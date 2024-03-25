Términos y Condiciones Generales de Venta y Uso (GTCSU) del Navigo Liberté + contrato por teléfono

Octubre 2025

PREÁMBULO

La suscripción y uso de un contrato Navigo Liberté + presupone el conocimiento y constituye la aceptación plena, completa y sin reservas de estos Términos y Condiciones Generales de Venta y Uso por parte del titular de la cuenta y del pagador, propietario del teléfono en el que se carga el contrato. El pagador y el titular de un contrato Navigo Liberté + sobre un teléfono deben ser la misma persona.

El contrato Navigo Liberté + teléfono, creado por Île-de-France Mobilités (Autoridad Organizadora de Transporte de Île-de-France), está gestionado por S.A.S Comutitres, en adelante denominada Comutitres S.A.S o "Agence Navigo", a nombre y en nombre de Île-de-France Mobilités.

Como parte de la extensión del servicio Navigo Liberté+ en un teléfono que puede usarse en todas las zonas de Île-de-France, el contrato puede cargarse en un teléfono Android* o iOS, su uso es estrictamente personal.



* Lista de teléfonos Android compatibles en: https://www.iledefrance-mobilites.fr/aide-et-contacts/telephone/quels-telephones-me-pemettent-dacheter-et-de-valider

1. DEFINICIONES

1.1. El nombre "Holder" indica a la persona física que es usuaria del contrato Navigo Liberté + por teléfono.

1.2. El nombre "Pagador" indica a la persona física, idéntica al Responsable de Datos, que contractualmente acepta pagar las facturas. El pagador debe ser una persona física, un adulto capaz o un menor de edad de 15 años.

1.3. El término "Transportistas" se refiere a empresas que han firmado un contrato de servicio público o delegación con Île-de-France Mobilités o con una autoridad local organizadora que ha recibido una delegación de Île-de-France Mobilités para la operación de líneas de transporte de pasajeros.

1.4. "Mi espacio" Île-de-France Mobilités se refiere a la cuenta personal del titular de la cuenta creada en la solicitud de Île-de-France Mobilités o en la web iledefrance-mobilites.fr (gestionada por Île-de-France Mobilités). Consulte los Términos y Condiciones Generales de la solicitud y normas de privacidad de Île-de-France Mobilités | Île-de-France Mobilités (iledefrance-mobilites.fr).

1.5. La cuenta de Île-de-France Mobilités es obligatoria para acceder a los numerosos servicios de Île-de-France Mobilité, incluyendo la posibilidad de adquirir productos y servicios.

1.6. La "factura mensual" contabiliza la suma de los importes de los viajes realizados en el mes anterior; La "prueba de movilidad" representa la suma de los trayectos realizados en el mes anterior. A diferencia de la factura, puedes encontrar los detalles de cada viaje (fecha y hora del viaje, método de tarifa, fecha y hora de cada viaje, tipo de viaje, zonificación, viaje reconstituido o incompleto, precio total sin impuestos, precio incluyendo IVA y IVA aplicable).

1.7. La "convivencia" de diferentes billetes o contratos de transporte se define como la posibilidad de cargar estos billetes o contratos en el mismo medio. Más información sobre las normas de convivencia en la web de Île-de-France Mobilités.

1.8. Los viajes en autobús-tranvía y Metro-Tren-RER realizados con teléfono y el servicio Navigo Liberté+ se pagan retroactivamente, según el precio definido por Île-de-France Mobilités (véase la página de tarifas Navigo Liberté+).

2. PRESENTACIÓN Y USO

2.1. El contrato Navigo Liberté + teléfono es un contrato que, tras la suscripción, permite viajar por la red de transporte Île-de-France Mobilités sin haber pagado previamente un billete de transporte. El importe debido por el billete de los viajes realizados por el titular de la cuenta se determinará aplicando las normas de tarifa definidas en el Artículo 3, y se debitará mensualmente, el mes siguiente a los viajes realizados, desde la cuenta bancaria del pagador.



2.2. El contrato Navigo Liberté + puede utilizarse en la red de transporte público bajo la jurisdicción de Île-de-France Mobilités y permite viajar en:

Líneas de metro en Île-de-France, con una tarifa específica para la entrada y salida en la estación L14 Orly. Consulta la página de tarifas Navigo liberté+.

Líneas RER/Tren en Île-de-France, con una tarifa específica para la entrada y salida en las estaciones TGV del Aeropuerto Charles de Gaulle 1 y del Aeropuerto Charles de Gaulle 2

Líneas de autobús sujetas a un acuerdo con Île-de-France Mobilités y para las que se aplica la tarifa de Île-de-France;

La línea RoissyBus con una tarifa específica para el aeropuerto;

Líneas de tranvía

Los Tzen;

Líneas de tranvía (del 1 al 14);

El funicular de Montmartre;

El cable C1



El Navigo Liberté+ no es válido en Orlyval, el cliente debe pagar un ticket específico.

2.3. Uso en el metro (líneas 1 a 14), RER (de la A a la E), tren (Transiliens H, J, K, L, N, P, R, U) y el funicular de Montmartre.

