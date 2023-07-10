Si no ves tus datos de clientes de Navigo (información relacionada con tu pase Navigo, tus pases y/o contratos) en tu espacio personal en la sección "Mi Navigo", puedes encontrarlos y asociarlos con tu cuenta Île-de-France Mobilités Connect:

1. Lleva tu pase Navigo si tienes uno a tu nombre, o los detalles de tu contrato.

2. Visita la web de Île-de-France Mobilités, en la sección "Mi cuenta". Utiliza tusdatos de acceso de Île-de-France Mobilités Connect para acceder a tu espacio personal.

3. Desde la página principal de tu espacio, haz clic en "Gestionar mi información". Allí, comprueba que el apellido, nombre de pila y fecha de nacimiento registrados en tu cuenta Île-de-France Mobilités Connect (anteriormente Navigo Connect) sean idénticos a la información de tu contrato o pase Navigo. Si hay alguna diferencia, realiza los cambios: ya sea directamente en el área de gestión de tu cuenta de Île-de-France Mobilités Connect, o contactando con la Agencia Navigo a través del formulario de contacto.

Por favor, ten en cuenta: debes cerrar sesión y volver a iniciar sesión para que los cambios se tengan en cuenta en tu espacio personal.

4. Una vez realizadas estas comprobaciones y cambios, aún desde tu espacio, haz clic en la ventana emergente "Tienes una suscripción a Navigo" o desde la pestaña Mi Navego, ¡y sigue la guía!

Es posible que te pidan que introduzcas tu número de cliente, que es visible en tu pase Navigo. Ten en cuenta que si eres el pagador de un contrato Imagine R para uno de tus hijos, el número de cliente que se va a introducir corresponde a tu número de referencia personal (que aparece en el contrato), y no al número de cliente de tu hijo (visible en su pase).

Mis datos de clientes de Navigo están asociados a otra cuenta de Île-de-France Mobilités Connect

Si ya tenías una cuenta de acceso a tu espacio personal de My Navigo antes de la llegada de Île-de-France Mobilités Connect, puedes intentar iniciar sesión introduciendo las credenciales de tu antigua cuenta de acceso en tu espacio personal: es posible que se haya creado una cuenta de Île-de-France Mobilités Connect para ti con tus identificadores antiguos. Aprende más

Todavía no encuentro los datos de mi cliente de Navigo

Si aún no puedes acceder a tus datos de clientes de Navigo, te invitamos a contactar con la Agencia Navigo a través del formulario de contacto en tu espacio personal de My Navigo, o en el 09 69 39 22 22 (llamada sin recargo) de lunes a viernes de 8 a.m. a 8 p.m. y el sábado de 9 a.m. a 8 p.m.

No puedo vincular mis suscripciones a través de Île-de-France Mobilités Connect