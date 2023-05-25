Términos y condiciones generales de venta y uso (GTCSU) del paquete Free Youth Integration

Enero de 2026



Preámbulo

Este documento solo presenta los Términos y Condiciones Generales de Venta y Uso del paquete de transporte gratuito para los aprendices de formación profesional continua. La suscripción y el uso del paquete Free Transport para los aprendices de formación profesional continua están sujetos a la aceptación completa, completa y sin reservas por parte del usuario de estos Términos y Condiciones Generales de Venta y Uso, así como de los relacionados con el medio en el que se carga el paquete.

El paquete de Transporte Gratuito para los aprendices de formación profesional continua en Île-de-France es gestionado y emitido por S.A.S Comutitres, en adelante denominada "Comutitres S.A.S" a nombre y en nombre de Île-de-France Mobilités (Autoridad Organizadora de Transporte de Île-de-France) bajo el nombre de "Agence Solidarité Transport" (en adelante: "la Agencia"), cuyos datos de contacto son: 0800 950062 (número gratuito desde un teléfono fijo), AGENCE SOLIDARITÉ TRANSPORT ÎLE-DE-FRANCE -TSA 14445

77213 AVON CEDEX

1. DEFINICIONES

1.1 El término "Beneficiario" indica al beneficiario de un derecho social tenido en cuenta en el Transporte Libre, y "Titular" indica a la persona que utiliza el Transporte Libre.

1.2 El término "Transportistas" se refiere a empresas que han firmado un contrato de servicio público o delegación con Île-de-France Mobilités o una autoridad local organizadora que ha recibido una delegación de Île-de-France Mobilités para la operación de líneas de transporte de pasajeros.

2 – PRESENTACIÓN Y USO

El paquete de Transporte Gratuito para los aprendices de formación profesional continua en Île-de-France es el resultado de las decisiones de Île-de-France Mobilités y la región de Île-de-France. Este paquete permite a los titulares viajar gratuitamente en líneas de transporte público regulares en la región de Île-de-France, incluyendo autobuses nocturnos RoissyBus y Noctilien. No es válida en Orlyval, Allobus-Roissy C-D-G, en el TGV de Île-de-France, en ciertas líneas de tarifa especial de OPTILE ni en la red ferroviaria fuera de Île-de-France. No puede complementarse ni usarse como complemento a un abono de temporada o a un billete de tren que no sea el viaje adicional. Todo el viaje debe realizarse en Île-de-France.

3 - ENTREGA Y CARGA

3.1 El paquete de Transporte Gratuito puede ser emitido por la Agence Solidarité Transport a los alumnos de formación profesional continua, que hayan dejado el sistema escolar y estén desempleados, de entre 16 y 25 años inclusive, residan en la región de Île-de-France y estén matriculados en uno de los siguientes programas del servicio público regional para la formación e integración profesional: Avenir Jeunes, Programa de Competencias, Escuela de Segunda Oportunidad.

3-2 El beneficiario debe tener un pase Navigo personalizado con su nombre y apellido y en el que aparezca su foto. Los pases Discovery, Navigo imagine R o Navigo Annual no pueden usarse como apoyo para la tarifa de Solidarité Transport.

La solicitud de un pase Navigo debe solicitarse por separado.

3-3 Modalidades:

Las solicitudes deben presentarse a las organizaciones de formación y en la página web de https://www.transports-jeunes-insertion.iledefrance-mobilites.fr. La asignación de derechos la lleva a cabo exclusivamente la Agencia.

La Agencia envía a la organización de formación del becario una carta informativa para entregar al beneficiario, informándole del procedimiento a seguir para beneficiarse del transporte gratuito e incluyendo su nombre de usuario y código confidencial para acceder a la web de la https://www.transports-jeunes-insertion.iledefrance-mobilites.fr.

El alumno debe registrar su número de cliente de Navigo en la página web de https://www.transports-jeunes-insertion.iledefrance-mobilites.fr.

La Agencia envía entonces una carta a la organización de formación correspondiente para ser entregada al beneficiario, informándole de la concesión del transporte gratuito para los beneficiarios y del periodo de validez de este derecho.

3-4 Cargando el paquete de transporte gratuito en el pase Navigo

Una vez que la Agencia ha concedido el derecho a viajar libremente, para poder usarlo, el titular de la cuenta debe tener el Pase de Transporte Gratuito cargado en su pase Navigo, en su teléfono a través de la aplicación Île-de-France Mobilités o en los de los minoristas oficiales (https://www.iledefrance-mobilites.fr/revendeurs-officiels), en un mostrador o en un dispositivo de venta en las redes de los operadores.

