Avisos legales, términos y condiciones generales de uso y política de privacidad para las aplicaciones de Île-de-France Mobilités

Los siguientes párrafos, salvo que se indique lo contrario, se aplican tanto a la aplicación móvil Île-de-France Mobilités como a la aplicación móvil de Transporte Público de París 2024, en adelante denominada "aplicaciones móviles Île-de-France mobilités"

Legal

Edición

La aplicación móvil Île-de-France Mobilités, así como todos sus subdominios y secciones, son servicios de Île-de-France Mobilités.

Director de publicación: Laurent PROBST, Director General

Director editorial: Xavier GUEPET, Director de Comunicación

Île-de-France Mobilités

39 bis-41 rue de Châteaudun75009, París

Teléfono: 01-47-53-28-00 Correo: [email protected]

Descripción técnica

Alojamiento

Microsoft Francia

39 Quai du Président Roosevelt, 92130 Issy-les-Moulineaux

Tel: 09 70 01 90 90

Desarrollo e integración de medios

La aplicación móvil Île-de-France Mobilités fue desarrollada por las empresas Instant System (www.instant-system.com) y Capgemini (https://www.capgemini.com/).

Planificador de rutas

La aplicación móvil Île-de-France Mobilités se basa en la tecnología de código abierto Navitia desarrollada por Hove para el cálculo de rutas, el cálculo de precios de viajes, los horarios y la geolocalización de paradas y puntos de interés cercanos. (https://navitia.io/)

Para las rutas ciclistas, la aplicación móvil Île-de-France Mobilités distribuye las soluciones de viajes en bicicleta proporcionadas por el servicio Géovélo (www.geovelo.fr) de la empresa La Compagnie des Mobilités. Se basa en Datos Abiertos sobre la disponibilidad de bicicletas de autoservicio de JC Decaux (https://developer.jcdecaux.com) y Smovengo (https://www.smovengo.fr/*) a través de su oferta Velib, así como en algoritmos para predecir la disponibilidad futura, diseñados por la empresa Qucit (https://www.qucit.com/*)

Mapas

Los planos esquemáticos de las redes de transporte fueron diseñados por la empresa Latitude Cartagena (www.latitude-cartagene.com). Los mapas de los planes de barrio fueron diseñados por Île-de-France Mobilités. Se basan en datos de IGN (www.ign.fr), IAU (www.institutparisregion.fr), APUR (www.apur.org) e IDFM.

Ile-de-France Mobilités Connect

La aplicación móvil Île-de-France Mobilités se basa en un ladrillo de autenticación técnica Île-de-France Mobilités Connect que almacena la autenticación y los datos personales del cliente, desarrollado y alojado por Worldline (www.worldline.com). Este ladrillo de autenticación permite a los usuarios del transporte público en la región de Île-de-France un identificador único para acceder a todos los servicios desplegados por Île-de-France Mobilités. Este servicio es desarrollado y alojado por Wordline.

Servicios de venta de billetes

Los servicios de venta de billetes de la aplicación móvil Île-de-France Mobilités se basan en: un SDK emitido por Dejamobile y un sistema de billetes operado por Worldline (www.worldline.com).

Orquestador de servicio postventa

La aplicación móvil Île-de-France Mobilités se basa en un componente técnico que distribuye las solicitudes de servicio postventa a los operadores correspondientes, desarrollado y alojado por la empresa Worldline (www.worldline.com)

Términos y Condiciones de Uso

Descripción de la aplicación móvil

La aplicación móvil Île-de-France Mobilités mencionada anteriormente es la aplicación Île-de-France Mobilités que te permite preparar tus viajes a Île-de-France gracias a las funciones de:

- Búsqueda de rutas

- Horarios de transporte público

- Información de tráfico

- Consulta de planos

- Buscar servicios de movilidad cercanos

- Compra de billetes de transporte: si tu teléfono es elegible, la aplicación móvil Île-de-France Mobilités te permite comprar tus billetes desde tu teléfono y cargarlos en un pase Navigo o guardarlos directamente en tu teléfono.

Para acceder y utilizar la aplicación móvil Île-de-France Mobilités, debes descargarlas desde la App Store y las plataformas Google Play. La aplicación móvil Île-de-France Mobilités ha sido desarrollada para teléfonos móviles en un sistema operativo Apple IOS y Android.

El servicio de compra de entradas está disponible en teléfonos equipados con tecnología NFC (contactless) desde Android 6 en adelante. La lista de teléfonos elegibles está disponible en las tiendas.

Si tienes un teléfono compatible (Lista de teléfonos compatibles), los billetes comprados pueden almacenarse en tu teléfono y solo tienes que deslizarlos en el terminal para validar.

El uso de la aplicación móvil Île-de-France Mobilités significa el acuerdo expreso del usuario con la aplicación de esta cláusula, así como con estos términos y condiciones generales.

