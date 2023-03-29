Cifras de accesibilidad en nuestra red
La accesibilidad es un tema clave para Île-de-France Mobilités, que trabaja a diario para un transporte público cada vez más inclusivo. Desde 2005, se ha llevado a cabo una política de transformación de la red en colaboración con asociaciones, operadores, autoridades locales y la región de Île-de-France para mejorar la comodidad de las personas con discapacidad en las líneas. Descubre, en cifras, el progreso de la accesibilidad en nuestra red.
¿Cuál es la estrategia de Île-de-France Mobilités en cuanto a accesibilidad?
Desde el 11 de febrero de 2005*, el transporte público francés ha experimentado una verdadera transformación, con la obligación de hacer su red accesible a todas las personas con discapacidad.
Conscientes de la dificultad que pueden experimentar los usuarios con discapacidad, y en particular las personas en silla de ruedas, en el transporte público, Île-de-France Mobilités lleva a cabo una política de larga data con asociaciones de usuarios, autoridades locales, la región de Île-de-France y sus operadores, para hacer que la red de Île-de-France sea cada vez más accesible.
*y la ley"para la igualdad de derechos y oportunidades, participación y ciudadanía de las personas con discapacidad"
Requisitos de accesibilidad de Île-de-France Mobilités
Como parte de sus contratos con los operadores (empresas responsables de operar, renovar y modernizar las líneas de la red), Île-de-France Mobilités impone requisitos en cuanto a calidad de servicio e información para personas con discapacidad. Estos requisitos se refieren:
- apoyo a las personas con discapacidad,
- su acceso a la información,
- la disponibilidad de equipos (ascensores, escaleras, palés de acceso al autobús)
- y el tiempo necesario para reparar cualquier avería.
El Plan Maestro de Accesibilidad
Île-de-France Mobilités y sus socios (la SNCF y la Región de Île-de-France) han invertido 2.000 millones de euros para llevar a cabo un programa de trabajos para hacer accesible la red (la Sd'Ap) fundado en 2009 y finalizado en 2015.
Esta agenda, diseñada según las necesidades y la realidad del territorio, tiene en cuenta los 4 aspectos principales de la movilidad accesible con:
- un componente de carretera (autobús, autocar, paradas, carreteras)
- un componente ferroviario (tren, metro, tranvía y RER, estaciones y estaciones)
- un componente de información al pasajero (venta de billetes, acceso a información adaptada)
- y un componente de formación de personal
¡Descubre, en cifras, el progreso de la accesibilidad en su red!
Ampliaciones y nuevos proyectos: ¡todos serán accesibles!
Desde 2005, todos los nuevos proyectos para la construcción de líneas, estaciones, nuevos modelos de autobuses, metros o trenes y la ampliación de las líneas existentes están diseñados para ser totalmente accesibles .
Accesibilidad de las líneas de autobús
- El 100% de las líneas de autobús parisinas han sido accesibles para personas con discapacidad y movilidad reducida desde enero de 2010
- El 87% de la red de autobuses de los suburbios interiores es accesible
- Hoy en día, se acceden a 15.400 paradas de autobús (65%) de las 23.600 que considera prioritarias por la SD'Ap,
- En los suburbios exteriores e interiores, ahora se pueden acceder a 506 líneas de un objetivo de 880 líneas,
- Las líneas del proyecto T Zen (1,2,3,4,5 y 6) son y serán totalmente accesibles para usuarios de sillas de ruedas de manera autónoma
- El 100% de la red de autobuses está equipada con anuncios visuales y sonoros
¿Por qué la accesibilidad del transporte público está construida por varias manos?
Una línea de autobús accesible no tiene sentido si la carretera que lleva a sus distintas paradas no es accesible. Île-de-France Mobilités colabora con las distintas autoridades locales, la región de Île-de-France y, por supuesto, los operadores de líneas para construir una cadena de viajes completa y fluida.
Accesibilidad de las líneas de metro
- La Línea 14 (21 estaciones) es la única hasta la fecha que es 100% totalmente accesible (de una terminal a otra) para todas las personas con discapacidad (incluidas las personas en silla de ruedas).
- 29 estaciones de Île-de-France 100% accesibles con la ampliación de las líneas 4, 11 y 14
- 68 estaciones de las líneas 15, 16, 17 y 18 serán 100% accesibles para 2030
- 100% de las estaciones accesibles a todas las personas con discapacidad (excluyendo usuarios de silla de ruedas)
- Los trenes de las líneas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 13 y 14 están equipados con anuncios audibles
- Las líneas de metro que no son accesibles para personas en silla de ruedas tienen una ruta alternativa en autobús, RER o tranvía (rutas disponibles en la página Moving around de la web de Île-de-France Mobilités).
- Las líneas de metro de Île-de-France están etiquetadas como Equisens, S3A y Cap'Handéo para la acogida de personas con discapacidades intelectuales, psicológicas, auditivas y visuales,
- Todos los proyectos de líneas de metro diseñados desde 2005, así como la ampliación de las líneas existentes, son y serán accesibles.
