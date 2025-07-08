Plan de accesibilidad digital plurianual 2025-2028

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De acuerdo con el artículo 47 de la Ley nº 2005-102 de 11 de febrero de 2005 sobre igualdad de derechos y oportunidades, participación y ciudadanía de las personas con discapacidad, Île-de-France Mobilités renueva su plan de accesibilidad digital para el periodo 2025-2028.

El objetivo trienal de este documento es doble:

  • Fortalecer la cultura y la práctica de la accesibilidad digital dentro de Île-de-France Mobilités;
  • Para hacer visible y transparente este enfoque de larga data.

Este diagrama fue actualizado el 20 de junio de 2025.

Definición de accesibilidad digital

La accesibilidad digital se refiere a la capacidad de que el contenido y los servicios digitales (sitios web, aplicaciones, documentos en línea, etc.) sean consultados y utilizados por todas las personas, incluidas las personas con discapacidad (visuales, auditivas, motoras, cognitivas, etc.). Se basa en particular en la aplicación del RGAA (Marco General de Mejora de la Accesibilidad) vigente, que establece los criterios técnicos y funcionales a cumplir para el canal de internet.

El objetivo es garantizar que todos, incluidas las personas con discapacidad, tengan acceso equitativo a sus servicios digitales.

Una palabra de Hélène BRISSET, Directora Digital

Île-de-France Mobilités, a través de sus misiones, imagina, organiza y financia el transporte para todos los residentes de Île-de-France.

En cuanto a la accesibilidad digital, nuestro objetivo es claro: simplificar los viajes digitales para todos los pasajeros y apoyarles lo mejor posible durante todo su trayecto por Île-de-France.

Para nosotros, la colaboración con asociaciones de usuarios es esencial para mejorar la ergonomía de las rutas y simplificar el acceso a las funciones más utilizadas como prioridad. Este enfoque compartido forma parte de una dinámica de mejora continua y eficiencia, siempre al servicio de nuestros pasajeros.

Juntos, hagamos de la tecnología digital una herramienta para tus viajes: ya sea para encontrar la mejor ruta, obtener información en tiempo real o comprar un billete, la tecnología digital accesible debe poder acompañarte en cada etapa de tu viaje.

¡Gracias a todos por vuestro apoyo!

Recursos ya movilizados

Durante muchos años, Île-de-France Mobilités ha trabajado para aplicar estándares de diseño de accesibilidad en todos sus proyectos, tanto los de sus socios como proveedores, para asegurar que se adapte a todos los usos digitales.

Un referente de accesibilidad digital

Para gestionar la implementación de su política de accesibilidad digital y su nuevo plan plurianual, Île-de-France Mobilités cuenta con un referente dedicado a tener en cuenta la accesibilidad digital.

Su misión principal es garantizar el cumplimiento del marco legal para la accesibilidad digital dentro de Île-de-France Mobilités. Este referente es el único punto de entrada en este sentido, ya que él:

  • Supervisa el contenido de este documento;
  • Coordina y apoya la implementación de los planes de acción asociados;
  • Satisface las necesidades de los equipos internos y externos;
  • Adapta las prioridades según la evolución de las necesidades expresadas;
  • Valida la visualización regulatoria y el seguimiento del cumplimiento de los servicios online identificados dentro del esquema plurianual.

Experiencia especialmente dedicada a apoyarle

Île-de-France Mobilités utiliza una experiencia dedicada para apoyar a su referente y llevar a cabo tareas dedicadas:

  1. Redacción de documentación;
  2. Concienciación y formación ;
  3. Monitorizar la implementación de la accesibilidad en proyectos digitales;
  4. Aceptación y auditorías ;
  5. Pruebas de usabilidad con personas con discapacidad.

Soluciones específicas

Île-de-France Mobilités ofrece actualmente muchas soluciones alternativas relacionadas con la accesibilidad al transporte, la movilidad y la discapacidad: www.iledefrance-mobilites.fr/le-reseau/transports-faciles-d-acces.