Île-de-France Mobilités se reserva el derecho de modificar estos términos y condiciones generales en cualquier momento y se compromete a informar a los usuarios en un plazo razonable.

Acceso a la aplicación móvil

El acceso y uso de la aplicación móvil Île-de-France Mobilités mencionada anteriormente están reservados para uso estrictamente personal. Aceptas no utilizar esta aplicación móvil ni la información o datos contenidos en ella con fines comerciales, políticos, publicitarios o cualquier forma de solicitud comercial.

Disponibilidad de la aplicación móvil

La aplicación móvil Île-de-France Mobilités mencionada anteriormente está disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana, salvo en casos de fuerza mayor o eventos fuera del control de Île-de-France Mobilités. Sin embargo, una interrupción debida al mantenimiento técnico necesario para el correcto funcionamiento de la aplicación móvil y el equipo relacionado, o por cualquier otra razón, puede ser decidida por Île-de-France Mobilités.

Datos de coche compartido y coche compartido

Acceso al número de emergencia 3117

31177 (SMS) o 3117 (llamada) es el número de alerta disponible las 24 horas del día en toda la red ferroviaria francesa y en la red ferroviaria de la RATP para informar de una situación peligrosa en la que se encuentre involucrado.

Víctima o testigo. La aplicación móvil Île-de-France Mobilités te permite acceder a este servicio de alertas usando el botón "3117" disponible en la pantalla de inicio.

En caso de incidente o riesgo, la aplicación móvil Alerte 3117 permite el contacto instantáneo con los operadores de transporte competentes, titulares de una tarjeta profesional emitida por el Consejo Nacional para las Actividades de Seguridad Privada (CNAPS).

Este número de alerta y esta aplicación móvil son gestionados por la SNCF. Para más información y en particular sobre la recopilación de datos de geolocalización y personales, haga clic en el enlace https://www.groupe-sncf.com/fr

Île-de-France Mobilités no se hace responsable de este servicio y no recopila ningún dato personal.

Datos en tiempo real

La aplicación móvil Île-de-France Mobilités emite la información comunicada en tiempo real por cada uno de los operadores de transporte de Île-de-France en las líneas que operan. Esta información se refiere a los tiempos de espera para los próximos trenes, el RER, los metros, autobuses y tranvías, así como los mensajes sobre interrupciones planificadas o inesperadas que ocurren en la red de transporte. La calidad de los datos proviene de la precisión de la información transmitida por cada uno de los operadores de transporte en la región de Île-de-France

Derechos de propiedad intelectual

Todos los textos, gráficos, diseños, iconos, fotografías, mapas, logotipos, vídeos, sonidos, marcas registradas, textos (...) y, en general, todos los elementos que conforman la aplicación móvil Île-de-France Mobilités y la propia aplicación móvil Île-de-France Mobilités están protegidos por las leyes vigentes bajo el ticket de propiedad intelectual.

Île-de-France Mobilités es titular de estos derechos o ha adquirido los derechos necesarios para operarlos.

Todos estos elementos que componen la aplicación móvil Île-de-France Mobilités y la propia aplicación móvil Île-de-France Mobilités no pueden representarse ni reproducirse, total o parcialmente, en ningún medio sin el consentimiento escrito previo expreso de Île-de-France Mobilités.

El incumplimiento de esta obligación constituye un acto de falsificación que puede conllevar la responsabilidad civil o penal de su autor. Île-de-France Mobilités se reserva el derecho de emprender acciones legales contra cualquier persona que haya cometido actos de falsificación.

Las marcas y logotipos reproducidos en el Sitio, y en particular las marcas y logotipos de Île-de-France Mobilités, Navigo y Vianavigo, son marcas registradas. Está prohibida cualquier reproducción total o parcial de estas marcas y/o logotipos, sola o en combinación, en cualquier medio que exista, sin la autorización previa por escrito de IDFM.

Por tanto, para cualquier uso, solicitud de reproducción, representación o adaptación de elementos contenidos en el Sitio, no expresamente autorizado, por favor contáctenos a través del formulario ubicado en la sección Contacto.

Responsabilidades

La aplicación móvil de Île-de-France Mobilités y los datos que aparecen en la aplicación móvil de Île-de-France Mobilités se proporcionan únicamente para billetes informativos, son no contractuales y no pueden asumir la responsabilidad de Île-de-France Mobilités.

La información sobre horarios, rutas y tráfico ha sido proporcionada a Île-de-France Mobilités por las aerolíneas Île-de-France, Géovélo, Qucit y Jc Decaux.

Île-de-France Mobilités no puede ser responsable de errores debidos a información errónea de: transportistas, Géovélo, Qucit y JC Decaux, en particular los horarios de las líneas de transporte comunicadas a Île-de-France Mobilités, que resultan ser inexactos.