En el metro (líneas 1 a 14), RER (A a E), tren (Transiliens H, J, K, L, N, P, R, U) y en el funicular de Montmartre, TER, para viajes realizados íntegramente en la región de Île-de-France, el contrato Navigo Liberté + por teléfono otorga el derecho a un viaje de 2 horas (dos horas) desde la primera validación de entrada a la red. Estos usos son posibles sujetos a las normas de correspondencia especificadas en el Artículo 3.7.

2.4. Uso en autobús, tranvía (líneas 1 a 14), cable o Tzen

En el autobús, tranvía (1 a 1) 4 y Tzen, el contrato Navigo Liberté + por teléfono te da derecho a un viaje de 1h30 (una hora y treinta minutos) desde la primera validación de entrada a la red, sin validación de salida, sujeto a las normas especificadas en el artículo 3.9.

2.5. Uso correspondiente

El contrato Navigo Liberté + por teléfono otorga al empleado untrayecto de 1h30 (una hora y treinta minutos) desde la primera validación al entrar en la red, incluyendo validaciones intermedias de transferencia independientemente del medio de transporte utilizado, salvo en el caso de que el viaje realizado incluya RER o tren fuera de París, ampliando este periodo hasta las 2:00 (dos horas).

Tabla resumida de tiempos de viaje autorizados (duración máxima durante la cual el usuario puede viajar con un solo viaje facturado):

Trayecto en autobús/tranvía: 1h30

Viaje en Metro/RER/Tren: 2:00

3. PRECIOS

3.1. La fijación de precios la decide Île-de-France Mobilités.

3.2. Información de precios disponible:

En la web https://www.iledefrance-mobilites.fr/titres-et-tarifs/detail/liberte-plus

En las pantallas en ubicaciones de transporte

En la web del itinerario Iledefrance-mobilites.fr

Sobre la guía de tarifas de Île-de-France Mobilités

En las páginas web de los operadores

3.3. La tarifa actual es una tarifa pública general (Precio completo).

Ninguna de las tarifas reducidas es aplicable en el Navigo Liberté + en el teléfono

(El término "Tarifa Reducida" se refiere a las tarifas aplicables a los titulares de tarjetas correspondientes a los criterios de los siguientes perfiles: ¿quién puede beneficiarse de las tarifas reducidas?

Precios de las atracciones

3.4 Cada viaje realizado por el titular de la cuenta se factura al precio correspondiente al medio de transporte utilizado y a la ruta recorrida:

3.4.1 Cuando el titular de la cuenta valida la entrada en autobús, tranvía, cable o Tzen, su trayecto se factura al precio de un viaje en autobús/tranvía. El viaje de regreso y la interrupción del trayecto en el mismo autobús, tranvía o línea Tzen (aunque se realice en un plazo de una hora y treinta minutos) resultará en la facturación de un nuevo viaje en autobús/tranvía.

3.4.2 Cuando el titular de la tarjeta valida la entrada al metro, tren o RER, su viaje se cobra por el valor de una tarifa única hasta que salga de la zona de control. El viaje de ida y vuelta y la interrupción del trayecto en la misma línea (incluso si se realiza en menos de 2 horas) resultarán en la facturación de un nuevo viaje.

Si el viaje comienza (o termina) en el aeropuerto de Orly, se cobra a una tarifa específica independientemente de su destino (o salida).

Si el viaje comienza (o termina) en el aeropuerto Roissy-Charles-de-Gaulle, se cobra a una tarifa que depende de la estación de destino (o de salida).

3.4.3 Cuando el titular de la cuenta valida la entrada al RoissyBus, su trayecto se factura al precio de un viaje en RoissyBus. El viaje de ida y vuelta y la interrupción del trayecto resultarán en la facturación de un nuevo viaje de RoissyBus.

3.4.4 Cuando el titular valida la entrada al funicular de Montmartre, su viaje se factura al precio de un viaje Metro-Tren-RER.

Precio de conexión

Un transbordo significa el cambio a otra línea de transporte, sin ir y venir en la misma línea ni interrupciones en la misma línea.

3.5 Las conexiones realizadas entre autobús, tranvía (T 1 a 14), cable y Tzen durante 1 hora y 30 minutos (una hora y treinta minutos) no suponen cobro por un nuevo viaje.

3.6 Las conexiones realizadas dentro de la red ferroviaria (metro, RER/tren) nodan lugar a la facturación de un nuevo viaje dentro de los siguientes límites:

3.6.1 Durante 2 horas (dos horas) para el metro, tren y RER.

3.6.2 sin salir de la zona de transporte ni por rutas de intercambio autorizadas en la vía pública.

Si el tiempo de viaje supera la validez del billete o de la conexión autorizada, o si es una conexión no autorizada, se cobrará un nuevo viaje.

3.7 Se ofrecen conexiones entre la red ferroviaria (Metro, RER, tren, tranvía expreso) y la red de superficie (autobús, tranvía, cable Tzen) bajo las siguientes condiciones:

3.7.1 Cuando el titular de la cuenta realiza un viaje en autobús/tranvía antes de un viaje RER, tren o metro, la validación en la entrada del RER, tren o metro debe realizarse en un plazo de 1:30 (una hora y treinta minutos) después de la validación en la entrada del autobús/tranvía.

