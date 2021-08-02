Si tienes un teléfono con dos ranuras para tarjetas SIM, la tarjeta SIM con NFC en la que se puede instalar el servicio debe colocarse en la ranura 1. De manera similar, mientras se utiliza el servicio, la tarjeta SIM debe permanecer en la ranura 1. Puedes usar la ranura 2 con otra tarjeta SIM. Esta aclaración no se aplica a los usuarios que tienen un teléfono con el elemento seguro integrado en el teléfono (véase la lista de Samsung afectados).

Para más información sobre la compatibilidad de tarjetas SIM NFC, puedes visitar esta página.