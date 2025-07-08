Plan de accesibilidad digital plurianual 2025-2028

Definición de accesibilidad digital

La accesibilidad digital se refiere a la capacidad de que el contenido y los servicios digitales (sitios web, aplicaciones, documentos en línea, etc.) sean consultados y utilizados por todas las personas, incluidas las personas con discapacidad (visuales, auditivas, motoras, cognitivas, etc.). Se basa en particular en la aplicación del RGAA (Marco General de Mejora de la Accesibilidad) vigente, que establece los criterios técnicos y funcionales a cumplir para el canal de internet.

El objetivo es garantizar que todos, incluidas las personas con discapacidad, tengan acceso equitativo a sus servicios digitales.

Una palabra de Hélène BRISSET, Directora Digital

Île-de-France Mobilités, a través de sus misiones, imagina, organiza y financia el transporte para todos los residentes de Île-de-France.

En cuanto a la accesibilidad digital, nuestro objetivo es claro: simplificar los viajes digitales para todos los pasajeros y apoyarles lo mejor posible durante todo su trayecto por Île-de-France.

Para nosotros, la colaboración con asociaciones de usuarios es esencial para mejorar la ergonomía de las rutas y simplificar el acceso a las funciones más utilizadas como prioridad. Este enfoque compartido forma parte de una dinámica de mejora continua y eficiencia, siempre al servicio de nuestros pasajeros.

Juntos, hagamos de la tecnología digital una herramienta para tus viajes: ya sea para encontrar la mejor ruta, obtener información en tiempo real o comprar un billete, la tecnología digital accesible debe poder acompañarte en cada etapa de tu viaje.

¡Gracias a todos por vuestro apoyo!