3.7.2 Cuando el titular realiza un viaje en autobús/tranvía tras un viaje en RER o tren, la validación en la entrada del autobús debe realizarse dentro de los 30 minutos (treinta minutos) posteriores a la validación en la salida del RER o tren.

3.7.3 Cuando el titular de la cuenta realiza un viaje en autobús/tranvía tras un viaje en metro, la validación en la entrada del autobús/tranvía debe realizarse dentro de 1h30 (una hora y treinta minutos) después de la validación en la entrada del metro.

Si el tiempo de conexión supera el tiempo autorizado, el trayecto en autobús/tranvía se cobrará a la tarifa actual.

3.8 La cantidad de viajes realizados en un día se limita al precio del día Navigo, excluyendo los viajes al aeropuerto (véase el artículo 9.4).

Resumen de los periodos durante los cuales se autorizan las conexiones: sujeto a los tiempos totales autorizados de viaje que se aplican a 2,6:

entrada por tranvía/autobús/cable y luego transferencia por tranvía/autobús/cable o metro/tren/RER : 1h30 entre la validación de entrada y la validación de transferencia

y luego transferencia por o : 1h30 entre la validación de entrada y la validación de transferencia entrada por metro/tren/RER y luego transbordo por tranvía/autobús/cable o metro/tren/RER : 1h30 entre la validación en la entrada y la validación en el transbordo

y luego transbordo por o : 1h30 entre la validación en la entrada y la validación en el transbordo Entrada por metro/tren/RER y luego transbordo por metro/tren/RER : 2 horas entre la validación en la entrada y la validación en el transbordo

4. CONDICIONES Y SUSCRIPCIÓN

4.1 Las condiciones que deben cumplirse para poder contratar un Navigo Liberté + contrato por teléfono son las siguientes:

El titular de la cuenta y el pagador deben ser las mismas personas físicas. La persona física debe ser mayor de edad y ser capaz, o menor de edad a partir de los 15 años.

El titular de la cuenta utiliza la misma dirección de correo electrónico que su cuenta de Île-de-France Mobilités Connect y un número de teléfono móvil francés en 06 o 07;

Para un pagador cuyo contrato Navigo Liberté + por teléfono ya haya sido rescindido por deudas no regularizadas impagadas según lo definido en el artículo 10, el pagador debe regularizar su deuda y puede ser designado nuevamente como pagador de un contrato Navigo Liberté + teléfono;

Para un titular de tarjeta cuyo contrato Navigo Liberté + en un teléfono ya ha sido rescindido por fraude establecido (art. 12.10). el titular de la cuenta debe esperar un periodo de espera de 3 años desde la fecha de finalización.

4.2 El contrato Navigo Liberté + por teléfono está suscrito por un periodo indefinido y la creación de una cuenta Île-de-France Mobilités Connect para el titular de la cuenta es obligatoria para poder suscribirse.

La suscripción al contrato Navigo Liberté + en un teléfono solo es posible mediante la aplicación Île-de-France Mobilités.

El Pagador debe rellenar el formulario en la solicitud de Île-de-France Mobilités, en particular los datos bancarios (IBAN limitado a la zona SEPA) de la cuenta debitada por el contrato Navigo Liberté + por teléfono, firmar electrónicamente los documentos relacionados con la suscripción que constituye el contrato, firmar el mandato de domiciliación SEPA y aceptar los términos y condiciones del contrato Navigo Liberté + por teléfono.

4.3 De conformidad con los artículos L. 221-2 del Código de Consumo, los servicios relacionados con el contrato Navigo Liberté + en el teléfono no pueden estar sujetos al derecho de retirada.

4.4 Una copia de los Términos y Condiciones está disponible en el momento de la suscripción en la solicitud de Île-de-France Mobilités para su lectura y aprobación. Los Términos y Condiciones están disponibles en cualquier momento en www.iledefrance-mobilites.fr.

5. DISTRIBUCIÓN Y CARGA DEL NAVIGO LIBERTÉ + CONTRATO POR TELÉFONO

5.1 El contrato se carga exclusivamente en teléfonos compatibles, su uso es estrictamente personal.

5.2 Convivencia del Navigo Liberté + contrato por teléfono:

Si tienes un pase válido de Navigo Month o Navigo Week, por teléfono, tu suscripción al Navigo Liberté + en el teléfono comenzará el día después de que finalice la validez de tu pase mensual o semanal.

Es posible que el contrato Navigo Liberté + en tu teléfono coexista con billetes individuales en el momento de la suscripción (por ejemplo, el billete RoissyBus) en el mismo teléfono. Las reglas de validación, si las hay, se describen en la sección 6.4.

La Fête de la musique y las entradas Antipollution tienen prioridad en la validación y pueden coexistir en el mismo teléfono.

Tras la suscripción, la convivencia del Navigo Liberté + por teléfono con billetes individuales ya no es posible (véase el artículo 6.4).

