado, si un obstáculo impide que la solicitud se procese correctamente, el usuario recibirá una notificación de Île-de-France Mobilités informándole de que no pudo ser procesada.

Durante el periodo de desactivación de su cuenta de Île-de-France Mobilités, el usuario puede estar seguro de que sus datos personales se conservan conforme a las obligaciones legales y a los fines para los que fueron inicialmente recopilados. Esto incluye la posibilidad de reactivar su cuenta más adelante.

El procedimiento para desactivar la cuenta se detalla en una página específica en la sección "Ayuda y contactos" de la web de Île-de-France Mobilités, titulada " ¿Cómo desactivo mi cuenta Île-de-France Mobilités Connect? ". Esta página también es accesible directamente desde el espacio personal ("Mi espacio") en la web o en la aplicación móvil de Île-de-France Mobilités.

5.2 Cancelación de la opción de participación en la comunicación en caso de desactivación de cuentas

Cuando un usuario solicita desactivar su cuenta de Île-de-France Mobilités, esto implica automáticamente la cancelación de su consentimiento para comunicaciones comerciales. Como resultado, el Usuario dejará de recibir mensajes comerciales de Île-de-France Mobilités, empresas de transporte público de la región, ni de sus socios, a partir de ese momento. Esto garantiza que el Usuario deje de recibir solicitudes comerciales tras tomar esta decisión.

Para información más detallada sobre este proceso y sus implicaciones, puedes consultar la sección dedicada en la web de Île-de-France Mobilités

5.3 Activación de la opción de exclusión de la comunicación en caso de desactivación de cuenta

Cuando el usuario solicita desactivar su cuenta, se activa la opción de exclusión de la comunicación, lo que significa que ya no recibirá comunicaciones institucionales de Île-de-France Mobilités. Esto incluye mensajes relacionados con la administración y servicios institucionales, como información importante sobre cuentas o cambios en servicios, pero excluye mensajes comerciales. Esta norma se aplica tan pronto como se envía la solicitud y garantiza que el usuario no será contactado para comunicaciones no urgentes o no esenciales tras esta decisión.

6. Funcionalidad para reactivar la cuenta de Île-de-France Mobilités

6.1 Reactivación de cuentas

En caso de desactivación de su cuenta, el Usuario puede reactivarla en cualquier momento. Para ello, deben utilizar el formulario que se ofrece en la página web o la solicitud de Île-de-France Mobilités. El procedimiento completo para reactivar la cuenta se detalla en una página específica en la sección "Ayuda y contactos" de la web de Île-de-France Mobilités, titulada " ¿Cómo reactivo mi cuenta Île-de-France Mobilités Connect? ". Esta página también es accesible a través de la sección de gestión de información personal del usuario, situada en "Mi espacio" en la web o aplicación de Île-de-France Mobilités.

El usuario debe proporcionar la dirección de correo electrónico asociada a su cuenta y se le pedirá que responda a ciertas preguntas de identificación para asegurar la reactivación de su cuenta y proteger sus datos.

La reactivación se llevará a cabo en un plazo de 30 días desde la solicitud. Una vez que la cuenta se reactive, el usuario recibirá un correo electrónico de confirmación.

Tras la reactivación, se restaurarán todos los datos personales e historial de uso, siempre que esta información se haya conservado conforme a las obligaciones legales de retención de datos.

6.1 Optar por la comunicación y la exclusión en caso de reactivación de la cuenta

Cuando la cuenta se reactiva, el opt-in por la comunicación permanece cancelado, lo que significa que el usuario dejará de recibir comunicaciones comerciales por defecto. Además, la opción de exclusión de la comunicación sigue activada, lo que significa que las comunicaciones institucionales seguirán bloqueadas. Sin embargo, el usuario puede, en cualquier momento, modificar estos ajustes en su área personal según sus preferencias, si desea volver a recibir comunicaciones comerciales o institucionales.