Públicos identificados

Los beneficiarios de esta estrategia para tener en cuenta la accesibilidad digital son numerosos:

  1. El público general está formado por la diversidad de usuarios del transporte público en la región de Île-de-France y sus servicios online;
  2. Miembros asociativos comprometidos con el tema de la discapacidad;
  3. Los empleados de Île-de-France Mobilités;
  4. Proveedores de servicios implicados en los proyectos digitales de Île-de-France Mobilités;
  5. Socios privados o públicos de Île-de-France Mobilités.

Gobernanza de la Política de Accesibilidad Digital

Para garantizar la coherencia de su política de accesibilidad digital, Île-de-France Mobilités ha estructurado su organización interna en diferentes organismos:

Comité Estratégico

  1. Perímetro: Alineación de los Departamentos con la Hoja de Ruta de Accesibilidad Digital y Priorización
  2. Participantes: todos los departamentos de Île-de-France Mobilités: negocios, departamento digital, departamento de comunicación, jurídico, recursos humanos, referente de accesibilidad digital, etc.
  3. Frecuencia: semestral
  4. Objetivos:

tiene.     Desglosar las orientaciones del comité directivo en objetivos operativos;

B.     Integrar y mantener la accesibilidad en la estrategia digital global de Île-de-France Mobilités;

c. Arbitrar prioridades, recursos humanos y presupuestarios;

d. Gestionar los indicadores para alcanzar los objetivos: cumplimiento, RGAA, WCAG, RAAM, progreso, porcentaje de resolución, etc.

Comité directivo

  1. Alcance: gestión operativa de acciones de accesibilidad
  2. Participantes: Equipo de proyecto, red de retransmisión de accesibilidad digital, referente de accesibilidad digital, equipos dedicados a la accesibilidad digital, Departamento Digital, Departamento de Comunicación, etc.
  3. Frecuencia: trimestral
  4. Objetivos:

tiene.     Garantizar el cumplimiento de los compromisos asumidos por el comité estratégico;

B.     Supervisar el progreso de los proyectos relacionados con la accesibilidad digital;

c. Identificar los puntos de bloqueo y activar las palancas de resolución necesarias;

d. Garantizar la coordinación entre los equipos.

Comité de Seguimiento

  1. Perímetro: Informes y seguimiento de acciones de accesibilidad
  2. Participantes: Equipo de Accesibilidad Digital, Dirección Digital.
  3. Frecuencia: Mensual
  4. Objetivos:

tiene.     Supervisar el progreso de las acciones de accesibilidad digital;

B.     Arbitrar y eliminar los puntos conflictivos;

c. Compartir informes e KPIs.

Consideración de la accesibilidad digital en la gestión de proyectos

Monitorización de la accesibilidad de los servicios digitales

Desde 2024, Île-de-France Mobilités ha listado alrededor de cuarenta servicios online en forma de mapa, organizados en diferentes categorías:

  • Servicios abiertos al público;
  • Servicios reservados para operadores;
  • Los servicios internos dedicados a los agentes de Île-de-France Mobilités.

Durante los próximos tres años surgirán nuevos proyectos digitales mientras otros desaparecerán. Para mantenerse al día con estos avances, Île-de-France Mobilités detalla y califica sus activos digitales en este mapa donde cada servicio online se lista según criterios comunes :

  • Presencia o ausencia de una auditoría (o incluso fecha de la misma);
  • Presencia o ausencia de una declaración de accesibilidad (o incluso fecha de validez/cumplimiento de la declaración);
  • Objetivos de servicio;
  • Jefe de departamento, etc...

En un fuerte contexto de desmaterialización de procesos empresariales, la mejora de las rutas y formularios de procedimientos online más utilizados está como prioridad.

Se organizan regularmente talleres colaborativos . El objetivo de estas reuniones es trabajar juntos, de manera transversal y concertada, en la experiencia del usuario (UX) y el cumplimiento del estándar RGAA para los servicios digitales de Île-de-France Mobilités.

Estos talleres permiten coconstruir y validar viajes web y móviles con todos los interesados, eliminando los obstáculos identificados en estos viajes prioritarios y haciéndolos accesibles de principio a fin.

