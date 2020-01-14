Accesibilidad del sitio: parcialmente conforme

Publicado el

  -  

Actualizado el

Île-de-France Mobilités se compromete a poner su sitio web accesible conforme al artículo 47 de la Ley nº 2005-102 de 11 de febrero de 2005.

Esta declaración de accesibilidad se aplica al sitio web:
https://www.iledefrance-mobilites.fr/

Además, y de acuerdo con el Decreto nº 2019-768 de 24 de julio de 2019, Île-de-France Mobilités detalla la estrategia para hacer accesibles sus servicios digitales en los siguientes documentos:

ESTADO DE CUMPLIMIENTO

Île-de-France Mobilités cumple parcialmente con el marco de referencia general para mejorar la accesibilidad debido a las inconformidades y derogaciones que se enumeran a continuación.

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS

La auditoría de cumplimiento de la RGAA 4.1.2 realizada por Temesis revela que:

  • Se cumplen el 52,24% de los criterios de la RGAA.

En detalle:

  • Número de criterios de cumplimiento: 35
  • Número de criterios de no cumplimiento: 32
  • Número de criterios no aplicables: 39

CONTENIDO NO ACCESIBLE

El contenido que se enumera a continuación no es accesible por las siguientes razones:

No cumplimiento

Lista de criterios de no cumplimiento:

  • 1.2 ¿Se ignora correctamente cada imagen decorativa por las tecnologías de asistencia?
  • 1.3 Para cada imagen que transporta información con una alternativa textual, ¿es relevante esta alternativa (excepto en casos especiales)?
  • 1.9 ¿Cada pie de foto está correctamente vinculado a la imagen correspondiente si es necesario?
  • 2.2 Para cada ejecutivo con un ticket ejecutivo, ¿es relevante este ticket ejecutivo?
  • 3.1 En cada página web, la información no debe darse únicamente por color. ¿Se respeta esta norma?
  • 3.2 ¿Es el contraste entre el color del texto y el color de su fondo suficientemente alto en cada página web (excepto en casos especiales)?
  • 3.3 ¿Se contrastan suficientemente los colores usados en los componentes de la interfaz o en los elementos gráficos que transmiten información en cada página web (excepto en casos especiales)?
  • 4.2 Para cada medio pregrabado basado en el tiempo con transcripción literal sincronizada o audiodescripción, ¿son relevantes (excepto en casos especiales)?
  • 5.4 Para cada tabla de datos con un ticket, ¿está el ticket correctamente asociado con la tabla de datos?
  • 6.1 ¿Cada enlace es explícito (salvo en casos especiales)?
  • 6.2 ¿Tiene cada página web, cada enlace, un título?
  • 7.1 ¿Cada script es compatible con tecnologías de asistencia, si es necesario?
  • 7.3 ¿Cada script es controlable por el teclado y por cualquier dispositivo de apuntamiento (excepto en casos especiales)?
  • 7.5 En cada página web, ¿los mensajes de estado se generan correctamente por las tecnologías de asistencia?
  • 8.3 ¿Está el idioma predeterminado presente en todas las páginas web?
  • 8.7 ¿Está cada cambio de idioma indicado en el código fuente de cada página web (excepto en casos especiales)?
  • 8.9 En cada página web, las etiquetas no deben usarse únicamente con fines de presentación. ¿Se respeta esta norma?
  • 9.1 ¿La información de cada página web está estructurada mediante el uso adecuado de los billetes?
  • 9.3 ¿Está cada página web correctamente estructurada?
  • 10.1 ¿Se utilizan hojas de estilo en la web para controlar la presentación de la información?
  • 10.5 En cada página web, ¿se usan correctamente las declaraciones CSS de los elementos de fondo y colores de fuente?
  • 10.6 En cada página web, ¿es visible cada enlace de naturaleza poco obvia en relación con el texto circundante?
  • 10.9 En cada página web, la información no debe darse únicamente por forma, tamaño o posición. ¿Se respeta esta norma?
  • 10.11 Para cada página web, ¿se puede presentar el contenido sin pérdida de información o funcionalidad y sin tener que desplazarse verticalmente para una ventana con una altura de 256 px, o desplazarse horizontalmente para una ventana con un ancho de 320 px (excepto en casos especiales)?
  • 10.13 ¿El contenido adicional que aparece al centrarse o pasar el cursor sobre un componente de interfaz en cada sitio web puede ser controlado por el usuario (excepto en casos especiales)?
  • 11.1 ¿Cada campo de formulario tiene una etiqueta?
  • 11.8 En cada forma, ¿están los elementos de la misma naturaleza en una lista de opciones agrupados de manera relevante?
  • 12.3 ¿Es relevante la página del "mapa del sitio"?
  • 12.6 ¿Se pueden acceder o evitar las áreas de agrupación de contenido presentes en múltiples páginas web (encabezado, navegación principal, contenido principal, pie de página y áreas de motores de búsqueda)?
  • 12.8 En cada página web, ¿el orden de tabulaciones es consistente?
  • 13.3 En cada página web, ¿cada documento de oficina para descargar, si es necesario, tiene una versión accesible (salvo en casos especiales)?
  • 13.10 En cada página web, ¿pueden las funcionalidades que pueden usarse o estar disponibles mediante un gesto complejo también mediante un gesto simple (excepto en casos especiales)?

