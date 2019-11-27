me-deplacer.iledefrance-mobilites.fr

Edición

La web "me-move" y la aplicación móvil "Île-de-France Mobilités", así como todos sus subdominios y secciones, son un servicio de Ile-de-France Mobilités.

Director de publicaciones: Laurent Probst, Director General

Director editorial: Xavier GUEPET, Director de Comunicación

Contacta con Île-de-France Mobilités

39 bis-41 rue de Châteaudun

75009 París

Teléfono: 01 47 53 28 00

Correo: [email protected]

Alojamiento

Microsoft Francia

39 Muelle del Presidente Roosevelt

92130 Issy-les-Moulineaux

8651 Cedex de Elancourt

Teléfono: 09 70 01 90 90

Desarrollo e integración de medios

La web de "get around" fue desarrollada por Capgemini (www.capgemini.com)

La aplicación móvil "Île-de-France Mobilités" fue desarrollada por las empresas Instant System (www.instant-system.com) Capgemini (www.capgemini.com)

Diseño y ergonomía

La ergonomía general del sitio ha sido diseñada por la empresa Klee Group (www.kleegroup.com)

Planificador de rutas

El sitio se basa en la tecnología NAViTiA para el cálculo de rutas, el cálculo del precio del viaje, horarios y transporte cercano, desarrollada por la empresa Kisio Digital (www.canaltp.fr)

Datos en tiempo real

El sitio difunde la información comunicada en tiempo real por cada uno de los operadores de transporte de Île-de-France en las líneas que operan. Esta información se refiere a los tiempos de espera para los próximos trenes, RER, metros y tranvías (fuente: RATP y SNCF), así como a mensajes sobre interrupciones planificadas o inesperadas que ocurren en la red de transporte (fuente: OPTILE, RATP y SNCF).

Datos de la bicicleta

El sitio difunde las soluciones de viajes en bicicleta proporcionadas por el servicio Géovélo (www.geovelo.fr) de la empresa La Compagnie des Mobilités. Se basa en Datos Abiertos sobre la disponibilidad de bicicletas de autoservicio de JC Decaux (https://developer.jcdecaux.com), así como en algoritmos para predecir la disponibilidad futura, diseñados por la empresa Qucit (http://www.qucit.com/).

Mapas

Los planos esquemáticas de las redes de transporte fueron diseñados por la empresa Latitude Cartagena (www.latitude-cartagene.com).

Los mapas de los planes de barrio fueron diseñados por Île-de-France Mobilités. Se basan en datos de IGN (www.ign.fr), IAU (www.iau-idf.fr/), APUR (www.apur.org) e IDFM.

Acceso al número de emergencia 3117

31177 (SMS) o 3117 (llamada) es el número de alerta disponible las 24 horas del día en toda la red ferroviaria francesa y en la red ferroviaria de la RATP para informar de una situación peligrosa de la que seas víctima o testigo. La aplicación móvil "Île-de-France Mobilités" te permite acceder a este servicio de alertas usando el botón "3117" disponible en la pantalla de inicio.

En caso de incidente o riesgo, la aplicación móvil Alerte 3117 permite el contacto instantáneo con los operadores de transporte competentes, titulares de una tarjeta profesional emitida por el Consejo Nacional para las Actividades de Seguridad Privada (CNAPS).

Este número de alerta y esta aplicación móvil son gestionados por la SNCF. Para más información y en particular sobre la recopilación de datos de geolocalización y personales, haz clic en el enlace www.sncf.com/fr/services/securite/31-17

Île-de-France Mobilités no se hace responsable de este servicio y no recopila ningún dato personal.

Uso de la aplicación móvil "Île-de-France Mobilités"

Para poder descargar y utilizar la aplicación móvil, Île-de-France Mobilités debe acceder a los siguientes datos:

Identidad

Île-de-France Mobilités debe acceder al identificador único del teléfono, necesario para enviar y recibir notificaciones sobre alertas de información de tráfico.

Posición

Île-de-France Mobilités debe acceder a la posición geolocalizada de tu teléfono y, por tanto, usar la posición del usuario como punto de partida para la búsqueda de rutas y para el módulo que me rodea.