4 - VALIDACIÓN Y CONTROL DE TICKETS

La validación y el control se realizan bajo las condiciones establecidas en los términos generales para obtener y utilizar el pase Navigo.

5 - SERVICIO POSTVENTA

5-1 No se hará reembolso total ni parcial de los billetes comprados para viajar hasta que la Agence Solidarité Transport o la organización de formación procese el expediente. El demandante no tendrá derecho a ninguna compensación ni compensación por ningún ticket o daño resultante de un tiempo de tramitación mayor o menor que el anunciado.

5-2 PÉRDIDA O ROBO DEL MEDIO: En caso de pérdida o robo del medio sin contacto en el que se carga el paquete, consulte los términos y condiciones correspondientes, disponibles en la web de www.iledefrance-mobilites.fr .

6 – DISPOSICIONES DIVERSAS

6-1 EXPIRACIÓN Y RENOVACIÓN DE DERECHOS

El derecho a viajar libremente se concede en periodos renovables de un mes, limitados al final del mes en que se cierre el programa.

El primer periodo libre dura hasta finales del mes actual si la asignación se realiza antes del día 15 del mes, y hasta el final del mes siguiente en caso contrario.

La renovación se realiza automáticamente por la Agencia el día 25 de cada mes. El beneficiario debe recargar su pase Navigo a partir del día 25 de cada mes, en su teléfono a través de la aplicación Île-de-France Mobilités o en los de los revendedores oficiales (https://www.iledefrance-mobilites.fr/revendeurs-officiels), en un mostrador o en un dispositivo de ventas de las redes de los operadores.

6-2 SUSPENSIÓN DEL DERECHO

El derecho al libre transporte queda suspendido automáticamente, sin perjuicio de la persecución ante los tribunales:

- en caso de confiscación del pase Navigo por fraude en las redes de titulares de la tarjeta,

- en caso de fraude establecido en la preparación del expediente de solicitud para la tarifa de Transporte Libre (declaración falsa, falsificación de anexos, etc.). En este caso, la Agencia notificará la suspensión del derecho al transporte gratuito mediante un correo electrónico o una simple carta dirigida al último lugar de residencia conocido del becario,

Cualquiera que continúe ejerciendo el derecho al transporte gratuito después de que haya sido suspendido está sujeto a un proceso penal.

La Agencia se reserva el derecho de rechazar cualquier nueva solicitud de transporte gratuito a becarios cuyo contrato ya haya sido rescindido por fraude establecido. Esta negativa puede realizarse por un periodo de 3 años desde la fecha de despido, en relación con el estafador y cualquier cómplice.

7 - INFORMACIÓN RELACIONADA CON DATOS PERSONALES

Como parte del Paquete de Transporte Gratuito para los alumnos en formación profesional continua, los datos personales del titular/beneficiario son tratados por diversos responsables de tratamiento de datos preocupados por la protección de su privacidad:

· Île-de-France Mobilités procesa Datos Personales en el contexto de:

- la suscripción y gestión del paquete de Transporte Gratuito para los alumnos de formación profesional continua;

- comunicación institucional y comunicación comercial y no comercial;

- Realizar análisis estadísticos.

Además, el procesamiento con el fin de prevenir y gestionar impagos, robos y pérdida de billetes de transporte, así como la lucha contra el fraude, puede resultar en el rechazo de la transacción o en la terminación del paquete.

· Las aseguradoras procesan datos personales en relación con:

- la gestión de las operaciones y transacciones realizadas en el frente de ventas del transportista;

- la gestión de la validación y los datos resultantes, en particular la invalidación de tickets fraudulentos;

- la lucha contra las infracciones contra la policía de los transportistas, el control de multas, la multación y la recuperación de multas;

- operaciones de prospección comercial y no comercial en cumplimiento de la normativa vigente;

- análisis estadísticos para mejorar la oferta de transporte y los servicios ofrecidos por los transportistas;

- la gestión de las quejas de los clientes relacionadas con el uso de la red de los operadores.

Los datos personales relacionados con el titular/beneficiario que permiten su identificación se denominan "Datos" a continuación.

7-1 Procesamiento del cual Île de France Mobilités es el responsable de los datos

7-1-1 ¿Qué datos se recopilan?

Los datos recogidos por Île-de-France Mobilités en el contexto del cumplimiento del contrato son los siguientes:

- Datos de identificación,

- Datos de vida personal,

- Datos relacionados con infracciones.

