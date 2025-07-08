Plan de accesibilidad digital plurianual 2025-2028

Consideración de la accesibilidad digital en la gestión de proyectos
Monitorización de la accesibilidad de los servicios digitales
Desde 2024, Île-de-France Mobilités ha listado alrededor de cuarenta servicios online en forma de mapa, organizados en diferentes categorías:
- Servicios abiertos al público;
- Servicios reservados para operadores;
- Los servicios internos dedicados a los agentes de Île-de-France Mobilités.
Durante los próximos tres años surgirán nuevos proyectos digitales mientras otros desaparecerán. Para mantenerse al día con estos avances, Île-de-France Mobilités detalla y califica sus activos digitales en este mapa donde cada servicio online se lista según criterios comunes :
- Presencia o ausencia de una auditoría (o incluso fecha de la misma);
- Presencia o ausencia de una declaración de accesibilidad (o incluso fecha de validez/cumplimiento de la declaración);
- Objetivos de servicio;
- Jefe de departamento, etc...
En un fuerte contexto de desmaterialización de procesos empresariales, la mejora de las rutas y formularios de procedimientos online más utilizados está como prioridad.
Se organizan regularmente talleres colaborativos . El objetivo de estas reuniones es trabajar juntos, de manera transversal y concertada, en la experiencia del usuario (UX) y el cumplimiento del estándar RGAA para los servicios digitales de Île-de-France Mobilités.
Estos talleres permiten coconstruir y validar viajes web y móviles con todos los interesados, eliminando los obstáculos identificados en estos viajes prioritarios y haciéndolos accesibles de principio a fin.
Cumplimiento de las obligaciones legales de reporte
En cumplimiento de la legislación francesa vigente y en paralelo con los trabajos de cumplimiento ya en marcha, Île-de-France Mobilités exhibe una declaración de accesibilidad para todos sus servicios.
El contenido de las declaraciones varía de un servicio a otro, pero siempre incluye al menos la siguiente información:
- El estado de su cumplimiento: "cumpliente", "no cumple" o "parcialmente cumple";
- La fecha de publicación;
- La tasa de cumplimiento accesible del servicio (cuando ha sido auditado);
- El número y la lista de no conformidades encontradas durante la evaluación;
- Un contacto cualificado con el referente de accesibilidad de Île-de-France Mobilités para informar de un problema de accesibilidad con el servicio en cuestión;
- Un enlace al formulario de contacto de los servicios de Defensor de los Derechos.
Esta promoción de una declaración por parte del servicio online garantiza el cumplimiento de las obligaciones legales de Île-de-France Mobilités.
Ejemplos de acciones concretas ya realizadas
Difusión interna:
- Modelos de declaraciones de accesibilidad para los equipos responsables de un servicio;
- El protocolo de auditoría de cumplimiento vigente dentro de Île-de-France Mobilités.
Continuar o mejorar
- La multiplicación de las manifestaciones de estas declaraciones;
- Actualizaciones regulares basadas en auditorías nuevas o actualizadas;
- Talleres colaborativos con asociaciones.
Accesibilidad en todas las etapas de un proyecto
Aunque el cumplimiento de las obligaciones de reporte es un requisito previo para cualquier proceso de cumplimiento, Île-de-France Mobilités también está trabajando en los aspectos metodológicos de las distintas etapas de producción de sus servicios digitales.
Para ello, Île-de-France Mobilités se compromete a integrar los principios de accesibilidad digital desde las primeras etapas de cada proyecto, a lo largo de su desarrollo y hasta su funcionamiento.
En términos concretos, esto se traduce en:
- La integración de la accesibilidad aguas arriba, desde la fase de diseño de los servicios, involucrando a los equipos empresarial, técnicos y de diseño para garantizar interfaces y contenidos accesibles desde el momento en que se crean;
- Teniendo en cuenta la accesibilidad a lo largo de todo el ciclo de vida de los proyectos digitales , asegurando que se respete durante las fases de desarrollo, aceptación y producción;
- Auditorías regulares de accesibilidad para medir el nivel de cumplimiento de los dispositivos digitales, identificar áreas de mejora y gestionar acciones correctivas de forma continua.
Desde el pedido hasta la evaluación, Île-de-France Mobilités combina el cumplimiento con los estándares y el cumplimiento con el uso (especialmente gracias a los comentarios de los usuarios) durante cualquier creación o rediseño de un servicio online. Este enfoque pretende anclar una cultura de accesibilidad dentro de equipos y procesos a largo plazo, para convertir la accesibilidad digital en un requisito transversal, sistemático y sostenible.
Ejemplos de acciones concretas ya realizadas
Durante los proyectos, los equipos de Île-de-France Mobilités ponen a disposición los conocimientos y los recursos de aprendizaje:
- Documentación y archivos disponibles desde un espacio colaborativo dedicado a la accesibilidad digital;
- Revisiones específicas de accesibilidad en procesos de diseño;
- Pruebas técnicas específicas usando lectores de pantalla, software de ampliación de pantalla, teclados ergonómicos, interruptores de presión, etc.;
- Un canal de soporte dedicado para equipos funcionales y técnicos.
Continuar o mejorar
- Empoderar a los gestores de estos servicios para que continúen supervisando y promoviendo la consideración de la accesibilidad en sus actividades digitales;
- Estandarizar las prácticas gráficas y técnicas en forma de un sistema de diseño unificado;
- Integra el requisito de accesibilidad antes de cualquier nuevo proyecto online.