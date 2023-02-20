¿Cómo me conecto con mi espacio con Île-de-France Mobilités Connect?

1. Ya uso los servicios online de Mon Navigo

Siya tenías una cuenta para acceder a tu espacio personal de My Navigo, esta cuenta se ha convertido en una cuenta de Île-de-France Mobilités Connect, y tu nombre de usuario (dirección de correo electrónico y contraseña)no ha cambiado.

Ahora puedes usar esta cuenta de Île-de-France Mobilités Connectpara acceder a tu espacio personal de My Navigo, utilizando tus datos habituales de acceso.

2. Compro desde el móvil o uso el servicio "My Moves"

Si ya has comprado billetes de transporte en tu móvil(en las aplicaciones de Île-de-France Mobilités, Bonjour RATP, SNCF Connect) o si gestionas tus favoritos y alertas en la web de Île-de-France Mobilités (bajo el título "Mis viajes"), puede que ya hayas creado una cuenta en Navigo Connect, que se ha convertido en Île-de-France Mobilités Connect.

Ahora puedes usar los identificadores de esta cuenta Île-de-France Mobilités Connect para acceder a tu espacio personal.

Nota: Si no puedes encontrar tus pases y contratos Navigo en tu espacio personal, puedes buscarlos y asociarlos directamente a tu cuenta de Île-de-France Mobilités Connect desde la página principal de este espacio. Aprende más

3. No tengo cuenta online

En este caso, simplemente crea una cuenta de Île-de-France Mobilités Connect desde la página de inicio de sesión en tu espacio personal.

Nota: Si ya tienes pases y/o contratos Navigo, puedes buscarlos y asociarlos con tu cuenta de Île-de-France Mobilités Connect para gestionarlos desde tu espacio personal. Aprende más