7.1.2 ¿Por qué se recopilan los datos?

Los datos recogidos están sujetos a tratamiento automatizado, cuyos fines se enumeran en el preámbulo del artículo 7 de Île-de-France Mobilités, cuyos fines se enumeran en el preámbulo del artículo 7.

7-1-3 ¿Por qué es legal la recogida y el procesamiento de estos datos?

La recopilación y el procesamiento de estos datos es posible:

- sobre la base de la ejecución del contrato y el consentimiento del Beneficiario para: la gestión del contrato/servicio;

- en el ejercicio de una misión de servicio público de Île-de-France Mobilités para el envío de las llamadas comunicaciones institucionales no comerciales;

- con el consentimiento del beneficiario para el envío de comunicaciones comerciales.

7.1.4 ¿Cuánto tiempo conserva Île-de-France Mobilités estos datos?

Île-de-France Mobilités mantiene los datos de clientes específicos del paquete anual de Transporte Gratuito para los aprendices de formación profesional durante el cumplimiento del contrato y hasta el final de los plazos de prescripción aplicables.

Para verificar la elegibilidad para las condiciones de acceso al billete de transporte, solo se conserva la prueba de identidad transmitida desde el espacio personal en el sitio www.iledefrance-mobilites.fr durante el tiempo que tarda en crear la cuenta y los servicios asociados que requieren dichas pruebas.

7.1.5 ¿Quién podría tener acceso a estos datos?

Los datos están destinados a Île-de-France Mobilités, Comutitres S.A.S., sus proveedores de servicios y socios contractuales, empresas de transporte público en Île-de-France, financiadores institucionales, institutos de encuestas y estadística, y empresas que realizan encuestas relacionadas con el transporte en Île-de-France.

Los datos resultantes de las operaciones realizadas en los servicios online de entidades que ofrecen Servicios Digitales Multimodales están destinados a: Île-de-France Mobilités, Comutitres S.A.S., sus proveedores de servicios y socios contractuales y el titular del Servicio Digital Multimodal implicado en la operación.

7.1.6 Transferencia de datos fuera de la Unión Europea

Los datos relativos al Beneficiario, o a su representante legal, se comunican con fines de gestión a los subcontratistas de Île-de-France Mobilités, establecidos fuera de la Unión Europea (Madagascar y/o Costa de Marfil).

En este sentido, solo se transferirán los datos relacionados con identificación, datos personales y profesionales y el contrato de suscripción.

Estas transferencias de datos están reguladas por acuerdos de flujo transfronterizo establecidos de acuerdo con las cláusulas contractuales estándar emitidas por la Comisión Europea o las Normas Societarias Vinculantes (BCR).

7.2 Procesamiento del que los Carteros son responsables de procesar

7.2.1 ¿Qué datos se recopilan?

Los datos recogidos por los operadores como parte de su procesamiento son los siguientes:

- Datos de identificación,

- Datos económicos y financieros,

- Datos relacionados con delitos,

- Datos de validación.

7.2.2 ¿Por qué se recopilan los datos?

Los datos recogidos están sujetos a tratamiento automatizado, cuyos fines se enumeran en el preámbulo del artículo 7 de Île-de-France Mobilités, cuyos fines se enumeran en el preámbulo del artículo 7.

7.2.3 ¿Por qué es legal la recopilación y el tratamiento de estos datos?

Este procesamiento se realiza en el contexto de:

- el cumplimiento del contrato, una obligación legal (gestión de las quejas de los clientes, control y multas),

- el consentimiento del Beneficiario (prospección comercial)

- el interés legítimo perseguido por el responsable de los datos (comunicación no comercial, comunicación comercial para bienes y servicios similares, estudios estadísticos anonimizados).

7.2.4 ¿Cuánto tiempo conservan los operadores estos datos?

Las huellas nominativas de los movimientos (marca de tiempo - lugar de validación - número de tarjeta) solo se conservan durante unas pocas horas, salvo cuando son necesarias para establecer una factura. Más allá de eso, los datos se anonimizan con fines estadísticos. Solo se conserva el número acumulado diario de validaciones realizadas en la entrada y/o salida de nuestras redes ferroviarias durante el mes actual y el anterior (sin lugar de validación) para el seguimiento de calidad de los pases Navigo.

- Los datos necesarios para el procesamiento de quejas se conservan durante un periodo de tres años desde el cierre del expediente.