5.3 Instalación desde la app Apple Wallet

El usuario también puede utilizar la app Maps para cargar billetes de transporte para Île-de-France en un iPhone o Watch. Para saber más sobre el uso de la app Card, consulta los términos y condiciones generales de venta del teléfono iOS como medio.

6. VALIDACIÓN

6.1 El titular de la cuenta debe validar sistemáticamente su Navigo Liberté + con su soporte telefónico en los dispositivos de validación de los operadores antes de cada viaje al entrar en la red y/o embarcar en el vehículo, pero también al conectarse con todos los demás medios de transporte y al salir por las líneas de control RER/tren, bajo pena de ser declarado en infracción.

6.2 La validación equivale a la emisión de un ticket que estará sujeto a facturación diferida.

6.3 No es posible validar tu contrato Navigo Liberté + varias veces por teléfono para permitir que varias personas viajen en la misma ruta.

6.4 Cuando el teléfono contiene tanto un Navigo Liberté + contrato como billetes individuales (billetes t+, billetes Metro-Train-RER billetes, billetes Bus-Tranvía, billetes RoissyBus), el Navigo Liberté + tiene prioridad.

Por tanto, los billetes individuales o con libreto solo serán válidos tras la finalización del Navigo Liberté + contrato por teléfono, no son reembolsables.

6.5 Cuando el teléfono contiene tanto un Navigo Liberté + contrato como billetes de tarifa fija para todas las zonas, los billetes de tarifa fija tienen prioridad hasta que expiren.

6.6 Si olvidan el teléfono en el que está cargado el contrato Navigo Liberté +, el titular de la tarjeta debe, para viajar, comprar un billete de transporte. Esto no se reembolsa.

7. CONTROL

7.1 En caso de inspección, el titular de la cuenta debe presentar el teléfono en el que se carga el contrato validado de Navigo Liberté + todas las zonas al inicio de su viaje y, si es necesario, en conexión.

7.2 La constatación de incumplimiento de los principios de validación sistemática (artículo 7) y/o de las normas de uso del contrato Navigo Liberté + por teléfono (artículo 3) supondrá el pago de una indemnización global y cualquier coste administrativo asociado conforme a la normativa aplicable a los servicios públicos de transporte de pasajeros en la región de Île-de-France.

7.3 En caso de incumplimiento del pago al transportista en un plazo de dos meses desde la infracción, el infractor es responsable de pagar la multa fija adicional recaudada por el Tesoro (artículo 529-5 del Código de Procedimiento Penal).

8. PAGO DEL CONTRATO

8.1 Se emite una factura mensual por el periodo correspondiente al mes anterior. Contabiliza la suma de los importes de los viajes realizados por el titular de la cuenta durante el mes natural anterior, con la aplicación de cualquier deducción o reembolso. La factura se pone a disposición del pagador en su espacio personal.

8.2 El contrato Navigo Liberté + en el teléfono solo se paga por domiciliación bancaria. La cuenta bancaria del pagador se debita cada mes de la cantidad debida en el billete para los viajes realizados por el titular de la cuenta.

8.3 Si el titular de la cuenta recibe un reembolso, la cantidad se deducirá de la factura del mes siguiente. Por una cantidad elevada, se puede realizar una transferencia inmediata con un billete excepcional.

8.4 Cantidades para viajes realizados en un día:

El número total de viajes realizados en un día está limitado al precio del Navigo diario, excepto los viajes al aeropuerto (en RER y/o metro y/o Roissybus).

8,5 Cada débito se realizará entre el 13 y el 18 del mes correspondiente a la factura correspondiente al mes anterior. El pagador será informado con antelación, por correo electrónico y mediante notificación, del importe adeudado y de la fecha de vencimiento del débito. En el caso de una factura de crédito, se realizará una transferencia a la cuenta bancaria del Pagador según el mismo calendario que los domicilios directos.

9. INCIDENTE DE PAGO

9.1 En caso de rechazo de pago que resulte en un saldo deudor en el Navigo Liberté + contrato por teléfono, la Agencia Navigo informa al titular – pagador por correo electrónico, notificación o SMS. Si no se realiza ninguna regularización en un plazo de 5 días desde la notificación de la Agencia Navigo sobre el rechazo de la domiciliación bancaria, el contrato Navigo Liberté + queda suspendido.

9.2 En caso de suspensión, el titular de la cuenta ya no podrá operar bajo este contrato. Si el contrato definido en el artículo 9.1 no se regulariza en un plazo de 30 días desde el rechazo de la deuda impagada, se rescinde el contrato Navigo Liberté + del teléfono. La agencia Navigo notifica al titular de la cuenta – pagador por correo electrónico, notificaciones y SMS.

9.3 La suspensión y la terminación no te eximen de pagar todos los viajes realizados previamente.

9.4 Un importe impagado puede liquidarse con tarjeta de crédito desde el espacio personal de la sección de Mis facturas de Île-de-France Mobilités, y luego regularizar la factura impagada.

