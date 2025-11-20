¿Quién puede beneficiarse de tarifas reducidas?
El nombre "Tarifa Reducida" se refiere a las tarifas aplicables para los titulares de tarjeta que corresponden a los criterios de los siguientes perfiles:
- Beneficiarios de la asistencia social y la solidaridad con el transporte
- Niños de 4 a menos de 10 años (gratuito para menores de 4 años)
- Poseedor de una tarjeta de "Familias Numerosas"
- Personas con discapacidad con pruebas y sus compañeros
- para grupos de jóvenes y salidas escolares: tarifas reducidas: grupos de jóvenes y tarifas reducidas: Soclaire, actividades extracurriculares y extracurriculares
Para saber más sobre la lista de beneficiarios de las tarifas reducidas.