- Los datos relacionados con las operaciones realizadas en el frente de ventas se conservan por un periodo máximo de dos años, desde la fecha de la operación.

- Los datos recogidos en el contexto del establecimiento de infracciones se conservan durante un periodo de hasta seis años desde la comisión del delito, dependiendo del tipo de infracción y del seguimiento que se realize.

- Los datos recogidos para prospección y comunicación se conservan durante un periodo de tres años desde el último contacto con la persona o hasta la retirada de su consentimiento.

Los periodos de retención de datos del procesamiento realizado por los demás operadores pueden consultarse en la página web de estos últimos.

7.2.5 ¿Quién podría tener acceso a estos datos?

Como parte de este procesamiento, los datos solo se comparten con sus subcontratistas, Île-de-France Mobilités y Comutitres S.A.S, para realizar análisis estadísticos que les permitan mejorar la oferta de transporte y los servicios ofrecidos por las compañías transportistas. Solo se comunican los datos estrictamente necesarios para realizar estos análisis estadísticos.

Para fines de análisis estadístico de tráfico, Île-de-France Mobilités es el receptor de los datos de validación anonimizados.

7.2.6 Transferencia de datos fuera de la Unión Europea

Las aerolíneas se comprometen a hacer todo lo posible para evitar transferencias fuera de la Unión Europea y del país correspondiente.

En caso de que tales transferencias se prevean en el futuro, los operadores se comprometen a tomar garantías de sus subcontratistas para garantizar un nivel adecuado de protección de los datos transferidos y supervisar dichas transferencias mediante los mecanismos previstos por las normativas vigentes.

7.3 ¿Cuáles son los derechos del beneficiario sobre sus datos y cómo pueden ejercerlos?

El Beneficiario tiene derecho de acceso, rectificación, borrado, limitación, portabilidad, oposición por motivos legítimos, para definir directivas anticipadas relacionadas con el destino de sus datos tras su fallecimiento, así como derecho a presentar una queja ante la CNIL.

Para ejercer sus derechos, el Beneficiario puede enviar su solicitud con la especificación del o los derechos implicados en la solicitud, el alcance de su solicitud (producto, cuenta de Île-de-France Mobilités o todo el procesamiento), acompañada de sus datos de contacto, número de cliente y documentos que demuestren su identidad.

El beneficiario puede enviar la solicitud a las siguientes direcciones dependiendo del proceso correspondiente:

- el tratamiento para el cual Île-de-France Mobilités es el responsable de tratamiento de datos:

· a la dirección postal: Île-de-France Mobilités – 39bis 41 rue de Châteaudun – 75009 París,

· o a la dirección de correo electrónico: [email protected].

procesamiento del que la región de Île-de-France es responsable de procesar:

· o a la dirección postal: Región de Île-de-France, Polo de Transformación Digital, para la atención del responsable de protección de datos, 2 rue Simone Veil – 93400 Saint-Ouen-sur-Seine

· o a la dirección de correo electrónico: [email protected]

- procesamiento del que los Transportistas son responsables de procesar: el Beneficiario puede contactar directamente con los Transportistas a través de sus sitios web institucionales,

· o a la dirección postal de la RATP: Responsable de Protección de Datos de la RATP – 54 Quai de la Rapée – LAC LT73 – 75599 Paris Cedex 12 o al correo electrónico: [email protected].

· o a la dirección postal SNCF Voyageurs - DPO - Departamento Legal y de Cumplimiento, Campus de CAMPA, 4 rue André Campra CS20012, 93212 SAINT-DENIS CEDEX o mediante un formulario dedicado a solicitudes online para ejercer la abogacía: https://url-c.fr/e/7hy9i

· o a la dirección postal de OPTILE: DPO OPTILE – 32, rue de Caumartin – 75009 París.

Si el beneficiario es menor de 15 años o un adulto bajo tutela o tutela, su representante legal podrá ejercer todos los derechos indicados. Se solicitará prueba de la representación legal del menor o del adulto protegido.

8 – MODIFICACIÓN DE LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES GENERALES

Île-de-France Mobilités puede modificar estos términos y condiciones generales en cualquier momento. La versión vigente se publica en la colección de actos administrativos de Île-de-France Mobilités y puede consultarse en la página web de www.iledefrance-mobilites.fr, en la web de www.solidaritetransport.fr y en la web de www.transports-jeunes-insertion.fr.

Las traducciones de los Términos y Condiciones son solo para billetes informativos. Los términos y condiciones en francés son auténticos en los tribunales.