En consecuencia, Île-de-France Mobilités no puede garantizar la exactitud de los datos proporcionados en la fecha mencionada.

Île-de-France Mobilités actualiza regularmente la solicitud Île-de-France Mobilités, según los cambios de horario comunicados por las compañías aéreas. Sin embargo, puede que la solicitud de Île-de-France Mobilités se actualice una vez que se hayan aplicado los nuevos horarios; este periodo depende de la fecha de comunicación de los nuevos horarios, así como del tiempo incompresible entre actualizaciones de la aplicación Île-de-France Mobilités (actualización semanal).

Île-de-France Mobilités también se reserva el derecho, en cualquier momento y sin previo aviso, de realizar mejoras y/o modificaciones en la solicitud de Île-de-France Mobilités.

Île-de-France Mobilités no puede ser considerada responsable:

· Por daños y perjuicios de cualquier tipo, directos o indirectos, derivados del uso de la aplicación Île-de-France Mobilités y, en particular, cualquier pérdida operativa, financiera o comercial, pérdida de programas y/o datos, en particular en el sistema de información del usuario de la aplicación Île-de-France Mobilités;

· Por daños y perjuicios de cualquier tipo, directos o indirectos, derivados del contenido y/o uso de sitios web vinculados a la aplicación Île-de-France Mobilités o a los que los usuarios puedan acceder a través de la aplicación Île-de-France Mobilités y que no sean sitios web de Île-de-France Mobilités;

· En caso de fallos atribuibles a software de terceros, esté o no incorporado o implementado desde la aplicación Île-de-France Mobilités;

· En caso de imposibilidad total o parcial de acceder a la aplicación Île-de-France Mobilités y a su contenido;

· En caso de omisiones y/o errores que puedan contener la solicitud de Île-de-France Mobilités.

Cualquier decisión que pueda tomar un usuario en función de los datos contenidos en la aplicación Île-de-France Mobilités será responsabilidad exclusiva de esta persona.

Los horarios indicados en esta solicitud de Île-de-France Mobilités no tienen en cuenta ninguna interrupción que pueda ocurrir, por cualquier motivo, en la red de transporte público de la región de Île-de-France. Île-de-France Mobilités declina toda responsabilidad en este sentido.

Usuarios

El usuario de la solicitud Île-de-France Mobilités es responsable de cualquier tipo, material o inmaterial, directo o indirecto, causado a cualquier tercero, incluida Île-de-France Mobilités, como resultado del uso o explotación ilícita de la propia aplicación Île-de-France Mobilités y/o cualquiera de sus elementos, independientemente de la causa y lugar de ocurrencia de dicho daño, y garantiza Île-de-France Mobilités frente a las consecuencias de cualquier reclamación o acción a la que, como consecuencia, pueda estar sujeta.

El usuario de la aplicación Île-de-France Mobilités renuncia a cualquier recurso contra él o ella en caso de que un tercero interponga acciones legales debido al uso y/o explotación ilícita del Sitio.

Hipervínculos

Île-de-France Mobilités autoriza a cualquier sitio web o medio a establecer un enlace de hipertexto a la página principal de su Página Web, salvo aquellos que difundan contenido de naturaleza controvertida, pornográfica y xenófoba, contraria a la decencia o la moralidad.

El enlace debe indicar claramente la naturaleza del contenido y la dirección exacta de la página.

Está prohibido el uso de enlaces a la aplicación Île-de-France Mobilités con fines comerciales y publicitarios.

Île-de-France Mobilités se reserva el derecho de responsabilizar a cualquier autor de un hipervínculo que:

· no ha solicitado la autorización previa de Île-de-France Mobilités ni ha anulado la negativa expresada por esta última, para establecer un enlace que apunta a una página distinta a la página principal del sitio web,

· No ha respetado los derechos de propiedad intelectual relacionados con los elementos de la solicitud de Île-de-France Mobilités;

· No se identificó claramente la naturaleza del contenido ni la dirección exacta de la página (fuente y destino) para evitar confusiones en la mente de los usuarios de Internet.

Cualquier información accesible a través de uno de los enlaces de hipertexto a otros sitios u otras fuentes de Internet no está bajo el control de Île-de-France Mobilités, que rechaza toda responsabilidad por su contenido o servicios disponibles en o desde estos sitios o fuentes externas.

Derecho aplicable

Estos términos y condiciones generales, el Sitio y la aplicación móvil, así como el contenido del Sitio y la aplicación móvil, y cualquier consecuencia de su uso o disponibilidad o indisponibilidad están regulados por la legislación francesa. El uso del Sitio y de la aplicación móvil significa el acuerdo expreso del Usuario con la aplicación de esta cláusula.

Protección de los datos personales de la aplicación móvil de Île-De-France Mobilité