Fotos/Multimedia/Archivos

Île-de-France Mobilités debe acceder a los directorios de fotos/multimedia/archivos para permitir la descarga de pdfs de las páginas del evento y almacenar las imágenes del plano esquemático (disponible sin conexión). Los elementos se almacenan en un directorio específico de la aplicación móvil Île-de-France Mobilités.

Île-de-France mobilités Connect

El sitio se basa en un bloque técnico de autenticación Connect de Île-de-France mobilités que almacena la autenticación y los datos personales del cliente, desarrollado y alojado por Capgemini (www.capgemini.com). Este ladrillo de autenticación ofrece a los usuarios del transporte público en la región de Île-de-France un identificador único para acceder a todos los servicios desplegados por Île-de-France Mobilités. Este servicio está desarrollado y alojado por Capgemini.

Orquestador de servicio postventa

El sitio se basa en un componente técnico que distribuye las solicitudes de servicio posventa a los operadores correspondientes, desarrollado y alojado por Worldline (www.worldline.com)

La aplicación móvil Île-de-France Mobilités se basa en un componente técnico que distribuye las solicitudes de servicio postventa a los operadores correspondientes, desarrollado y alojado por Worldline (www.worldline.com)

Descripción de la aplicación móvil

La aplicación móvil Île-de-France Mobilités es una aplicación de Île-de-France Mobilités que te permite organizar tus viajes en Île-de-France gracias a las funciones de:

Búsqueda de rutas

Horarios de transporte público

Noticias de tráfico

Planes de consultoría

Busca servicios de movilidad cerca de ti

Para acceder y utilizar la aplicación móvil Île-de-France Mobilités, debes descargarla desde la AppStore y las plataformas Google Play.

La aplicación móvil Île-de-France Mobilités ha sido desarrollada para teléfonos móviles en un sistema operativo Apple IOS y Android.

El uso de la Aplicación Móvil significa el acuerdo expreso del Usuario con la aplicación de esta cláusula, así como con estos Términos y Condiciones Generales.

Île-de-France Mobilités se reserva el derecho de modificar estos términos y condiciones generales en cualquier momento y se compromete a informar a los usuarios en un plazo razonable.

Acceso al sitio web y a la aplicación móvil

El acceso al Sitio y a la aplicación móvil y su uso están reservados para uso estrictamente personal. Aceptas no utilizar este sitio ni esta aplicación móvil ni la información o datos contenidos en ellos para fines comerciales, políticos, publicitarios o cualquier forma de solicitud comercial y, en particular, para el envío de correos electrónicos no solicitados.

Disponibilidad del sitio y la aplicación móvil

El sitio web y la aplicación móvil están disponibles las 24 horas del día, los 7 días de la semana, salvo en casos de fuerza mayor o eventos fuera del control de Île-de-France Mobilités. Sin embargo, una interrupción debida al mantenimiento técnico necesario para el correcto funcionamiento del sitio y del equipamiento relacionado, o por cualquier otro motivo, puede ser decidida por Île-de-France Mobilités.

Protección de los datos personales

Desde el sitio web o la aplicación móvil, Île-de-France Mobilités, en su calidad de responsable de datos, puede recopilar y procesar información que le identifique (por ejemplo: su nombre, sus datos de contacto personales, su dirección IP). Esta información se denominará en adelante "Datos Personales" o "Datos".

La protección de datos es esencial para construir una relación de confianza. Para ello, Île-de-France Mobilités garantiza constantemente el cumplimiento de las normas legales — el Reglamento General de Protección de Datos 2016/679 de 27 de abril de 2016 y la Ley de Protección de Datos 78-17 de 6 de enero de 1978 con su enmienda — sobre la protección de los Datos Personales y pretende garantizar la gestión responsable de sus archivos informáticos, así como la mayor transparencia en el tratamiento de datos que opera. En esta lista, Île-de-France Mobilités ha nombrado a un Responsable de Protección de Datos Personales (o DPO). Garantiza que el tratamiento de Datos Personales implementado por Île-de-France Mobilités cumpla con la normativa aplicable.