10. CONSULTA EN MONITORIZACIÓN DE CONSUMOS, FACTURAS Y DOMICILIACIONES BANCARIAS

10.1 Consulta sobre el seguimiento del consumo:

El rastreador mensual de consumo permite al titular de la cuenta consultar los trayectos realizados durante el mes actual, así como su cantidad, la hora, el lugar, la mención de una estación aeroportuaria si corresponde y el modo de transporte. Se puede consultar en "Mon Espace" en la solicitud o en la web de iledefrance-mobilites.fr desde el primer día del mes. La información de monitorización del consumo se proporciona como un ticket y solo aparece después de que se han reportado los datos de validación, lo que puede tardar unos días.

No se tienen en cuenta los gastos administrativos o de servicio posventa en el seguimiento del consumo. El desglose final de los viajes y los costes se indicarán en la factura, que estará disponible como muy pronto el día 11 del mes siguiente.

El titular de la cuenta será informado por correo electrónico de la disponibilidad del comprobante de movilidad mediante descarga.

Podrán consultarlos y descargarlos durante los últimos 3 meses dependiendo del consentimiento elegido para el periodo de conservación de sus datos de viaje (30 o 90 días).

10.2 Visualización de facturas:

Las facturas de los últimos meses pueden consultarse y descargarse en "Mi espacio" en la aplicación o en la web iledefrance-mobilites.fr del titular de la cuenta durante hasta 24 meses. La factura de los viajes del mes anterior está disponible a partir del día 11 del mes.

El pagador será informado por correo electrónico de la disponibilidad de su factura y del importe del domicilio automático.

Si el titular de la cuenta no realiza ningún viaje durante el periodo, no se emitirá ninguna factura.

11. SERVICIO POSTVENTA

MODIFICACIÓN POSTVENTA DE DATOS PERSONALES

11.1 Los datos de identidad (título, apellido, nombre y fecha de nacimiento) del titular del contrato Navigo Liberté+ por teléfono pueden modificarse mediante una solicitud en el formulario de contacto en "Mon Espace" en la solicitud de Île-de-France Mobilités o en la web de iledefrance-mobilites.fr, y la provisión de un documento de respaldo (CNI, Pasaporte, decisión judicial, etc.).



11.2 El titular de la cuenta - pagador puede cambiar sus datos postales y telefónicos y su dirección de correo electrónico en su espacio personal desde la sección de "contrato".

La dirección de correo electrónico de contacto solo puede cambiarse de "Mon Espace" en la cuenta Île-de-France Mobilités Connect.



CAMBIO DE DATOS BANCARIOS EN SERVICIO POSTVENTA

11.3 Cualquier ley de servicio postventa que afecte a los domicilios directos (cambio de los datos bancarios del pagador) será tenido en cuenta para el siguiente domicilio directo. El pagador que desee cambiar la cuenta a ser debitada puede realizar el cambio en "Mon Espace" en la solicitud de Île-de-France Mobilités o en la web de iledefrance-mobilites.fr. Si el cambio ocurre entre el 4º y el 6º del mes M, se tendrá en cuenta para la factura del mes siguiente. El pagador se asegurará de que no haya interrupciones en el pago.

11.4 El Mandato de Domiciliación Directa SEPA será revocado en la institución bancaria del pagador.

SERVICIO POSTVENTA POR CONTRATO: SUSPENSIÓN Y REANUDACIÓN

11.5 Reanudación tras suspensión por iniciativa de la Agencia Navigo por impago

Para reanudar un contrato Navigo Liberté + con un teléfono suspendido por iniciativa de la Agencia Navigo, debe regularizarse la cantidad impagada. Los medios de regularización se indican en el artículo 9.4. Tras la regularización desde "Mon Espace" en la aplicación Île-de-France Mobilités o en la página web iledefrance-mobilites.fr el titular de la cuenta verá reactivado su contrato Navigo Liberté + en su teléfono.

CONTRATO DE SERVICIO POSTVENTA: TERMINACIÓN

11.6 Terminación por iniciativa del titular del salario:

El contrato Navigo Liberté + por teléfono puede ser rescindido en cualquier momento por el titular, siempre que no se encuentre en situación de impago:

Conectándose a la aplicación Île-de-France Mobilités desde el "Mi espacio" del Holder-Payeur.

Accediendo a la web de Île-de-France Mobilités en "Mon Espace": Île-de-France Mobilités Connect | Conexión

La cancelación se cargará en el teléfono y entrará en vigor inmediatamente después de que se haga la solicitud en la app.

Los viajes realizados hasta la fecha efectiva de finalización se cuentan en la facturación y se debitan el mes siguiente.

11.7 Terminación por iniciativa de la Agencia Navigo:

El contrato se rescinde por ley por aplicación de la ley por Agence Navigo por las siguientes razones:

En caso de fraude establecido en la constitución del expediente de suscripción, declaración falsa

En caso de fraude establecido en el uso del contrato Navigo Liberté +, es decir, incumplimiento de las normas de uso (establecidas en el artículo 2) y de validación (establecidas en el artículo 6)

En caso de deudas impagadas no regularizadas bajo las condiciones establecidas en el Artículo 9

En caso de revocación de un Mandato de Domiciliación Directa SEPA sin la firma de un nuevo mandato SEPA

Decisión de eliminar Navigo Liberté + de la oferta tarifaria de Île-de-France Mobilités

La Agencia Navigo notificará la cancelación mediante un correo electrónico dirigido al titular que pague.

