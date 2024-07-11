Términos y condiciones generales de venta y uso (GTCSU) de los billetes de Aéroports de la Región <> de París

PREÁMBULO

Válido desde noviembre de 2025

Este documento presenta los Términos Generales de Venta y Uso de billetes Metro-Train-RER hacia y desde las estaciones de tren del aeropuerto "Aéroport d'Orly", "Aéroport Charles De Gaulle 1", "Aéroport Charles De Gaulle 2 TGV", "Orly 1, 2, 3" y "Orly 4", también conocidos como billetes de la Región <> de París Aéroports, en soporte sin contacto (en Navigo Easy pass y teléfono mediante aplicaciones móviles que ofrecen el Servicio de Compras[1]).

El uso de billetes de Paris Région <> Aéroports está sujeto a la aceptación completa, completa y sin reservas por parte del usuario de estos Términos y Condiciones Generales de Venta y Uso, así como de los relacionados con el medio en el que se carga el billete (disponibles en iledefrance-mobilites.fr).

El billete de Aeropuertos de la Región <> de París, creado por Île-de-France Mobilités, está gestionado por S.A.S Comutitres, en adelante denominada "Comutitres S.A.S" o "Agence Navigo" en el nombre y en nombre de Île-de-France Mobilités.

En las líneas T4, T11 y T14, la venta de este billete a través de las terminales "ART" la realiza SNCF Voyageurs en nombre y en nombre de Île-de-France Mobilités. Lo mismo ocurre desde el 15 de diciembre de 2025, en las líneas T12 y T13, y desde el 21 de diciembre de 2026 en la línea L.

1 DEFINICIONES

1.1.La nombre "Titular de la Tarjeta" indica a la persona que utiliza el billete sin contacto para los aeropuertos de la Región <> de París.

1.2.La nombre "Tarifa Reducida" se refiere a las tarifas aplicables a los titulares de tarjetas correspondientes a los criterios de los siguientes perfiles:

Beneficiarios de la asistencia social y la solidaridad con el transporte

Niños de 4 a menos de 10 años (gratuito para menores de 4 años)

Poseedor de una tarjeta de "Familias Numerosas"

Personas con discapacidad con pruebas y sus compañeros

Más detalles sobre "Lista de beneficiarios de tarifas reducidas | Île-de-France Mobilités (iledefrance-mobilites.fr)"

1.3 El término "Transportistas" se refiere a empresas que han celebrado un contrato de servicio público o delegación con Île-de-France Mobilités o con una autoridad local organizadora que ha recibido una delegación de Île-de-France Mobilités para la operación de líneas de transporte de pasajeros.

1.4 El término "convivencia" de diferentes billetes o contratos se refiere a la posibilidad de cargar diferentes billetes o contratos en el mismo pase o teléfono. Las normas para la convivencia de entradas y contratos están disponibles en la web de iledefrance-mobilites.fr.

2 PRESENTACIÓN Y USO

2.1 El billete de la Región <> Aéroportada de París es un billete que puede utilizarse en todas las zonas del 1 al 5 de la red de transporte público bajo la jurisdicción de Île-de-France Mobilité, permitiéndote salir o llegar a las estaciones de ferrocarril del aeropuerto "Aéroport d'Orly", "Aéroport Charles De Gaulle 1" y "Aéroport Charles De Gaulle 2 TGV", "Orly 1, 2, 3" y "Orly 4".

2.2 El billete de la Región <> Aérea de París permite viajar con:

Líneas de metro

RER y líneas de tren en Île-de-France

Orlyval

El funicular de Montmartre.

Líneas Intercity y TER para viajes que sirven a estaciones de Île-de-France

2.3 El billete de la Región <> Aérea de París no permite viajar en:

Líneas de tranvía (T1 a T14)

Autobuses y autocares Noctilien

Los Tzen

Roissybus

Filéo

Estaciones de RER y tren situadas fuera de Île-de-France

Líneas de alta velocidad (TGV, etc.)

El cable C1

2.4 Periodo de validez:

El billete de Aeropuertos de la Región <> de París permite un viaje de 2 horas desde la validación de entrada y sin necesidad de salir. Las transferencias entre los modos de transporte autorizados, mencionados anteriormente, están autorizadas en un plazo de 2 horas desde la primera validación de entrada.

Se autorizan las conexiones entre el metro, el RER y el Transilien por vía pública, a través de las rutas señalizadas: véase la lista de conexiones por la vía pública (https://www.iledefrance-mobilites.fr/correspondance-voie-publique).

En caso de que la entrada o la validación de la conexión ocurra después de los plazos establecidos, se cargará un nuevo billete de Paris Region <> Aéroports.

En caso de olvidar su dispositivo sin contacto, el titular de la tarjeta debe comprar un billete en un dispositivo nuevo para poder viajar sin infringir la infracción. Ni la entrada ni el soporte serán reembolsados.

