Plan Anual 2021

Lista de acciones que se llevarán a cabo en 2021 como parte de la accesibilidad de los servicios de comunicación de Île-de-France Mobilités. El estado de estas acciones se actualizará cada 3 meses.

Realizado

  • Estudio e implementación del plan plurianual

En curso

  • Monitorización y actualización de esquemas
  • Estudio e implementación del panel de control / indicadores del esquema
  • Estudio e implementación del plan de acción 2021
  • Identificación y cualificación de sitios y solicitudes
  • Implementación de un procedimiento para la asistencia a usuarios con discapacidad
  • Procedimientos de selección actualizados

Cosas que hacer

  • Revisión del plan de acción de 2021 para su publicación
  • Estudio e implementación del plan de acción 2022
  • Evaluación de las necesidades humanas y financieras
  • Actualización de los procedimientos de adquisición
  • Establecimiento de un grupo de evaluadores con discapacidad
  • Identificación de necesidades de sensibilización y formación
  • Establecimiento de un catálogo y calendario de sesiones de sensibilización y formación
  • Implementación de acciones de comunicación en torno a la accesibilidad digital
  • Evaluación rápida de sitios en 5 sitios prioritarios
  • Verificación del cumplimiento de la RGAA del portal iledefrance-mobilites.fr 
  • Publicación de declaraciones de accesibilidad en 5 sitios prioritarios

