Viaja en transporte público con tu iPhone

Viaja de forma diferente con tu iPhone
¿Comprar billetes de transporte y validar directamente con tu iPhone? ¡Es posible en Île-de-France!
Entradas elegibles, tutoriales, Apple Watch y Apple Maps: te contamos todo.
Para usar el servicio de compra y verificación en teléfonos iOS, necesitas un iPhone con iOS 17.5 o posterior. El modelo más antiguo aceptado es el iPhone XR/XS.
Al comprar tu billete de transporte directamente desde la app Île-de-France Mobilités, tu dirección se pre-rellena y tu recibo se genera automáticamente por correo electrónico. ¿Práctica?
Por favor, ten en cuenta: no hay envío automático de prueba de compra desde Apple Cards.
Las entradas compradas en la app Île-de-France Mobilités se añaden automáticamente a la app de Apple Maps.
No hay suscripciones disponibles a Navigo Annual e Imagine R.
Las entradas para Navigo Annual e Imagine R aún no están disponibles para su compra.
¿Tienes un billete válido para tu viaje? No hace falta abrir la app, desbloquear la pantalla ni siquiera tener batería para validar: simplemente acerca tu iPhone al validador.
¡Buenas noticias! ¡Con tu Apple Watch ya ni siquiera necesitas el móvil para validarlo!