Este aviso informativo explica por qué Île-de-France Mobilités puede recopilar tus datos, cómo se utilizarán y protegerán, cuánto tiempo permanecerán y los derechos que tienes.

¿Quiénes son las personas cuyos datos se recopilan?

Visitantes de la página web y de la aplicación móvil gestionada por Île-de-France Mobilités.

¿Qué datos utilizan Île-de-France Mobilités y de dónde proceden?

Solo los datos de identificación, contacto, conexión, posición y acceso a multimedia/fotografías serán recopilados por Île-de-France Mobilités como parte de los servicios ofrecidos en los sitios gestionados por Île-de-France Mobilités, así como en la aplicación móvil Île-de-France Mobilités. Todos los datos recogidos serán proporcionados por los visitantes del sitio y los usuarios de la aplicación móvil.

¿Para qué fines y en qué base se recopilan y utilizan tus datos?

Formulario de contacto

Al rellenar nuestros formularios de contacto en la web y en la aplicación móvil, consientes que Île-de-France Mobilités recopile y procese tus datos para poder identificarte y responder a tu solicitud.

Suscribirse a alertas de Vianavigo (correos electrónicos, mensajes de texto y notificaciones de aplicaciones móviles)

Al suscribirte a nuestras alertas, consientes recibir información relacionada con Vianavigo por correo electrónico, mensaje de texto o notificaciones móviles. Puedes darte de baja en cualquier momento haciendo clic en los enlaces o botones de acción proporcionados para este propósito desde tu espacio personal en la web o desde tus favoritos en la aplicación móvil.

Cookies y otros rastreadores

Una "cookie" es una información, generalmente pequeña y identificada por un nombre, que puede ser transmitida a tu navegador a través de una página web a la que te conectas. Tu navegador web lo guardará durante un tiempo determinado y lo enviará de vuelta al servidor cada vez que te reconectes. Las cookies tienen múltiples usos: pueden usarse para memorizar tu ID de cliente en la web de un comerciante, el contenido actual de tu carrito de la compra, un identificador para rastrear tu navegación con fines estadísticos o publicitarios, etc.

Cookies y rastreadores de medición de audiencia

Para adaptar el sitio a las peticiones de sus visitantes, medimos el número de visitas, el número de páginas visitadas, así como la actividad de los visitantes en el sitio y su frecuencia de retorno. Estos datos recogidos son anónimos. Los datos generados por las cookies son transmitidos y almacenados por el proveedor de medición de audiencia. El proveedor de medición de audiencia puede comunicar estos datos a terceros en caso de una obligación legal o cuando estos terceros procesan estos datos en su nombre.

Nuestras cookies y rastreadores:

Matomo (en el sitio): utilizado para la recopilación de estadísticas.

Contentsquare (en móvil): liderado por la empresa Converteo

Cookies de terceros para mejorar la interactividad del sitio

Los sitios web de Île-de-France Mobilités dependen de ciertos servicios ofrecidos por sitios web de terceros. Entre ellas se encuentran:

Botones para compartir (twitter, Facebook, LinkedIn)

Listas de tuits (Twitter)

Vídeos emitidos en el sitio (youtube, dailymotion)

Estas funciones utilizan cookies de terceros colocadas directamente por estos servicios.

¿Quién tiene acceso a tus datos?

Île-de-France Mobilités toma todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad de los datos que ha recopilado, pero también su confidencialidad, es decir, garantizar que solo personas autorizadas accedan a ellos.

Solo las personas autorizadas en virtud de sus actividades en los servicios competentes de Île-de-France Mobilités, encargadas del tratamiento correspondiente, tienen acceso a sus datos dentro de los límites de sus autorizaciones.

De manera similar, nuestros proveedores de servicios pueden tener acceso a tus datos según sea necesario y de forma segura en el contexto de la realización de su servicio.

Ciertas autoridades también recibirán sus datos, de acuerdo con las leyes y normativas aplicables.

¿Cuánto tiempo se almacenan tus datos?

Tus datos se conservan según los plazos legales vigentes.

