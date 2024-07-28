Nuestros 7 consejos para viajar mejor con la app Île-de-France Mobilités
Más de 1 millón de pasajeros han descargado la aplicación Île-de-France Mobilités. Pero más allá del planificador de rutas, ¿conoces todos los trucos de la app?
¡Aquí tienes siete consejos para facilitarte la vida diaria en el transporte público!
¿Te gusta simplificar tu vida? Nuestra app también.
Consejo nº 1 - Redacta el itinerario que te convenga
¿Metro, trabajo, bici? Viajar a diario no es igual para todos.
- ¿Quieres ir solo en autobús ?
- ¿Caminar un poco y dejarte guiar en tiempo real gracias a tu ubicación?
- ¿ Quieres hacer tu viaje compartiendo coche ?
- ¿Necesitas una ruta completamente accesible?
- ¿Quieres evitar una línea o ciertos paradas ?
- Ciclista, ¿quieres una ruta híbrida que incluya ciclismo ?
Depende de ti. Inicia la búsqueda de rutas, valida y toca el icono en la parte superior derecha de la pantalla para ajustar tu ruta a tus necesidades comprobando tus preferencias.
El consejo extra: tu app te indica en qué tren coger
En el resultado de tu ruta, tu solicitud te indica en qué tren subir para distribuir pasajeros y no ser presionado.
Consejo 2 - Revisa si hay ascensores en tu ruta
- ¿Vas a mover un carrito o una maleta voluminosa?
- ¿Necesitas una ruta accesible para sillas de ruedas?
- ¿Quieres evitar un resort en particular?
- ¿O simplemente saber de antemano qué equipamiento hay disponible en tu ruta?
La buena noticia es que la búsqueda de rutas ahora tiene en cuenta el estado de los remontes
Antes de salir, revisa las estaciones accesibles, encuentra las conexiones más cómodas y elige la ruta que facilite tu desplazamiento.
Una vez que tu ruta esté lanzada, haz clic en "Acceder a detalles de accesibilidad" justo encima de tu detalle de ruta en la app.
Consejo 3 - Compra tus entradas en la app
Ahorra tiempo, evita colas: compra tus entradas, recarga un pase y valida con tu teléfono o reloj conectado (disponible en Samsung Galaxy Watch y Apple Watch) con la app Île-de-France Mobilités en smartphonesAndroid e iOS.
¿Qué entradas hay disponibles?
- Billetes de Autobús-Tranvía y Metro-Tren-RER
- Roissybus
- Día de Navigo
- Semana Navigo
- Mes de Navigo
- Paquete turístico de París
- Navigo Liberté+
Billetes de transporte, pero no solo: también puedes alquilar un Vélib, un scooter, una plaza de aparcamiento para tu bici o un coche compartido desde la app Île-de-France Mobilités
Y sí, tu app es una auténtica navaja suiza:
- En la sección "Comprar" : haz clic en "Reserva o compra entradas para servicios adicionales de movilidad" y explora la región de Île-de-France de una manera diferente.
- A tu alrededor del mapa: activa la ubicación y encuentra:
- Terminales Vélib (incluso te decimos el número de bicicletas disponibles y si son eléctricas o manuales),
- scooters (Cooltra y Yego) en el coche compartido a tu alrededor,
- coches (Communauto) disponibles para coche compartido cerca,
- Plazas de aparcamiento para bicicletas de Île-de-France Mobilités: puedes ver el número de plazas disponibles, reservar tu plaza (gratuita para suscriptores anuales) y gestionar tu suscripción.
Consejo nº 4 - Personaliza tu solicitud: guarda tus marcadores tus direcciones, paradas o líneas favoritas
La app Île-de-France Mobilités no olvida tus direcciones, paradas y rutas favoritas. Los deberes, esa pequeña cafetería donde te gusta trabajar, la estación de tren que usas todos los días, la cola que pasa justo al final de tu casa, tu gimnasio o la librería donde te tomas el tiempo para pasear: guárdalos en tus favoritos.
¿Cómo?
- Para las rutas: Busca tu ruta, confirma la búsqueda y luego haz clic en la estrella que aparece en la parte superior derecha de la pantalla. La atracción ahora se guarda en la parte inferior de la pantalla de inicio. No hace falta que escribas direcciones, solo tienes que hacer clic en ellas para mostrar tu itinerario.
- Para direcciones : Ve a la pestaña "Mi espacio", en la parte inferior derecha de la pantalla de inicio. Haz clic en "Mis favoritos". Se te ofrecerá introducir una dirección para registrarla o elegir una línea favorita, adaptando la información de los pasajeros según tus preferencias.
- Para líneas y paradas : Desde la sección "Horarios", elige tu línea o parada y haz clic en la estrella o campana en la parte superior derecha de la pantalla. ¡Luego puedes encontrarlos en la pestaña de "Favoritos"!
Consejo 5 - Encuentra aparcamiento seguro para bicicletas cerca de una estación de tren o parada
Montar en bici está bien. Poder aparcar la bici de forma segura es aún mejor.
- ¿Buscas una ubicación cerca de una estación de tren o metro?
- ¿Quieres saber si un aparcamiento está cerrado, cubierto o accesible con suscripción?
- ¿O simplemente buscar las plazas de aparcamiento disponibles antes de tu viaje?
Con el aparcamiento para bicicletas Île-de-France Mobilités, puedes encontrar plazas dedicadas a aparcar tu bicicleta, a menudo muy cerca de estaciones y estaciones de tren. Cada tarjeta de aparcamiento indica el tipo de acceso, capacidad y equipamiento disponible, muy útil para elegir el espacio adecuado para tus necesidades.
Consejo extra: busca el mapa del aparcamiento para bicicletas
Consulta los aparcamientos alrededor de las estaciones, compara el equipo y suscríbete online para beneficiarte de un espacio seguro a un paso de tus trayectos diarios.
Consejo 6 - Activa las notificaciones de tus rutas favoritas para recibir información de tráfico en tiempo real
¿Recibiste una notificación en caso de un cambio de tráfico en tus líneas favoritas? Es práctico y con la app Île-de-France Mobilités también es posible.
Ve a la sección "Información de tráfico" de la aplicación, selecciona la línea que te interesa y pulsa la campana en la parte superior derecha de la pantalla. ¡Eso es todo!
¿El pequeño extra? Puedes gestionar cuándo recibes notificaciones según los días y horas que quieras recibir en la configuración de Favoritos de tu app.
Consejo 7 - Reporta un artículo perdido desde la app
¿Has perdido algo en el transporte?
Con el servicio de objetos perdidos, puedes encontrar fácilmente tus pertenencias en la app o en la página web.
Describe tu objeto, indica el lugar y la fecha de la pérdida: tu informe se transmite automáticamente a los equipos implicados.
Si y tan pronto como se encuentre tu artículo, se te notificará y podrás recogerlo en el punto de recogida designado.