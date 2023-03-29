Cifras de accesibilidad en nuestra red

Publicado el

La accesibilidad es un tema clave para Île-de-France Mobilités, que trabaja a diario para un transporte público cada vez más inclusivo. Desde 2005, se ha llevado a cabo una política de transformación de la red en colaboración con asociaciones, operadores, autoridades locales y la región de Île-de-France para mejorar la comodidad de las personas con discapacidad en las líneas. Descubre, en cifras, el progreso de la accesibilidad en nuestra red.

Material rodante en la estación de Saint-Cloud, en los Hauts-de-Seine
© Cyril BADET - Île-de-France Mobilités - Material rodante en la estación de Saint-Cloud en los Hauts-de-Seine

¿Cuál es la estrategia de Île-de-France Mobilités en cuanto a accesibilidad?

Desde el 11 de febrero de 2005*, el transporte público francés ha experimentado una verdadera transformación, con la obligación de hacer su red accesible a todas las personas con discapacidad.

Conscientes de la dificultad que pueden experimentar los usuarios con discapacidad, y en particular las personas en silla de ruedas, en el transporte público, Île-de-France Mobilités lleva a cabo una política de larga data con asociaciones de usuarios, autoridades locales, la región de Île-de-France y sus operadores, para hacer que la red de Île-de-France sea cada vez más accesible.

*y la ley"para la igualdad de derechos y oportunidades, participación y ciudadanía de las personas con discapacidad"

Requisitos de accesibilidad de Île-de-France Mobilités

Como parte de sus contratos con los operadores (empresas responsables de operar, renovar y modernizar las líneas de la red), Île-de-France Mobilités impone requisitos en cuanto a calidad de servicio e información para personas con discapacidad. Estos requisitos se refieren:

  • apoyo a las personas con discapacidad,
  • su acceso a la información,
  • la disponibilidad de equipos (ascensores, escaleras, palés de acceso al autobús)
  • y el tiempo necesario para reparar cualquier avería.

El Plan Maestro de Accesibilidad

Île-de-France Mobilités y sus socios (la SNCF y la Región de Île-de-France) han invertido 2.000 millones de euros para llevar a cabo un programa de trabajos para hacer accesible la red (la Sd'Ap) fundado en 2009 y finalizado en 2015.

Esta agenda, diseñada según las necesidades y la realidad del territorio, tiene en cuenta los 4 aspectos principales de la movilidad accesible con:

  • un componente de carretera (autobús, autocar, paradas, carreteras)
  • un componente ferroviario (tren, metro, tranvía y RER, estaciones y estaciones)
  • un componente de información al pasajero (venta de billetes, acceso a información adaptada)
  • y un componente de formación de personal

¡Descubre, en cifras, el progreso de la accesibilidad en su red!

Ampliaciones y nuevos proyectos: ¡todos serán accesibles!

Desde 2005, todos los nuevos proyectos para la construcción de líneas, estaciones, nuevos modelos de autobuses, metros o trenes y la ampliación de las líneas existentes están diseñados para ser totalmente accesibles .

Accesibilidad de las líneas de autobús

Autobús accesible para personas con movilidad reducida y discapacidades.
© Cyril BADET - Île-de-France Mobilités - Autobús accesible para personas con movilidad reducida y discapacidades.
  • El 100% de las líneas de autobús parisinas han sido accesibles para personas con discapacidad y movilidad reducida desde enero de 2010
  • El 87% de la red de autobuses de los suburbios interiores es accesible
  • Hoy en día, se acceden a 15.400 paradas de autobús (65%) de las 23.600 que considera prioritarias por la SD'Ap,
  • En los suburbios exteriores e interiores, ahora se pueden acceder a 506 líneas de un objetivo de 880 líneas,
  • Las líneas del proyecto T Zen (1,2,3,4,5 y 6) son y serán totalmente accesibles para usuarios de sillas de ruedas de manera autónoma
  • El 100% de la red de autobuses está equipada con anuncios visuales y sonoros

¿Por qué la accesibilidad del transporte público está construida por varias manos?

Una línea de autobús accesible no tiene sentido si la carretera que lleva a sus distintas paradas no es accesible. Île-de-France Mobilités colabora con las distintas autoridades locales, la región de Île-de-France y, por supuesto, los operadores de líneas para construir una cadena de viajes completa y fluida.

Accesibilidad de las líneas de metro

Espacio reservado para personas en silla de ruedas dentro de un tren en la línea 14 del metro.
© Cyril BADET - Île-de-France Mobilités - Espacio reservado para personas en silla de ruedas dentro de un tren en la línea de metro 14.
  • La Línea 14 (21 estaciones) es la única hasta la fecha que es 100% totalmente accesible (de una terminal a otra) para todas las personas con discapacidad (incluidas las personas en silla de ruedas).
  • 29 estaciones de Île-de-France 100% accesibles con la ampliación de las líneas 4, 11 y 14
  • 68 estaciones de las líneas 15, 16, 17 y 18 serán 100% accesibles para 2030
  • 100% de las estaciones accesibles a todas las personas con discapacidad (excluyendo usuarios de silla de ruedas)
  • Los trenes de las líneas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 13 y 14 están equipados con anuncios audibles
  • Las líneas de metro que no son accesibles para personas en silla de ruedas tienen una ruta alternativa en autobús, RER o tranvía (rutas disponibles en la página Moving around de la web de Île-de-France Mobilités).
  • Las líneas de metro de Île-de-France están etiquetadas como Equisens, S3A y Cap'Handéo para la acogida de personas con discapacidades intelectuales, psicológicas, auditivas y visuales,
  • Todos los proyectos de líneas de metro diseñados desde 2005, así como la ampliación de las líneas existentes, son y serán accesibles.

