Accesibilidad: el complejo caso del metro de París

Accesibilidad en el transporte público: entre obligaciones y excepciones

El 11 de febrero de 2005 se aprobó la ley "para la igualdad de derechos y oportunidades, participación y ciudadanía de las personas con discapacidad".

Su texto incluye la obligación de hacer accesibles las redes de transporte público para todo tipo de discapacidades, en un plazo determinado de 10 años*.

La excepción de la red de metro de París

Sin embargo, la ley del 11 de febrero de 2005 incluye excepciones relativas a la accesibilidad de las redes de ferrocarril subterráneo y transporte guiado , de las que forma parte el metro de París.

Para que una línea no esté sujeta al periodo de 10 años, debe tener:

Una imposibilidad técnica demostrada ,

, Limitaciones relacionadas con la conservación del patrimonio arquitectónico,

Desproporciones evidentes entre las mejoras a realizar y sus consecuencias generales (trabajos muy costosos repartidos a lo largo de largos periodos con un impacto significativo en el tráfico general, sin mejoras significativas en las condiciones de viaje para las personas implicadas).

Condiciones excepcionales que corresponden a la realidad de la red intramuros de metro.