Cumplimiento de las obligaciones legales de reporte

En cumplimiento de la legislación francesa vigente y en paralelo con los trabajos de cumplimiento ya en marcha, Île-de-France Mobilités exhibe una declaración de accesibilidad para todos sus servicios.

El contenido de las declaraciones varía de un servicio a otro, pero siempre incluye al menos la siguiente información:

  • El estado de su cumplimiento: "cumpliente", "no cumple" o "parcialmente cumple";
  • La fecha de publicación;
  • La tasa de cumplimiento accesible del servicio (cuando ha sido auditado);
  • El número y la lista de no conformidades encontradas durante la evaluación;
  • Un contacto cualificado con el referente de accesibilidad de Île-de-France Mobilités para informar de un problema de accesibilidad con el servicio en cuestión;
  • Un enlace al formulario de contacto de los servicios de Defensor de los Derechos.

Esta promoción de una declaración por parte del servicio online garantiza el cumplimiento de las obligaciones legales de Île-de-France Mobilités.

Ejemplos de acciones concretas ya realizadas

Difusión interna:

  • Modelos de declaraciones de accesibilidad para los equipos responsables de un servicio;
  • El protocolo de auditoría de cumplimiento vigente dentro de Île-de-France Mobilités.

Continuar o mejorar

  • La multiplicación de las manifestaciones de estas declaraciones;
  • Actualizaciones regulares basadas en auditorías nuevas o actualizadas;
  • Talleres colaborativos con asociaciones.

Accesibilidad en todas las etapas de un proyecto

Aunque el cumplimiento de las obligaciones de reporte es un requisito previo para cualquier proceso de cumplimiento, Île-de-France Mobilités también está trabajando en los aspectos metodológicos de las distintas etapas de producción de sus servicios digitales.

Para ello, Île-de-France Mobilités se compromete a integrar los principios de accesibilidad digital desde las primeras etapas de cada proyecto, a lo largo de su desarrollo y hasta su funcionamiento.

En términos concretos, esto se traduce en:

  • La integración de la accesibilidad aguas arriba, desde la fase de diseño de los servicios, involucrando a los equipos empresarial, técnicos y de diseño para garantizar interfaces y contenidos accesibles desde el momento en que se crean;
  • Teniendo en cuenta la accesibilidad a lo largo de todo el ciclo de vida de los proyectos digitales , asegurando que se respete durante las fases de desarrollo, aceptación y producción;
  • Auditorías regulares de accesibilidad para medir el nivel de cumplimiento de los dispositivos digitales, identificar áreas de mejora y gestionar acciones correctivas de forma continua.

Desde el pedido hasta la evaluación, Île-de-France Mobilités combina el cumplimiento con los estándares y el cumplimiento con el uso (especialmente gracias a los comentarios de los usuarios) durante cualquier creación o rediseño de un servicio online. Este enfoque pretende anclar una cultura de accesibilidad dentro de equipos y procesos a largo plazo, para convertir la accesibilidad digital en un requisito transversal, sistemático y sostenible.

Ejemplos de acciones concretas ya realizadas

Durante los proyectos, los equipos de Île-de-France Mobilités ponen a disposición los conocimientos y los recursos de aprendizaje:

  • Documentación y archivos disponibles desde un espacio colaborativo dedicado a la accesibilidad digital;
  • Revisiones específicas de accesibilidad en procesos de diseño;
  • Pruebas técnicas específicas usando lectores de pantalla, software de ampliación de pantalla, teclados ergonómicos, interruptores de presión, etc.;
  • Un canal de soporte dedicado para equipos funcionales y técnicos.

Continuar o mejorar

  • Empoderar a los gestores de estos servicios para que continúen supervisando y promoviendo la consideración de la accesibilidad en sus actividades digitales;
  • Estandarizar las prácticas gráficas y técnicas en forma de un sistema de diseño unificado;
  • Integra el requisito de accesibilidad antes de cualquier nuevo proyecto online.