3 PRECIOS

3.1 El precio, incluyendo el IVA, del billete del Metro Railway Airport, está fijado por Île-de-France Mobilités. Se puede consultar:

- en la web de iledefrance-mobilites.fr, bajo el apartado "Precios"

- en carteles en lugares de transporte

- en la web de cálculo de rutas (iledefrance-mobilites.fr) con una indicación del precio unitario de un viaje

- en la guía de tarifas de Île-de-France Mobilités

- en las páginas web de los operadores

- en la web de la agencia Navigo Grands Comptes para empresas, instituciones o asociaciones de compras al por mayor

3.2 El billete de la Región <> Aérea de París se vende individualmente, a precio completo y reducido (véase artículo 1.2).

4 COMPRA Y CARGA

4.1 El precio del billete se paga en efectivo.

4.2 El billete para los Aeropuertos de la Región <> de París se puede comprar y cargar en un pase Navigo Easy:

- en los puntos de venta, en ventas móviles de un agente, en las máquinas expendedoras de los transportistas en la zona controlada por el aeropuerto y en las máquinas expendedoras de los transportistas fuera del área controlada

- desde las aplicaciones móviles que ofrecen el Servicio de Compra, recargando un pase Navigo si el titular ya tiene uno sin billete t+ o billete Metro-Train-RER (véase los Términos y Condiciones Generales de Uso del Teléfono como Soporte de Billetes en https://www.iledefrance-mobilites.fr/cgu-achat-titre-android y https://www.iledefrance-mobilites.fr/cgvu-telephone-iphone)

- mediante un pedido online en la web de la agencia Navigo Grands Comptes el https://grands-comptes.iledefrance-mobilites.fr.

4.3 El billete de la Región <> Aérea de París también puede comprarse y cargarse en tu teléfono a través de las aplicaciones móviles que ofrecen el Servicio de Compra (véase los Términos y Condiciones Generales de Uso del Teléfono como soporte de tickets en https://www.iledefrance-mobilites.fr/cgu-achat-titre-android y https://www.iledefrance-mobilites.fr/cgvu-telephone-iphone)

4.4 Durante la misma compra en Automate o desde una aplicación, es posible cargar hasta 20 billetes de Paris Région <> Aéroports en el mismo dispositivo (pase o móvil). Para una compra en la agencia Navigo Grands Comptes, es posible obtener hasta 30 billetes de la Región <> de París Aéroports con el mismo dispositivo.

4.5 Coexistencia de billetes de transporte

Los billetes de Fête de la musique y Antipollution tienen prioridad en la validación y pueden coexistir con el billete de la Région <> Aéroports de París en el mismo pase o teléfono.

El billete de Aeropuertos de la Región <> de París y el billete de Bus-Tranvía pueden coexistir en el mismo dispositivo (pase o teléfono). Cada uno será validado como prioridad en su perímetro de validación.

El billete de la Región <> Aérea de París y el billete Métro-Tren-RER de París no pueden coexistir en el mismo medio (pase o teléfono).

El billete de la Región <> Aérea de París y el billete t+, que finalizaron la venta el 01/01/2025, no pueden coexistir en el mismo medio (pase o teléfono).

Los pases y el billete de Aeropuertos de la Región <> de París pueden coexistir en el mismo pase, pase o dispositivo telefónico (véase el artículo 5.4 sobre las normas de validación en caso de coexistencia de un pase y un billete de Aeropuertos de la Región <> de París).

El titular de la tarjeta que tenga un billete t+ o un billete Metro-Train-RER en su dispositivo y desee cargar un billete de Aeropuertos de la Región <> de París solo podrá hacerlo siempre que lo haga en un dispositivo nuevo o que haya consumido completamente los billetes t+ o de Aeropuertos de la Región <> de París existentes en su dispositivo hace más de 4 horas.

5 VALIDACIÓN

5.1 El titular de un billete de la Región <> Aérea de París debe validar sistemáticamente el soporte que contiene su billete en los dispositivos de validación de las compañías antes de cada viaje al entrar en la red y/o embarcar en el vehículo, pero también, cuando proceda, durante las conexiones y salidas, bajo pena de verse infractor.

5.2 La validación de un billete de la Región <> Aéroports de París permite viajar solo por una persona.

5.3 No es posible validar varios billetes de aeropuertos de la región <> de París en el mismo dispositivo sin contacto para permitir que varias personas viajen en la misma ruta.

5.4 Cuando el billete contiene tanto un billete de la Región <> Aérea de París como un pase de esquí (véase la regla de convivencia art. 4.5), el pase se valida como prioridad el día en que es válido. A continuación, no se contabiliza ningún billete de Aéroports de la Región <> de París.

5.5 IDFM no garantiza el uso de billetes magnéticos en todas las estaciones debido al despliegue de nuevos validadores y nuevas máquinas de venta de billetes completamente electrónicas. Como resultado, los billetes magnéticos pueden usarse como último recurso en ausencia de pases Navigo Easy o teléfonos compatibles.