SERVICIO POSVENTA PERDIDO Y ROBADO

11,8 Declaración de pérdida y robo de medios

La declaración de pérdida/robo puede hacerse desde la página web, desde la aplicación móvil Île-de-France Mobilités (con otro teléfono) y su espacio personal ("Mes Supports") o contactando con la Agencia Navigo por teléfono en el 09 69 39 22 22 (llamada sin recargo).

No hay reembolso por viajes realizados antes de la declaración de pérdida o robo. La fecha y hora de la declaración se tienen en cuenta para bloquear la facturación de los viajes realizados posteriormente.

Para seguir viajando, el titular de la tarjeta debe comprar billetes, que no serán reembolsados.

11,9 Restaurar el contrato para un teléfono nuevo

El titular puede restaurar su contrato Navigo Liberté + en su nuevo teléfono desde la sección Contacte >Mi teléfono> Quiero recuperar el contenido de un teléfono antiguo.

CAMBIO DE TELÉFONO EN EL SERVICIO POSTVENTA

En caso de cambio de teléfono, la aplicación Île-de-France Mobilités permite transferir el contrato Navigo Liberté + cargado en un teléfono a otro mediante mecanismos de respaldo y restauración.

11.10 Salvaguarda del contrato

El titular puede guardar su contrato Navigo liberté + desde la sección Contacta > mi teléfono> quiero guardar mis billetes.

La operación para guardar los tickets provoca la eliminación de los tickets presentes en el teléfono y, por tanto, ya no son utilizables.

La función de guardar te permite guardar todos los tickets cargados en el teléfono.

11.11 Restauración del contrato para un teléfono nuevo

El titular puede restaurar su contrato Navigo Liberté + en su nuevo teléfono desde la sección Contacta > Mi teléfono> Quiero recuperar el contenido de un soporte antiguo.

Restaurar tickets solo es posible desde un teléfono Android compatible a otro Android compatible o desde un teléfono IOS compatible a otro teléfono iOS compatible.

La función de restauración te permite restaurar todos los tickets que ya estaban cargados en el teléfono antiguo.

12. QUEJA-DISPUTA

El seguimiento del consumo se realiza como un ticket, basado en los datos disponibles en la fecha de la consulta. Los últimos trayectos son aquellos incluidos en la prueba de movilidad a final de mes, que luego se utilizan para elaborar la factura.

12.1 Disputar una factura

El titular de la cuenta puede presentar una reclamación a través del formulario de contacto de la solicitud de Île-de-France Mobilités desde su área Navigo Liberté +. Las quejas relacionadas con la facturación deben presentarse en un plazo de 30 o 90 días (periodo de consentimiento elegido por el cliente) tras recibir la factura disputada.

Tras este periodo, los datos de validación se eliminan definitivamente y no se puede conceder ninguna solicitud de reembolso, total o parcial.

13. DISPOSICIÓN MISCELÁNEA

13.1 Contacto

La Agencia Navigo puede ser contactada enviando un mensaje mediante el formulario de solicitud de información accesible desde el espacio personal del titular/pagador de la cuenta en la solicitud de Île-de-France Mobilités, así como por teléfono en: 09 69 39 22 22 (llamada sin recargo)

13.2 Suspensión / Terminación del Navigo Liberté + servicio telefónico

La Agencia Navigo se reserva el derecho de rescindir el contrato Navigo Liberté + sobre el teléfono del titular en el contexto de una cancelación o evolución de los servicios ofrecidos a sus clientes. Si procede, la agencia Navigo se compromete a reembolsar el saldo al pagador. No se puede reclamar ninguna responsabilidad derivada de esta sentencia de ninguna manera.

14. INFORMACIÓN RELACIONADA CON DATOS PERSONALES

Como parte de la ejecución de tu contrato Navigo Liberté + por teléfono, el tratamiento de los datos personales del titular de la cuenta y del pagador se realiza por diversos responsables de tratamiento de datos preocupados por la protección de su privacidad y el respeto a su vida personal:

Île-de-France Mobilités procesa Datos Personales en el contexto de:

la suscripción y gestión del contrato;

Gestión de facturación del servicio post-pago

comunicación institucional y comunicación comercial y no comercial;

Realizar análisis estadísticos.

Además, el procesamiento con el fin de prevenir y gestionar impagos, robos y pérdida de billetes de transporte, así como la lucha contra el fraude, puede resultar en el rechazo de la transacción o en la terminación del paquete.

Las aseguradoras procesan datos personales en relación con:

la gestión de las operaciones y transacciones realizadas en el frente de ventas del transportista;

la gestión de la validación y los datos resultantes, en particular la invalidación de tickets fraudulentos;

la lucha contra las infracciones contra la policía de los transportistas, el control de las multas, la imposición de multas y la recaudación de multas;

operaciones de prospección comercial y no comercial en cumplimiento de la normativa vigente;

análisis estadísticos para mejorar la oferta de transporte y los servicios ofrecidos por las compañías de transporte;

la gestión de las quejas de clientes relacionadas con el uso de la red de operadores.

