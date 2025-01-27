Procedimiento en línea

Puedes solicitar la reactivación de tu cuenta Île-de-France Mobilités Connect directamente en línea mediante el siguiente procedimiento:

Accede al formulario de contacto en tu espacio personal de My Navigo .

. Elige el tipo de solicitud "Reclamar" y luego la razón "Mi cuenta Île-de-France Mobilités Connect".

Por último, en tu mensaje:

Especifica que deseas reactivar tu cuenta Île-de-France Mobilités Connect .

. E indica tu dirección de correo electrónico asociada a tu cuenta de Île-de-France Mobilités Connect que deseas reactivar.

Tiempo de procesamiento de la solicitud

La solicitud será atendida por el Centro de Relaciones Clientas de Île-de-France Mobilités y se tramitará en un plazo de 30 días.

No es necesario proceder con la solicitud varias veces.

Reactivación

Una vez que se haya realizado la solicitud para reactivar tu cuenta de Île-de-France Mobilités Connect, recibirás un correo electrónico confirmando que tu cuenta ha sido reactivada.

Cuando inicies sesión por primera vez, podrás iniciar sesión con la contraseña que se estableció antes de desactivar tu cuenta, o seguir el proceso de restablecimiento de contraseña si se olvida de esa contraseña.

La reactivación de cuenta te permite ver el historial de tus suscripciones y compras en tu espacio personal en línea Île-de-France Mobilités. Si no es así, se le invita a seguir el procedimiento descrito en la página. ¿Cómo encuentro mis contratos Navigo en mi espacio personal de Île-de-France Mobilités?