Exenciones por carga desproporcionada

Lista de contenido no accesible, derogado por carga desproporcionada:

No

El contenido no está sujeto a la obligación de accesibilidad

  • Archivos disponibles en formatos de oficina publicados antes del 23 de septiembre de 2018;
  • Contenido de terceros que no está financiado ni desarrollado por la organización en cuestión y que no está bajo su control: Youtube Video Player, Chatbot (Screeb)

ESTABLECIMIENTO DE ESTA DECLARACIÓN DE ACCESIBILIDAD

Esta declaración fue redactada el 12 de diciembre de 2024.

Tecnologías utilizadas para la creación del sitio web

  • HTML
  • CSS
  • Javascript

Entorno de prueba

Se realizaron pruebas de página web con las siguientes combinaciones de navegador web y lector de pantalla:

  • Windows, NVDA 2024.4.1, Firefox 132
  • Windows, Tiburón 2025, Firefox 132
  • macOS, VoiceOver, Safari
  • Android nativo, TalkBack 15.1, Chrome
  • iOS, Voz en off, Safari

Se utilizaron las siguientes herramientas en la evaluación:

  • Comprobador de contraste WCAG
  • HeadingsMap
  • Desarrollador web
  • Kit de herramientas ARC

Páginas del sitio que han sido verificadas para cumplir con el cumplimiento

  1. Inicio         
    www.iledefrance-mobilites.fr
  2. Contacto         
    www.iledefrance-mobilites.fr/aide-et-contact
  3. Accesibilidad
    https://www.iledefrance-mobilites.fr/declaration-conformite-rgaa
  4. Legal    
    www.iledefrance-mobilites.fr/mentions-legales
  5. Mapa del sitio 
    www.iledefrance-mobilites.fr/plan-du-site
  6. Investigación   
    https://www.iledefrance-mobilites.fr/recherche
  7. Resultados de la búsqueda     
    www.iledefrance-mobilites.fr/recherche?q=ligne-11#tabs
  8. Noticias     
    www.iledefrance-mobilites.fr/actualites
  9. Detalle de una noticia         
    www.iledefrance-mobilites.fr/actualites/iphone-passe-navigo
  10. Proyectos          
    www.iledefrance-mobilites.fr/le-reseau/projets
  11. Detalles del proyecto    
    www.iledefrance-mobilites.fr/le-reseau/projets/metro15-sud
  12. Billetes y tarifas          
    www.iledefrance-mobilites.fr/titres-et-tarifs
  13. Detalles del paquete    
    www.iledefrance-mobilites.fr/titres-et-tarifs/detail/forfait-navigo-mois
  14. Accesibilidad al transporte, movilidad y discapacidad       
    www.iledefrance-mobilites.fr/le-reseau/transports-faciles-d-acces
  15. Planea descargarlo  
    www.iledefrance-mobilites.fr/le-reseau/plans

RETROALIMENTACIÓN Y CONTACTO

Si no puedes acceder a ningún contenido o servicio, puedes contactar con el gestor del sitio web para que te dirijan a una alternativa accesible o para obtener el contenido en otra forma.

Contacta con el referente de accesibilidad digital de Île-de-France Mobilités

REMEDIOS

Este procedimiento debe usarse en el siguiente caso.

Has informado al gestor del sitio web sobre un defecto de accesibilidad que te impide acceder a cualquier contenido o a uno de los servicios y no has recibido una respuesta satisfactoria.