6 CONTROL

6.1 En caso de una inspección, el titular de la cuenta debe presentar el dispositivo sin contacto en el que se carga el billete de la Región <> de Aeropuertos de París validado en la entrada y, cuando corresponda, debe poder justificar su derecho a la tarifa reducida.

En caso de que se cargue una comprobación de un ticket en un teléfono, el titular de la cuenta debe presentar su teléfono, con NFC activado, delante del equipo de control.

6.2 El incumplimiento de los principios de validación sistemática (artículo 5) y/o de las normas para el uso del billete de la Región <> Aérea de París (artículo 2) o la imposibilidad de justificar el derecho a una tarifa reducida resultará en el pago de una compensación fija y cualquier tasa administrativa asociada conforme a la normativa aplicable a los servicios públicos de transporte de pasajeros en la región de Île-de-France.

6.3 En caso de incumplimiento de pago al Transportista en un plazo de dos meses desde el delito, el infractor es responsable de pagar la multa fija adicional recaudada por el Tesoro (Artículo 529-5 del Código de Procedimiento Penal).

7 SERVICIO POSTVENTA

7.1 Reembolso

El billete para los aeropuertos de la Región <> de París no puede ser cambiado ni reembolsado, ni siquiera en caso de error de compra.

7.2 Pérdida/Robo

En caso de pérdida o robo del dispositivo sin contacto, los billetes de Aéroports de la Región <> de París perdidos en esta ocasión no serán reemplazados ni reembolsados.

7.3 Avería en el paso sin contacto

En caso de fallo del pase Navigo Easy, no se puede ofrecer un reemplazo de los billetes de Paris Region <> Aéroports. Consulte los términos y condiciones del Navigo Easy pass, artículo 5.

7.4 Ticket cargado en el móvil o el smartwatch

En caso de fallo durante la validación de un ticket cargado en un teléfono, la cancelación de la venta es posible siempre que no se pueda realizar ninguna validación previa de este ticket con este teléfono y su tarjeta SIM. El reembolso se hará entonces a la tarjeta de crédito utilizada para la compra.

Más información sobre las normas de servicio postventa para el billete de la Región <> de París en los aeropuertos cargados en un teléfono o un reloj conectado está disponible en los Términos Generales de Uso del Teléfono como soporte de billetes en https://www.iledefrance-mobilites.fr/cgu-achat-titre-android y https://www.iledefrance-mobilites.fr/cgvu-telephone-iphone, sección "Servicio Postventa".

8 TÉRMINOS DE USO DE LA GRADA

El titular de la cuenta se compromete a cumplir con las precauciones tomadas al utilizar el medio que utiliza para que funcione correctamente. Estas normas se establecen en los Términos y Condiciones Generales de Venta y Uso de cada medio, disponibles en iledefrance-mobilites.fr.

9 INFORMACIÓN SOBRE DATOS PERSONALES

La venta de billetes de Metro Train Airport en medios sin contacto no recopila datos personales específicos.

La compra y gestión se gestionan mediante un medio para el cual se conservan datos y se enmarcan como parte del medio.

Los datos recogidos relacionados con los medios están sujetos a procesamiento automatizado, cuyo propósito es la gestión de paquetes y soportes. Dependen del medio en el que se carga el ticket. Para más información sobre este tratamiento y el ejercicio de derechos, consulte los Términos y Condiciones Generales de Venta y Uso de cada medio disponible en la web de iledefrance-mobilites.fr:

10 MEDIACIÓN

Estos Términos y Condiciones Generales de Venta y Uso están sujetos a la legislación francesa.

En caso de disputa, y solo después de que se haya enviado una solicitud por escrito al departamento de atención al cliente correspondiente y cuya respuesta no haya sido satisfactoria o en ausencia de respuesta en un plazo de un mes, el titular podrá recurrir a la mediación para resolver la disputa de forma amistosa.

Sin embargo, las partes en la disputa siguen siendo libres de aceptar o rechazar el uso de la mediación. La solución propuesta por la mediación no es vinculante para las partes.

El titular deberá encontrar en las páginas web de las Aseguradoras, junto con sus agentes o en los medios de comunicación apropiados implementados por cada una de ellas, los datos de contacto y la dirección de la página web del mediador competente al que pertenece cada Aseguradora, pudiendo remitir el asunto al mediador de su elección.

11 CAMBIOS EN LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES GENERALES DE VENTA Y USO

Île-de-France Mobilités y las Transportistas se reservan el derecho de modificar estos Términos y Condiciones Generales de Venta y Uso. En este caso, los nuevos términos y condiciones generales serán comunicados a los titulares mediante la publicación en la colección de actos administrativos de Île-de-France Mobilités, así como mediante la publicación en la página web de iledefrance-mobilites.fr.

La ley aplicable en caso de disputa es la ley francesa ante los tribunales franceses competentes. Las traducciones de los Términos y Condiciones son solo para billetes informativos. Los términos y condiciones en francés son auténticos en los tribunales.