Implementación de un sistema de pruebas de accesibilidad

Para garantizar que los servicios digitales sean conformes, Île-de-France Mobilités ha establecido un sistema de pruebas continuas durante los ciclos de producción y hasta que el servicio se pone en marcha. Para ello, las pruebas de accesibilidad son realizadas por recursos internos o por expertos externos encargados por el referente de accesibilidad de Île-de-France Mobilités.

Por tanto, el referente de accesibilidad tiene la capacidad de evaluar o que se evalúe la calidad :

  • Una expresión de necesidades;
  • De una oferta;
  • Una auditoría;
  • Una declaración de accesibilidad;
  • Un entregable proporcionado durante la ejecución del contrato:

tiene. Especificaciones funcionales;

B. Producción gráfica;

c. Desarrollos proporcionados a Île-de-France Mobilités (por ejemplo, durante las comprobaciones de Aptitud para Buen Funcionamiento (VABF) o Verificación Regular de Servicio (VSR)).

Como parte de este seguimiento continuo de la calidad de la accesibilidad digital, Île-de-France Mobilités cuestiona el estándar (en forma de auditorías de cumplimiento, por ejemplo) pero también sus usos , abordando las asociaciones de referencia para involucrar a sus miembros en las pruebas regulares de este trabajo, definiendo con ellos las vías prioritarias. Además, Île-de-France Mobilités ha definido un orden de prioridad para la optimización de los servicios según los siguientes criterios:

  • De notoriedad y asistencia;
  • Valor añadido para los usuarios;
  • Del "equilibrio económico" de este cumplimiento.

Ejemplos de acciones concretas ya realizadas

Un protocolo de auditoría permite a Île-de-France Mobilités supervisar y estandarizar prácticas internas o externas en cuanto a requisitos de cumplimiento.

En 2024 se celebrará un taller presencial para usuarios con asociaciones para probar ciertas características en rutas prioritarias.

Continuar o mejorar

  • Para los nuevos servicios digitales de alto riesgo para Île-de-France Mobilités, sistematiza el control de la norma así como la realización de pruebas con personas con discapacidad durante las fases de diseño y aceptación, en particular.
  • Para la tecnología digital existente (sitios web, aplicaciones, etc.), trabaja en su mejora continua integrando la accesibilidad en el proceso de mantenimiento ya existente.

Consideración de la retroalimentación de uso

En cumplimiento con las disposiciones del Marco General de Mejora de la Accesibilidad (RGAA) y para satisfacer las necesidades de uso, cada declaración de accesibilidad de un servicio online de Île-de-France Mobilités dispone de un medio de contacto directo con su referente digital de accesibilidad en forma de una direcciónde correo electrónico genérica ([email protected]). Este medio de comunicación preferido permite reportar cualquier dificultad en el uso de un servicio determinado. Hay tres pasos para procesar solicitudes:

  • Recepción de la solicitud;
  • El tratamiento de estos últimos;
  • Seguimiento para corregir la anomalía observada.

Ejemplo de acción concreta ya realizada

En todos los servicios online de Île-de-France Mobilités, un canal de correo electrónico dedicado dirigido por su referente de accesibilidad permite responder a solicitudes relacionadas con la consideración de la accesibilidad digital.

Continuar o mejorar

  • Calificar el circuito de validación para el procesamiento de solicitudes.

Desarrollo de habilidades internas

El apoyo de los equipos de Île-de-France Mobilités implica necesariamente aumentar su experiencia en accesibilidad digital. Así, se activan varias palancas para asegurar esta transferencia de habilidades.

Concienciar a todas las autoridades

Debe permitir una conciencia global de las necesidades asociadas al enfoque de accesibilidad digital.

Acciones de entrenamiento dirigidas

Las acciones formativas específicas permiten tener un impacto duradero en la cadena de producción digital de Île-de-France Mobilités. Las fases iniciales de los proyectos se beneficiaron así en el contexto de la formación de equipos funcionales y relacionadas con el diseño de interfaces. La formación técnica se está implementando gradualmente para abarcar un abanico cada vez más amplio de profesiones.

Para apoyar estas necesidades formativas, Île-de-France Mobilités ofrece recursos internos en forma de:

  • Herramientas de asistencia y evaluación;
  • Un espacio colaborativo dedicado;

 

Mejora de habilidades

En el contexto de la contratación o refuerzos externos, la integración de habilidades relacionadas con la accesibilidad digital en las descripciones de puesto es un factor valorado por los equipos de Île-de-France Mobilités.