14.1 Procesamiento en el que Île-de-France Mobilités es el responsable de los datos

14.1.1 ¿Qué datos se recopilan?

Los datos recogidos en el contexto del cumplimiento del contrato son los siguientes:

Datos de identificación

Datos de vida personal

Datos relacionados con la vida profesional

Datos económicos y financieros

Datos de salud

Datos recogidos, además, como parte de la gestión de la facturación post-pago:

Datos de validación

14.1.2 ¿Por qué se recopilan los datos?

Los datos recogidos están sujetos a tratamiento automatizado, para el cual Île-de-France Mobilités es el responsable de los datos, y cuyos fines figuran en el preámbulo del artículo 15.

14.1.3 ¿Por qué es legal la recopilación y el tratamiento de estos datos?

La recopilación y el procesamiento de estos datos es posible:

sobre la base del cumplimiento del contrato y el consentimiento del titular de la cuenta y del pagador para: la gestión del contrato/servicio, la gestión de la facturación posterior al pago y la elaboración de estadísticas;

en el ejercicio de una misión de servicio público de Île-de-France Mobilités para el envío de las llamadas comunicaciones institucionales no comerciales;

con el consentimiento del Responsable de Tratamiento de Datos y del Pagador para el envío de comunicaciones comerciales y para el almacenamiento de datos de viaje.

14.1.4 ¿Cuánto tiempo mantiene Île-de-France Mobilités estos datos?

Île-de-France Mobilités mantiene los datos del cliente específicos del contrato Navigo Liberté + en el teléfono durante la ejecución del contrato así como hasta el final de los plazos legales aplicables.

En base al consentimiento, los datos de validación se conservan entre 30 y 90 días como parte de la facturación detallada.

Para verificar la elegibilidad para las condiciones de acceso al billete de transporte, solo se conserva la prueba de identidad transmitida desde el espacio personal en la web "iledefrance-mobilites.fr" durante el tiempo que tarda en crear la cuenta y los servicios asociados que requieren dichas pruebas.

14.1.5 ¿Quién puede acceder a estos datos?

Los datos están destinados a Île-de-France Mobilités, Comutitres S.A.S., sus proveedores de servicios y socios contractuales, empresas de transporte público en Île-de-France, financiadores institucionales, institutos de encuestas y estadística, y empresas que realizan encuestas relacionadas con el transporte en Île-de-France.

Los datos resultantes de las operaciones realizadas en los servicios online de entidades que ofrecen servicios digitales multimodales están destinados a: Île-de-France Mobilités, Comutitres S.A.S, sus proveedores de servicios y socios contractuales y el titular del servicio digital multimodal implicado en la operación.

14.1.6 Transferencia de datos fuera de la Unión Europea

Los datos se transfieren fuera de la Unión Europea como parte de la gestión del servicio postventa al socio con sede en Costa de Marfil.

Este país no tiene una decisión de adecuación. Sin embargo, Île-de-France Mobilités garantiza que la transferencia de datos personales se realice conforme al Reglamento de Protección de Datos, en particular implementando medidas para garantizar que los datos se beneficien de una protección equivalente y, más particularmente, estableciendo disposiciones contractuales adecuadas: las Normas Corporativas Vinculantes conocidas como "BCRs".

14.2 Procesamiento del que los Carteros son responsables de procesar

14.2.1 ¿Qué datos se recopilan?

Los datos recogidos por los operadores como parte de su procesamiento son los siguientes:

- Datos de identificación

- Datos económicos y financieros

- Datos de infracción

- Datos de validación

14.2.2 ¿Por qué se recopilan los datos?

Los datos recogidos están sujetos a tratamiento automatizado, del cual los Transportistas son responsables de su tratamiento, y cuyos fines figuran en el preámbulo del Artículo 15.

14.2.3 ¿Por qué es legal la recopilación y el tratamiento de estos datos?

Este procesamiento se realiza en el contexto de:

el cumplimiento del contrato, una obligación legal (gestión de las reclamaciones del cliente, control y multas),

el consentimiento del titular de la cuenta y del pagador (prospección comercial) o

el interés legítimo perseguido por el responsable de los datos (comunicación no comercial, comunicación comercial para bienes y servicios similares, estudios estadísticos anonimizados).

14.2.4 ¿Cuánto tiempo conservan los operadores estos datos?

Las normas de retención implementadas por la RATP y la SNCF son:

Los datos se conservan durante un periodo que puede variar según los fines para los que se procesen.

Las huellas nominativas de los movimientos (marca de tiempo - lugar de validación - número de tarjeta) solo se conservan durante unas pocas horas, salvo cuando son necesarias para establecer una factura (Navigo Liberté + contrato). Más allá de eso, los datos se anonimizan con fines estadísticos. Solo se conserva el número acumulado diario de validaciones realizadas en la entrada y/o salida de nuestras redes ferroviarias durante el mes actual y el anterior (sin lugar de validación) para el seguimiento de calidad de los pases Navigo.

