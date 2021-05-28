Plan Anual 2021

Realizado
- Estudio e implementación del plan plurianual
En curso
- Monitorización y actualización de esquemas
- Estudio e implementación del panel de control / indicadores del esquema
- Estudio e implementación del plan de acción 2021
- Identificación y cualificación de sitios y solicitudes
- Implementación de un procedimiento para la asistencia a usuarios con discapacidad
- Procedimientos de selección actualizados
Cosas que hacer
- Revisión del plan de acción de 2021 para su publicación
- Estudio e implementación del plan de acción 2022
- Evaluación de las necesidades humanas y financieras
- Actualización de los procedimientos de adquisición
- Establecimiento de un grupo de evaluadores con discapacidad
- Identificación de necesidades de sensibilización y formación
- Establecimiento de un catálogo y calendario de sesiones de sensibilización y formación
- Implementación de acciones de comunicación en torno a la accesibilidad digital
- Evaluación rápida de sitios en 5 sitios prioritarios
- Verificación del cumplimiento de la RGAA del portal iledefrance-mobilites.fr
- Publicación de declaraciones de accesibilidad en 5 sitios prioritarios
Infórmate más sobre el nivel de accesibilidad digital del sitio iledefrance-mobilites.fr