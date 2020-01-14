Accesibilidad del sitio: parcialmente conforme

ESTADO DE CUMPLIMIENTO

Île-de-France Mobilités cumple parcialmente con el marco de referencia general para mejorar la accesibilidad debido a las inconformidades y derogaciones que se enumeran a continuación.

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS

La auditoría de cumplimiento de la RGAA 4.1.2 realizada por Temesis revela que:

Se cumplen el 52,24% de los criterios de la RGAA.

En detalle:

Número de criterios de cumplimiento: 35

Número de criterios de no cumplimiento: 32

Número de criterios no aplicables: 39

CONTENIDO NO ACCESIBLE

El contenido que se enumera a continuación no es accesible por las siguientes razones:

No cumplimiento

Lista de criterios de no cumplimiento:

1.2 ¿Se ignora correctamente cada imagen decorativa por las tecnologías de asistencia?

1.3 Para cada imagen que transporta información con una alternativa textual, ¿es relevante esta alternativa (excepto en casos especiales)?

1.9 ¿Cada pie de foto está correctamente vinculado a la imagen correspondiente si es necesario?

2.2 Para cada ejecutivo con un ticket ejecutivo, ¿es relevante este ticket ejecutivo?

3.1 En cada página web, la información no debe darse únicamente por color. ¿Se respeta esta norma?

3.2 ¿Es el contraste entre el color del texto y el color de su fondo suficientemente alto en cada página web (excepto en casos especiales)?

3.3 ¿Se contrastan suficientemente los colores usados en los componentes de la interfaz o en los elementos gráficos que transmiten información en cada página web (excepto en casos especiales)?

4.2 Para cada medio pregrabado basado en el tiempo con transcripción literal sincronizada o audiodescripción, ¿son relevantes (excepto en casos especiales)?

5.4 Para cada tabla de datos con un ticket, ¿está el ticket correctamente asociado con la tabla de datos?

6.1 ¿Cada enlace es explícito (salvo en casos especiales)?

6.2 ¿Tiene cada página web, cada enlace, un título?

7.1 ¿Cada script es compatible con tecnologías de asistencia, si es necesario?

7.3 ¿Cada script es controlable por el teclado y por cualquier dispositivo de apuntamiento (excepto en casos especiales)?

7.5 En cada página web, ¿los mensajes de estado se generan correctamente por las tecnologías de asistencia?

8.3 ¿Está el idioma predeterminado presente en todas las páginas web?

8.7 ¿Está cada cambio de idioma indicado en el código fuente de cada página web (excepto en casos especiales)?

8.9 En cada página web, las etiquetas no deben usarse únicamente con fines de presentación. ¿Se respeta esta norma?

9.1 ¿La información de cada página web está estructurada mediante el uso adecuado de los billetes?

9.3 ¿Está cada página web correctamente estructurada?

10.1 ¿Se utilizan hojas de estilo en la web para controlar la presentación de la información?

10.5 En cada página web, ¿se usan correctamente las declaraciones CSS de los elementos de fondo y colores de fuente?

10.6 En cada página web, ¿es visible cada enlace de naturaleza poco obvia en relación con el texto circundante?

10.9 En cada página web, la información no debe darse únicamente por forma, tamaño o posición. ¿Se respeta esta norma?

10.11 Para cada página web, ¿se puede presentar el contenido sin pérdida de información o funcionalidad y sin tener que desplazarse verticalmente para una ventana con una altura de 256 px, o desplazarse horizontalmente para una ventana con un ancho de 320 px (excepto en casos especiales)?

10.13 ¿El contenido adicional que aparece al centrarse o pasar el cursor sobre un componente de interfaz en cada sitio web puede ser controlado por el usuario (excepto en casos especiales)?

11.1 ¿Cada campo de formulario tiene una etiqueta?

11.8 En cada forma, ¿están los elementos de la misma naturaleza en una lista de opciones agrupados de manera relevante?

12.3 ¿Es relevante la página del "mapa del sitio"?

12.6 ¿Se pueden acceder o evitar las áreas de agrupación de contenido presentes en múltiples páginas web (encabezado, navegación principal, contenido principal, pie de página y áreas de motores de búsqueda)?

12.8 En cada página web, ¿el orden de tabulaciones es consistente?

13.3 En cada página web, ¿cada documento de oficina para descargar, si es necesario, tiene una versión accesible (salvo en casos especiales)?

13.10 En cada página web, ¿pueden las funcionalidades que pueden usarse o estar disponibles mediante un gesto complejo también mediante un gesto simple (excepto en casos especiales)?

Exenciones por carga desproporcionada

Lista de contenido no accesible, derogado por carga desproporcionada:

No

El contenido no está sujeto a la obligación de accesibilidad

Archivos disponibles en formatos de oficina publicados antes del 23 de septiembre de 2018;

Contenido de terceros que no está financiado ni desarrollado por la organización en cuestión y que no está bajo su control: Youtube Video Player, Chatbot (Screeb)

ESTABLECIMIENTO DE ESTA DECLARACIÓN DE ACCESIBILIDAD

Esta declaración fue redactada el 12 de diciembre de 2024.

Tecnologías utilizadas para la creación del sitio web

HTML

CSS

Javascript

Entorno de prueba

Se realizaron pruebas de página web con las siguientes combinaciones de navegador web y lector de pantalla:

Windows, NVDA 2024.4.1, Firefox 132

Windows, Tiburón 2025, Firefox 132

macOS, VoiceOver, Safari

Android nativo, TalkBack 15.1, Chrome

iOS, Voz en off, Safari

Se utilizaron las siguientes herramientas en la evaluación:

Comprobador de contraste WCAG

HeadingsMap

Desarrollador web

Kit de herramientas ARC

Páginas del sitio que han sido verificadas para cumplir con el cumplimiento

Inicio

www.iledefrance-mobilites.fr Contacto

www.iledefrance-mobilites.fr/aide-et-contact Accesibilidad

https://www.iledefrance-mobilites.fr/declaration-conformite-rgaa Legal

www.iledefrance-mobilites.fr/mentions-legales Mapa del sitio

www.iledefrance-mobilites.fr/plan-du-site Investigación

https://www.iledefrance-mobilites.fr/recherche Resultados de la búsqueda

www.iledefrance-mobilites.fr/recherche?q=ligne-11#tabs Noticias

www.iledefrance-mobilites.fr/actualites Detalle de una noticia

www.iledefrance-mobilites.fr/actualites/iphone-passe-navigo Proyectos

www.iledefrance-mobilites.fr/le-reseau/projets Detalles del proyecto

www.iledefrance-mobilites.fr/le-reseau/projets/metro15-sud Billetes y tarifas

www.iledefrance-mobilites.fr/titres-et-tarifs Detalles del paquete

www.iledefrance-mobilites.fr/titres-et-tarifs/detail/forfait-navigo-mois Accesibilidad al transporte, movilidad y discapacidad

www.iledefrance-mobilites.fr/le-reseau/transports-faciles-d-acces Planea descargarlo

www.iledefrance-mobilites.fr/le-reseau/plans

RETROALIMENTACIÓN Y CONTACTO

Si no puedes acceder a ningún contenido o servicio, puedes contactar con el gestor del sitio web para que te dirijan a una alternativa accesible o para obtener el contenido en otra forma.

Contacta con el referente de accesibilidad digital de Île-de-France Mobilités

REMEDIOS

Este procedimiento debe usarse en el siguiente caso.

Has informado al gestor del sitio web sobre un defecto de accesibilidad que te impide acceder a cualquier contenido o a uno de los servicios y no has recibido una respuesta satisfactoria.