¿Cuáles son tus derechos sobre tus datos?

Dentro de los límites y condiciones permitidos por las normativas vigentes, puedes:

Accede a todos tus datos;

Rectificar, actualizar y eliminar tus datos, siempre que haya motivos legítimos;

Oponerse al tratamiento de sus datos por motivos legítimos y al tratamiento de sus datos con fines de prospección sin motivo alguno;

Solicita la portabilidad de tus Datos, para su tratamiento basado en tu consentimiento o en la ejecución de un contrato celebrado o que se va a concluir;

Solicite una limitación del tratamiento que realizamos en relación con sus datos;

Retira tu consentimiento en cualquier momento (para cualquier tratamiento sujeto a tu consentimiento);

Retira tu consentimiento en cualquier momento (para cualquier tratamiento sujeto a tu consentimiento);

en cualquier momento (para cualquier tratamiento sujeto a tu consentimiento); Presenta una queja ante una autoridad supervisora competente, es decir, del país del Espacio Económico Europeo en el que se encuentra tu residencia habitual, o de tu lugar de trabajo o del lugar donde se habría cometido la supuesta infracción de la normativa (en Francia, la CNIL).

Además, tienes la opción de proporcionarnos instrucciones relacionadas con la retención, eliminación y comunicación de tus datos tras tu fallecimiento, instrucciones que también pueden registrarse en un "tercero digital certificado de confianza". Estas directrices pueden designar a una persona responsable de su implementación. De lo contrario, tus herederos serán designados.

¿Cómo ejercer tus derechos?

Para ejercer sus derechos, por favor contacte con nuestro Responsable de Protección de Datos por correo electrónico o por correo postal, indicando su apellido, nombre, datos de contacto y proporcionando una copia de su documento de identidad.

Responsable de Protección de Datos

Dirección postal: Île-de-France Mobilités, 41 rue de Châteaudun, 75009 París

Correo electrónico: [email protected]

Derechos de propiedad intelectual

Todos los textos, gráficos, diseños, iconos, fotografías, planos, logotipos, vídeos, sonidos, marcas registradas, textos (...) y, en general, todos los elementos que conforman el Sitio y el propio Sitio están protegidos por las leyes vigentes bajo el título de propiedad intelectual.

Île-de-France Mobilités es titular de estos derechos o ha adquirido los derechos necesarios para operarlos.

Todos estos elementos que componen el sitio web y el propio sitio web no pueden ser representados ni reproducidos, total o parcialmente, en ningún medio sin la autorización expresa previa por escrito de Île-de-France Mobilités.

El incumplimiento de esta obligación constituye un acto de falsificación que puede conllevar la responsabilidad civil o penal de su autor. Île-de-France Mobilités se reserva el derecho de emprender acciones legales contra cualquier persona que haya cometido actos de falsificación.

Las marcas y logotipos reproducidos en el Sitio, y en particular las marcas y logotipos de Île-de-France Mobilités, Navigo y Vianavigo, son marcas registradas. Está prohibida cualquier reproducción total o parcial de estas marcas y/o logotipos, sola o en combinación, en cualquier medio que exista, sin la autorización previa por escrito de IDFM.

Por tanto, para cualquier uso, solicitud de reproducción, representación o adaptación de elementos contenidos en el Sitio, no expresamente autorizado, por favor contáctenos a través del formulario ubicado en la sección Contacto.

Responsabilidades

Este sitio y los datos que aparecen en este sitio se proporcionan únicamente con fines informativos sobre entradas, no son contractuales y no pueden asumir la responsabilidad de Île-de-France Mobilités.

La información sobre horarios, rutas y tráfico ha sido proporcionada a Île-de-France Mobilités por las aerolíneas Île-de-France, Géovélo, Qucit y Jc Decaux.

Île-de-France Mobilités no puede ser responsable de errores debidos a información errónea de: transportistas, Géovélo, Qucit y JC Decaux, en particular los horarios de las líneas de transporte comunicadas a Île-de-France Mobilités, que resultan ser inexactos.

En consecuencia, Île-de-France Mobilités no puede garantizar la exactitud de los datos proporcionados en la fecha mencionada.