¡Me alegro de saberlo!

100% de los agentes ¡RATP y SNCF están formados en el manejo de equipos de accesibilidad, en la recepción y atención de personas con discapacidad!

Accesibilidad del RER y los trenes

Un tren RER B en la estación de Le Bourget
© Christophe RECOURA - Île-de-France Mobilités - Un tren RER B en la estación Le Bourget
  • Todas las estaciones RER y de tren están etiquetadas como Cap-Handéo para la recepción de personas con discapacidades intelectuales, psicológicas, auditivas y visuales,
  • El 99% del RER es accesible dentro de París
  • El 100% de las estaciones RER A y B son accesibles (65 estaciones en total) con 169 ascensores y 344 escaleras mecánicas en la red RER operadas por RATP
  • El 100% de los trenes y trenes RER están equipados con anuncios visuales y auditivos, excepto los trenes de la línea RER E, que hasta la fecha están equipados en un 60%
  • Los trenes que circulan por las líneas E, H, J, K, L y P son 100% accesibles,
  • Los modelos RER NG, Francilien, MI20 y Regio 2N están todos equipados con un ARP*
  • Todas las líneas de tren y RER cuentan con un agente presente en la estación para apoyar a las personas con discapacidad en su acceso a la red.
  • 300 estaciones de tren accesibles para todas las discapacidades, incluyendo: 250 estaciones que forman parte del plan maestro de accesibilidad y 50 estaciones de tranvía-tren (T4, T11, T12, T13)
  • La Regio 2N, que circula en las líneas N, R y D, cumple al 100 % con las TSI (Especificaciones Técnicas para la Interoperabilidad para Personas con Movilidad Reducida) del PRM.
  • Todas las estaciones, sean accesibles o no, permiten que una persona con discapacidad se beneficie del servicio Transilien Accès Plus para realizar su viaje.
  • Cada mes, se ponen a disposición de 2 a 3 estaciones en la red Île-de-France Mobilités.

*El ARP es un sistema de sonido para ayudar a personas con discapacidad visual a asimilar información y localizar puertas. Los anuncios se activan mediante un mando a distancia universal, el mismo que se usa para recibir información en los semáforos en rojo.

Accesibilidad a bordo de los tranvías

Tranvía 13 que circula por Saint-Germain en Laye
© Julien FROMENT - Tranvía 13 en circulación en Saint-Germain en Laye
  • El 98% de las líneas de tranvía urbano (15 líneas) son accesibles con vehículos de piso bajo y al mismo nivel que el andén
  • Solo la línea tranvía-tren T14 (antigua rama de la línea P) aún no es 100% accesible
  • El 100% de los tranvías están equipados con anuncios visuales y sonoros,
  • En la línea de tranvía T8 se instala un sistema de información en lengua de signos y pantallas visuales continuas
  • Las líneas T4 y T11 están certificadas Cap' Handéopara la acogida de personas con discapacidades intelectuales, psicológicas, auditivas y visuales,
  • El 100% de las líneas cuyo proyecto se lanzó desde 2014 (T6, T8, T9, T11, T13 y T12 a finales de 2023) serán accesibles, con total autonomía, para personas con movilidad reducida

Accesibilidad digital

La tecnología digital es una parte integral de la movilidad contemporánea. Por tanto, los esfuerzos e inversiones realizados por Île-de-France Mobilités también se reflejan a nivel digital. Además de una página web accesible y un planificador de rutas que permite encontrar una ruta accesible en tiempo real (disponible en la app y la web de Île-de-France Mobilités), se han puesto en marcha otras iniciativas:

Ezymob : facilitar el viaje de personas con discapacidad visual

Dentro de su aplicación Ezymob, Île-de-France Mobilités está experimentando con una solución diseñada para apoyar a personas con discapacidad visual en sus viajes. ¿Cómo funciona? El usuario activa la cámara de su smartphone y escanea su entorno. La aplicación localiza la infraestructura física de las estaciones y paradas (puerta, validador, escaleras), así como el transporte (puerta del vehículo, asiento libre). Los medios de transporte implicados en el experimento son autobuses, tranvías y trenes. La solución se está probando internamente antes de que una segunda fase de pruebas se abra al público general.

Andilien : la aplicación gratuita para preparar tu viaje

Accès Plus Transilien, un servicio de apoyo e información para personas con discapacidad y movilidad reducida, va acompañado de la solicitud gratuita de Andilien. Disponible para descargar, esta aplicación te permite contactar con un agente de Transilien SNCF (por llamada o mensaje de texto) en las estaciones de Île-de-France para obtener información o asistencia, pero también para preparar tu viaje consultando el mapa de cada estación, su nivel de accesibilidad o la visualización de rutas adaptadas.

¡Descubre nuestros mapas y planes adaptados!

Movilidad accesible para todos

La movilidad en transporte público no es solo moverse. Se trata de crear nuevas oportunidades, descubrir tu región, ver a tus seres queridos, ganar independencia o vivir al máximo tus pasiones. Por todas estas razones, Île-de-France Mobilités se ha propuesto permitir que todos los pasajeros viajen a cualquier lugar de Île-de-France, en las mejores condiciones posibles.

Pasillos de la extensión de la línea 14 del metro
© Cyril BADET - Île-de-France Mobilités - Corredores de la extensión de la línea 14 del metro