Ejemplo de acción concreta ya realizada

La formación de los equipos UX/UI encargados de la gestión diaria de las interfaces gestionadas dentro del sistema de diseño Île-de-France Mobilités.

Continuar o mejorar

Complementa la formación iniciada en 2024 con acciones más amplias de sensibilización, formación dedicada a los recién llegados y perfiles más técnicos.

Comunicación externa e interna

Para movilizar a todos los interesados, Île-de-France Mobilités, lleva a cabo acciones de comunicación específicas.

Externamente

  • Como parte de:

tiene. Semana de la Discapacidad;

B. Semana de la Innovación;

c. Días de Concienciación Mundial.

  • Participando en redes dedicadas a la tecnología digital y la discapacidad:

tiene. Apoyo asociativo;

B. Hoja de ruta de movilidad inclusiva;

c. Comisión de Calidad de Servicio, Aire, Accesibilidad y Relaciones con los Usuarios (CQSAAU);

d. Hackathons dedicados en particular a la discapacidad y la movilidad;

E. Red de startups innovadoras en el ámbito de la discapacidad.

  • A través de intercambios con redes de autoridades interlocales:

a. Dirección Digital Interministerial (DINUM).

Internamente

  • Con la organización de eventos sobre la cuestión de la discapacidad, accesibilidad universal, diversidad y accesibilidad digital, se transmitió:

tiene. A través de acciones tradicionales de comunicación en la intranet;

B. En los boletines dentro de los departamentos.

Continuar o mejorar

Promover la política de accesibilidad de Île-de-France Mobilités en redes sociales, especialmente en LinkedIn, para ilustrar su compromiso y compartir su experiencia con otras redes.

Consideración de la accesibilidad digital en las relaciones con los proveedores

Île-de-France Mobilités depende en gran medida de los proveedores para el diseño y desarrollo de sus servicios digitales. Este uso significativo de la subcontratación requiere continuar evolucionando la política de contratación pública adaptando la relación contractual entre contratos públicos y contratos para garantizar entregables que cumplan con las normas de accesibilidad.

El proceso de selección y selección de nuevo software, paquetes de software o aplicaciones digitales incluye ahora nuevos criterios de cualificación en cuanto a accesibilidad, en forma de cláusulas de accesibilidad digital presentes en los archivos de licitaciones de las empresas (cláusulas administrativas especiales, cláusulas técnicas especiales, descripción técnica de licitaciones, etc.).

Antes de los planes para cualquier nueva consulta, se pide a las compras que:

  • Candidatos de referencia que probablemente satisfagan las necesidades de accesibilidad digital;
  • Promover ejemplos concretos de expectativas en el contexto de las respuestas a consultas;
  • Recordemos la calidad de los entregables que esperaba Île-de-France Mobilités durante la ejecución de uno de sus contratos.

Además, durante la ejecución de estos mismos contratos, Île-de-France Mobilités se reserva el derecho a:

  • Rechazar la calidad:

tiene. De un servicio;

B. Un entregable;

c. Un perfil;

d. Desarrollo.

  • Aplicar sanciones en caso de incumplimiento de compromisos relacionados con la consideración de la accesibilidad digital.

Ejemplo de acción concreta ya realizada

Evolución y fortalecimiento de la cláusula de accesibilidad digital en los procedimientos de contratación.

Continuar o mejorar

Comprobar la presencia de estas cláusulas de accesibilidad digital en nuevos contratos relacionados con las Tecnologías de la Información y la Comunicación.

Planes de Acción 2025-2028

El plan de acción de 2025 ya se ha implementado para el año 2025.

Describe las operaciones planificadas e implementadas a corto plazo para garantizar la continuidad con el anterior esquema de accesibilidad. En particular, presenta:

  • Las acciones previstas para el año en curso;
  • Una fecha de vencimiento por acción;
  • Su progreso e implementación;
  • Los recursos comprometidos.