Los datos necesarios para el procesamiento de quejas se conservan durante un periodo de tres años desde el cierre del expediente.

Los datos relacionados con las operaciones realizadas en el frente de ventas se conservan por un periodo máximo de dos años desde la fecha de la transacción.

Los datos recogidos en el contexto del establecimiento de infracciones se conservan durante un periodo de hasta seis años desde la comisión del delito, dependiendo del tipo de delito y de la acción tomada.

Los datos recogidos para prospección y comunicación se conservan durante un periodo de tres años desde el último contacto con la persona implicada hasta la retirada de su consentimiento.

Los periodos de retención de datos del procesamiento realizado por los demás operadores pueden consultarse en la página web de estos últimos.

14.2.5 ¿Quién puede tener acceso a estos datos?

Como parte de este procesamiento, los datos solo se comparten con sus subcontratistas, Île-de-France Mobilités y Comutitres S.A.S, para realizar análisis estadísticos que les permitan mejorar la oferta de transporte y los servicios ofrecidos por los transportistas. Solo se comunican los datos estrictamente necesarios para realizar estos análisis estadísticos.

A efectos de análisis estadístico del tráfico, Île-de-France Mobilités es el receptor de los Datos de Validación previamente anonimizados.

14.2.6 Transferencia de datos fuera de la Unión Europea

Las aerolíneas se comprometen a hacer todo lo posible para evitar transferencias fuera de la Unión Europea y del país correspondiente.

En caso de que tales transferencias se prevean en el futuro, los operadores se comprometen a tomar garantías de sus subcontratistas para garantizar un nivel adecuado de protección de los datos transferidos y supervisar dichas transferencias mediante los mecanismos previstos por la normativa vigente.

14.3 ¿Cuáles son los derechos del Responsable del Tratamiento de Datos y del Pagador sobre sus Datos y cómo pueden ejercerlos?

El Responsable de Datos y el Pagador tienen cada uno el derecho de acceder, rectificar, eliminar, limitar, portabilidad, objetar por motivos legítimos, definir directivas anticipadas relacionadas con el destino de sus datos tras su fallecimiento, así como el derecho a presentar una queja ante la CNIL.

Para ejercer sus derechos, el titular de la cuenta y el pagador pueden enviar su solicitud con la especificación del derecho o derechos afectados a su solicitud, el alcance de la misma (producto, cuenta Île-de-France Mobilités o todo el procesamiento). Acompañados de sus datos de contacto, su número de cliente y elementos que demuestren su identidad.

El Responsable de Datos y el Pagador pueden enviar la solicitud a las siguientes direcciones dependiendo del tratamiento correspondiente:

- Procesamiento para el cual Île-de-France Mobilités es el responsable de los datos:

a la dirección postal: Île-de-France Mobilités – 39bis 41 rue de Châteaudun – 75009 París,

o a la dirección de correo electrónico: dpo@iledefrance-mobilités.fr

- Procesamiento del que los Transportistas son responsables de procesar: el Titular de la Cuenta y el Pagador pueden contactar directamente con los Transportistas a través de sus sitios web institucionales,

o a la dirección postal de la RATP: Responsable de Protección de Datos de la RATP – 54 Quai de la Rapée – LAC LT73 – 75599 Paris Cedex 12 o al correo electrónico: [email protected] .

. o a la dirección postal SNCF Voyageurs - DPO - Departamento Legal y de Cumplimiento, Campus CAMPRA, 4 rue André Campra CS20012, 93212 SAINT-DENIS CEDEX o mediante un formulario dedicado a solicitudes para ejercer derechos en línea: https://url-c.fr/e/7hy9i.

o a la dirección postal de OPTILE: DPO OPTILE – 32, rue de Caumartin – 75009 París.

15. MEDIACIÓN

Estos Términos y Condiciones Generales de Venta y Uso están sujetos a la legislación francesa. En caso de disputa, y solo tras una solicitud a través del formulario de la solicitud de Île-de-France Mobilités y cuya respuesta no haya sido satisfactoria o en ausencia de respuesta en un plazo de un mes, el cliente podrá recurrir a la mediación para resolver la disputa de forma amistosa. Sin embargo, las partes en la disputa siguen siendo libres de aceptar o rechazar el uso de la mediación. La solución propuesta por la mediación no es vinculante para las partes. El cliente encontrará en las páginas web de RATP, SNCF y Optile, de sus agentes o en los medios de comunicación apropiados implementados por cada uno de ellos, los datos de contacto y la dirección de la web del mediador competente al que pertenece cada Operador, pudiendo el cliente remitir el asunto al mediador de su elección.

16. CAMBIOS EN LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES GENERALES DE VENTA Y USO

Île-de-France Mobilités y los transportistas pueden estar obligados a modificar estos Términos y Condiciones Generales de Venta y Uso. En este caso, los nuevos términos y condiciones generales serán comunicados a los clientes mediante la publicación en la colección de actos administrativos de Île-de-France Mobilités, así como en la página web de iledefrance-mobilites.fr.

Las traducciones de los Términos y Condiciones son solo para billetes informativos. Los términos y condiciones en francés son auténticos en los tribunales.