7. Modificación de las páginas accesibles a través de la cuenta Île-de-France Mobilités Connect

Île-de-France Mobilités se reserva el derecho de modificar y/o mejorar las páginas accesibles a través de la cuenta Île-de-France Mobilités Connect. Esto incluye cambios técnicos que podrían afectar el acceso a los servicios asociados con la cuenta del cliente.

Además, Île-de-France Mobilités puede suspender temporal o permanentemente ciertos servicios relacionados con la cuenta del cliente, de acuerdo con las condiciones contractuales entre el usuario y Île-de-France Mobilités. En consecuencia, el usuario reconoce que no tendrá derecho a ninguna compensación en caso de modificación de los servicios o de las condiciones de acceso a la cuenta.

8. Suspensión y cierre de cuentas

Île-de-France Mobilités se reserva el derecho de cerrar la cuenta del cliente y de interrumpir el acceso a los servicios en caso de incumplimiento de los Términos y Condiciones Generales de Uso (GTU) por parte del Usuario. Si se observa una infracción, Île-de-France Mobilités puede suspender el acceso a los servicios tras un periodo de ocho (8) días tras el envío de un aviso formal. Si la brecha persiste tras treinta (30) días, la cuenta será eliminada de forma permanente.

En caso de uso fraudulento o responsabilidad de Île-de-France Mobilités, el acceso a los servicios puede suspenderse de inmediato y sin previo aviso, sin compensación ni reembolso.

9. Mediación

Estos Términos y Condiciones Generales de Uso (GTCU) están regulados por la legislación francesa. En caso de disputa, el Usuario debe primero presentar una solicitud por escrito al servicio de atención al cliente. Si la respuesta obtenida no satisface al Usuario o si no se recibe respuesta en el plazo de un mes, el Usuario puede recurrir a la mediación para resolver la disputa de forma amistosa. Sin embargo, la mediación no es obligatoria y las partes siguen siendo libres de aceptar o rechazar la solución propuesta por el mediador. La solución resultante de la mediación no es vinculante, salvo que se alcance un acuerdo específico entre las partes.

10. Cambios en los Términos y Condiciones

Île-de-France Mobilités y Comutitres S.A.S se reservan el derecho de modificar estos Términos y Condiciones Generales de Uso.

11. Seguridad y uso de credenciales

Para acceder a los servicios, el usuario debe tener un nombre de usuario y una contraseña.

El usuario es el único responsable de la preservación y confidencialidad de su nombre de usuario y contraseña y de los datos que transmite.

Se recomienda que:

- Introduce una contraseña conforme a los criterios siguientes:

o Mínimo 12 caracteres y máximo 20 caracteres

Debe contener al menos 3 de los siguientes tipos de caracteres:

Letra minúscula (ejemplos: a, b, c) Letra mayúscula (ejemplos: A, B, C) Número (ejemplos: 1,2,3) Carácter especial (ejemplos: #,@,-)

o La contraseña no debe ser la misma que la anterior

- Cambiar tu contraseña regularmente;

- No usar una contraseña ya usada para otro servicio.

El Usuario es responsable de la confidencialidad de sus identificadores (correo electrónico y contraseña). Debe evitar compartir, vender o prestar a terceros. Se presume que cualquier uso de estos identificadores por otro usuario lo ha hecho el propio Usuario, por lo que es responsable de cualquier actividad realizada a través de su cuenta.

Si el usuario detecta un uso fraudulento de sus datos de acceso, o en caso de robo de su contraseña, debe informar inmediatamente a Île-de-France Mobilités. El Usuario permanece como único responsable del uso de su área de clientes, esté autorizado o no.

Es fundamental que el Usuario tome las medidas necesarias para preservar la seguridad de su información personal, con el fin de evitar cualquier acceso no autorizado a sus servicios.

Las traducciones de los Términos y Condiciones son para fines de billete. Los términos y condiciones en francés son auténticos en los tribunales.