Île-de-France Mobilités actualiza regularmente la página web, según los cambios de horario comunicados por las compañías aéreas. Sin embargo, puede tardar un tiempo en actualizar el sitio una vez que los nuevos calendarios se hayan aplicado efectivamente; este periodo depende de la fecha de comunicación de los nuevos horarios, así como del tiempo incompresible entre actualizaciones del sitio (actualización semanal).

Île-de-France Mobilités también se reserva el derecho, en cualquier momento y sin previo aviso, de realizar mejoras y/o modificaciones en el Sitio.

Île-de-France Mobilités no puede ser considerada responsable:

Por daños de cualquier tipo, directos o indirectos, derivados del uso del Sitio y, en particular, cualquier pérdida operativa, financiera o comercial, pérdida de programas y/o datos, en particular en el sistema de información del Usuario del Sitio;

Por daños y perjuicios de cualquier tipo, directos o indirectos, derivados del contenido y/o uso de sitios web vinculados al sitio web o a los que los usuarios puedan tener acceso a través del sitio web y que no sean sitios web de Île-de-France Mobilités;

En caso de fallos atribuibles a software de terceros, tanto si está incorporado como si no se implementa desde el Sitio;

En caso de que sea total o parcialmente imposible acceder al Sitio y a su contenido;

En caso de omisiones y/o errores que puedan contenerse en el Sitio.

Cualquier decisión que pueda tomar un usuario a la luz de los datos contenidos en el Sitio será responsabilidad exclusiva de esa persona.

Los horarios indicados en este sitio web no tienen en cuenta ninguna interrupción que pueda ocurrir, por cualquier motivo, en la red de transporte público de la región de Île-de-France. Île-de-France Mobilités declina toda responsabilidad en este sentido.

Usuarios

El usuario de este sitio es responsable de cualquier tipo, material o inmaterial, directo o indirecto, causado a cualquier tercero, incluida Île-de-France Mobilités, como resultado del uso o explotación ilícita del propio sitio y/o de uno de sus elementos, independientemente de la causa y lugar de ocurrencia de dicho daño, y garantiza Île-de-France Mobilités frente a las consecuencias de cualquier reclamación o acción a la que, como consecuencia, pueda estar sujeta.

El usuario del sitio web renuncia a cualquier recurso en su contra en caso de que un tercero inicie acciones legales como resultado del uso y/o explotación ilícita del sitio web.

Hipervínculos

Île-de-France Mobilités autoriza a cualquier sitio web o medio a establecer un enlace de hipertexto a la página principal de su Página Web, salvo aquellos que difundan contenido de naturaleza controvertida, pornográfica y xenófoba, contraria a la decencia o la moralidad.

El enlace debe indicar claramente la naturaleza del contenido y la dirección exacta de la página.

Está prohibido el uso de enlaces al Sitio con fines comerciales y publicitarios.

Île-de-France Mobilités se reserva el derecho de responsabilizar a cualquier autor de un hipervínculo que:

no ha solicitado la autorización previa de Île-de-France Mobilités ni ha anulado la negativa expresada por esta última, para establecer un enlace que apunta a una página distinta a la página principal del sitio web,

No ha respetado los derechos de propiedad intelectual relacionados con los elementos del Sitio;

No se identificó claramente la naturaleza del contenido ni la dirección exacta de la página (fuente y destino) para evitar confusiones en la mente de los usuarios de Internet.

Cualquier información accesible a través de uno de los enlaces de hipertexto a otros sitios u otras fuentes de Internet no está bajo el control de Île-de-France Mobilités, que rechaza toda responsabilidad por su contenido o servicios disponibles en o desde estos sitios o fuentes externas.

Derecho aplicable

Estos términos y condiciones generales, el Sitio y la aplicación móvil, así como el contenido del Sitio y la aplicación móvil, y cualquier consecuencia de su uso o disponibilidad o indisponibilidad están regulados por la legislación francesa. El uso del Sitio y de la aplicación móvil significa el acuerdo expreso del Usuario con la aplicación de esta cláusula.