¡Me alegro de saberlo!
100% de los agentes ¡RATP y SNCF están formados en el manejo de equipos de accesibilidad, en la recepción y atención de personas con discapacidad!
Accesibilidad del RER y los trenes
- Todas las estaciones RER y de tren están etiquetadas como Cap-Handéo para la recepción de personas con discapacidades intelectuales, psicológicas, auditivas y visuales,
- El 99% del RER es accesible dentro de París
- El 100% de las estaciones RER A y B son accesibles (65 estaciones en total) con 169 ascensores y 344 escaleras mecánicas en la red RER operadas por RATP
- El 100% de los trenes y trenes RER están equipados con anuncios visuales y auditivos, excepto los trenes de la línea RER E, que hasta la fecha están equipados en un 60%
- Los trenes que circulan por las líneas E, H, J, K, L y P son 100% accesibles,
- Los modelos RER NG, Francilien, MI20 y Regio 2N están todos equipados con un ARP*
- Todas las líneas de tren y RER cuentan con un agente presente en la estación para apoyar a las personas con discapacidad en su acceso a la red.
- 300 estaciones de tren accesibles para todas las discapacidades, incluyendo: 250 estaciones que forman parte del plan maestro de accesibilidad y 50 estaciones de tranvía-tren (T4, T11, T12, T13)
- La Regio 2N, que circula en las líneas N, R y D, cumple al 100 % con las TSI (Especificaciones Técnicas para la Interoperabilidad para Personas con Movilidad Reducida) del PRM.
- Todas las estaciones, sean accesibles o no, permiten que una persona con discapacidad se beneficie del servicio Transilien Accès Plus para realizar su viaje.
- Cada mes, se ponen a disposición de 2 a 3 estaciones en la red Île-de-France Mobilités.
*El ARP es un sistema de sonido para ayudar a personas con discapacidad visual a asimilar información y localizar puertas. Los anuncios se activan mediante un mando a distancia universal, el mismo que se usa para recibir información en los semáforos en rojo.
Accesibilidad a bordo de los tranvías
- El 98% de las líneas de tranvía urbano (15 líneas) son accesibles con vehículos de piso bajo y al mismo nivel que el andén
- Solo la línea tranvía-tren T14 (antigua rama de la línea P) aún no es 100% accesible
- El 100% de los tranvías están equipados con anuncios visuales y sonoros,
- En la línea de tranvía T8 se instala un sistema de información en lengua de signos y pantallas visuales continuas
- Las líneas T4 y T11 están certificadas Cap' Handéopara la acogida de personas con discapacidades intelectuales, psicológicas, auditivas y visuales,
- El 100% de las líneas cuyo proyecto se lanzó desde 2014 (T6, T8, T9, T11, T13 y T12 a finales de 2023) serán accesibles, con total autonomía, para personas con movilidad reducida
Accesibilidad digital
La tecnología digital es una parte integral de la movilidad contemporánea. Por tanto, los esfuerzos e inversiones realizados por Île-de-France Mobilités también se reflejan a nivel digital. Además de una página web accesible y un planificador de rutas que permite encontrar una ruta accesible en tiempo real (disponible en la app y la web de Île-de-France Mobilités), se han puesto en marcha otras iniciativas:
Ezymob : facilitar el viaje de personas con discapacidad visual
Dentro de su aplicación Ezymob, Île-de-France Mobilités está experimentando con una solución diseñada para apoyar a personas con discapacidad visual en sus viajes. ¿Cómo funciona? El usuario activa la cámara de su smartphone y escanea su entorno. La aplicación localiza la infraestructura física de las estaciones y paradas (puerta, validador, escaleras), así como el transporte (puerta del vehículo, asiento libre). Los medios de transporte implicados en el experimento son autobuses, tranvías y trenes. La solución se está probando internamente antes de que una segunda fase de pruebas se abra al público general.
Andilien : la aplicación gratuita para preparar tu viaje
Accès Plus Transilien, un servicio de apoyo e información para personas con discapacidad y movilidad reducida, va acompañado de la solicitud gratuita de Andilien. Disponible para descargar, esta aplicación te permite contactar con un agente de Transilien SNCF (por llamada o mensaje de texto) en las estaciones de Île-de-France para obtener información o asistencia, pero también para preparar tu viaje consultando el mapa de cada estación, su nivel de accesibilidad o la visualización de rutas adaptadas.
¡Descubre nuestros mapas y planes adaptados!
Movilidad accesible para todos
La movilidad en transporte público no es solo moverse. Se trata de crear nuevas oportunidades, descubrir tu región, ver a tus seres queridos, ganar independencia o vivir al máximo tus pasiones. Por todas estas razones, Île-de-France Mobilités se ha propuesto permitir que todos los pasajeros viajen a cualquier lugar de Île-de-France, en las mejores condiciones posibles.