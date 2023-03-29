Cifras de accesibilidad en nuestra red

¿Cuál es la estrategia de Île-de-France Mobilités en cuanto a accesibilidad?

Desde el 11 de febrero de 2005*, el transporte público francés ha experimentado una verdadera transformación, con la obligación de hacer su red accesible a todas las personas con discapacidad.

Conscientes de la dificultad que pueden experimentar los usuarios con discapacidad, y en particular las personas en silla de ruedas, en el transporte público, Île-de-France Mobilités lleva a cabo una política de larga data con asociaciones de usuarios, autoridades locales, la región de Île-de-France y sus operadores, para hacer que la red de Île-de-France sea cada vez más accesible.

*y la ley"para la igualdad de derechos y oportunidades, participación y ciudadanía de las personas con discapacidad"

Requisitos de accesibilidad de Île-de-France Mobilités

Como parte de sus contratos con los operadores (empresas responsables de operar, renovar y modernizar las líneas de la red), Île-de-France Mobilités impone requisitos en cuanto a calidad de servicio e información para personas con discapacidad. Estos requisitos se refieren:

apoyo a las personas con discapacidad,

su acceso a la información,

la disponibilidad de equipos (ascensores, escaleras, palés de acceso al autobús)

y el tiempo necesario para reparar cualquier avería.

El Plan Maestro de Accesibilidad

Île-de-France Mobilités y sus socios (la SNCF y la Región de Île-de-France) han invertido 2.000 millones de euros para llevar a cabo un programa de trabajos para hacer accesible la red (la Sd'Ap) fundado en 2009 y finalizado en 2015.

Esta agenda, diseñada según las necesidades y la realidad del territorio, tiene en cuenta los 4 aspectos principales de la movilidad accesible con:

un componente de carretera (autobús, autocar, paradas, carreteras)

(autobús, autocar, paradas, carreteras) un componente ferroviario (tren, metro, tranvía y RER, estaciones y estaciones)

(tren, metro, tranvía y RER, estaciones y estaciones) un componente de información al pasajero (venta de billetes, acceso a información adaptada)

(venta de billetes, acceso a información adaptada) y un componente de formación de personal

