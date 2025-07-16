Para comprar y validar tus entradas con tu móvil, debes poder guardarlas de forma segura, lo que hasta la fecha requiere uno de los siguientes modelos de SAMSUNG GALAXY con al menos Android 8.0 o un teléfono APPLE reciente: el modelo más antiguo aceptado es el iPhone XR/XS.

Para consultar la lista de teléfonos Samsung compatibles, consulta la sección "¿Con qué smartphones puedes usarlo?".

*La lista actualizada de teléfonos compatibles está disponible en esta página.

Funcionalidad disponible en las aplicaciones Android Île-de-France Mobilités, RATP y SNCF Connect

Para cargar los tickets en tu teléfono, se requiere un paso específico de instalación .

Por favor, ten en cuenta:

Debes tener una tarjeta de crédito para el pago e introducir una dirección de correo electrónico a la que se te enviará el comprobante de compra. Esta dirección está pre-rellenada si estás conectado a Île-de-France Mobilités Connect. Si tienes Samsung Pay, puedes usarlo para pagar tus billetes de transporte en la app Île-de-France Mobilités.

Por favor, ten en cuenta: este servicio ya no está disponible con las nuevas tarjetas SIM NFC Orange/Sosh. Para más información sobre este tema, puedes consultar esta página.