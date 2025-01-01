Archivo

Viaja en transporte público con tu iPhone

Viaja de forma diferente con tu iPhone

¿Comprar billetes de transporte y validar directamente con tu iPhone? ¡Es posible en Île-de-France!

Entradas elegibles, tutoriales, Apple Watch y Apple Maps: te contamos todo.

¿La interminable cola en el resort? Se acabó.

  1. Descarga la aplicación Île-de-France Mobilités,
  2. Compra tus billetes de transporte directamente en tu iPhone o Apple Watch,
  3. Viaja en total libertad.

¿Mi iPhone es compatible con el servicio?

Para usar el servicio de compra y verificación en teléfonos iOS, necesitas un iPhone con iOS 17.5 o posterior. El modelo más antiguo aceptado es el iPhone XR/XS.

Descarga la app Île-de-France Mobilités

¿Cómo compro billetes de transporte con mi iPhone?

  • En la aplicación Île-de-France Mobilités, ve a la sección "Comprar" de la pantalla de inicio,
  • Selecciona "En mi iPhone" para guardar tus entradas directamente en tu móvil y validar con él,
  • Elige el billete que quieres y, si es necesario, las fechas de validez, las zonas deseadas o la cantidad,
  • Añádelo a la app Apple Wallet (solo cuando uses el servicio por primera vez)
  • Valida y paga.

Para poder ver este vídeo, debe

¿Cómo compro los billetes de transporte desde la app de Apple Maps?

  • Abre la app Apple Wallet
  • Haz clic en la sección de Tarjeta de Transporte
  • Seleccionar Navigo
  • Elige tu billete
  • Paga directamente con Apple Pay
  • Puedes viajar.

Para poder ver este vídeo, debe

¿Necesitas prueba de compra para obtener un reembolso?

Al comprar tu billete de transporte directamente desde la app Île-de-France Mobilités, tu dirección se pre-rellena y tu recibo se genera automáticamente por correo electrónico. ¿Práctica?

Por favor, ten en cuenta: no hay envío automático de prueba de compra desde Apple Cards.

Pasajeros en la estación de Saint-Lazare © Sylvain HOMO

¿Qué billetes de transporte están disponibles en iPhone?

Disponible en la aplicación Île-de-France Mobilités

Las entradas compradas en la app Île-de-France Mobilités se añaden automáticamente a la app de Apple Maps.

  • Billete de metro-tren-RER
  • Billete de autobús-tranvía
  • Billete para el Aeropuerto de la Región <> de París
  • Billete de Roissybus
  • Navego Pass día, semana, mes
  • Paquete de eventos (Anticontaminación y Fête de la Musique)
  • Paquete de Visita a París

No hay suscripciones disponibles a Navigo Annual e Imagine R.

Disponible en la app Apple Wallet

  • Billete de Metro-Tren-RER y Bus-Tranvía
  • Billete para los Aeropuertos de la Región <> de París
  • Día de Navigo
  • Paquete de Visita a París

Como recordatorio

Las entradas para Navigo Annual e Imagine R aún no están disponibles para su compra.

¿Cómo valido en el transporte público con mi iPhone?

¿Tienes un billete válido para tu viaje? No hace falta abrir la app, desbloquear la pantalla ni siquiera tener batería para validar: simplemente acerca tu iPhone al validador.

Para poder ver este vídeo, debe

¿Cómo recargo mi pase Navigo con un iPhone?

  • En la app Île-de-France Mobilités, haz clic en la sección "Comprar" y luego en "En mi pase Navigo".
  • Coloca el pase en la parte superior de tu iPhone,
  • Elige el billete que quieras comprar,
  • Antes de pagar, puedes iniciar sesión en Île-de-France Mobilités Connectsi tienes una cuenta. Por favor, ten en cuenta: la conexión es obligatoria si compras un pase Navigo Mes o Semana.
  • De nuevo, coloca el pase Navigo en la parte superior de tu iPhone para cargar el billete comprado hasta que la carga esté completa.

Para poder ver este vídeo, debe

Tu Apple Watch (también) se convierte en un Navigo pass

¡Buenas noticias! ¡Con tu Apple Watch ya ni siquiera necesitas el móvil para validarlo!

Preguntas frecuentes sobre Apple Watch
© Sylvain HOMO

