Accesibilidad: el complejo caso del metro de París
Publicado el-
Actualizado el
La cuestión de la accesibilidad del metro de París, que en algunos lugares tiene más de 100 años, es compleja. Aunque las históricas líneas de metro son mayormente accesibles para personas con discapacidades intelectuales, visuales y auditivas, no son completamente accesibles para personas con movilidad reducida y en sillas de ruedas. ¿Por qué y cómo garantizar la movilidad de las personas implicadas en la red intramuros? Déjanos explicarlo.
Accesibilidad en el transporte público: entre obligaciones y excepciones
El 11 de febrero de 2005 se aprobó la ley "para la igualdad de derechos y oportunidades, participación y ciudadanía de las personas con discapacidad".
Su texto incluye la obligación de hacer accesibles las redes de transporte público para todo tipo de discapacidades, en un plazo determinado de 10 años*.
La excepción de la red de metro de París
Sin embargo, la ley del 11 de febrero de 2005 incluye excepciones relativas a la accesibilidad de las redes de ferrocarril subterráneo y transporte guiado , de las que forma parte el metro de París.
Para que una línea no esté sujeta al periodo de 10 años, debe tener:
- Una imposibilidad técnica demostrada,
- Limitaciones relacionadas con la conservación del patrimonio arquitectónico,
- Desproporciones evidentes entre las mejoras a realizar y sus consecuencias generales (trabajos muy costosos repartidos a lo largo de largos periodos con un impacto significativo en el tráfico general, sin mejoras significativas en las condiciones de viaje para las personas implicadas).
Condiciones excepcionales que corresponden a la realidad de la red intramuros de metro.
Las instalaciones accesibles del metro de París
- La Línea 14 (21 estaciones) es la única hasta la fecha que es 100% totalmente accesible (de una terminal a otra) para todas las personas con discapacidad (incluidas las personas en silla de ruedas).
- 29 estaciones de Île-de-France 100% accesibles con la ampliación de las líneas 4, 11 y 14
- 68 estaciones de las líneas 15, 16, 17 y 18 serán 100% accesibles para 2030
- 100% de las estaciones accesibles a todas las personas con discapacidad (excluyendo usuarios de silla de ruedas)
- Los trenes de las líneas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 13 y 14 están equipados con anuncios audibles
- Las líneas de metro que no son accesibles para personas en silla de ruedas tienen una ruta alternativa en autobús, RER o tranvía (rutas disponibles en la página Moving around de la web de Île-de-France Mobilités).
- Todos los proyectos de líneas de metro diseñados desde 2005, así como la ampliación de las líneas existentes, son y serán accesibles.
Ampliaciones y nuevos proyectos: ¡todos serán accesibles!
Todos los proyectos de nuevas estaciones, nuevas líneas, ampliaciones de líneas o nuevos vehículos (metros, autobuses, tranvías, RER y trenes) implementados después de 2005 han sido diseñados cumpliendo con las normas de accesibilidad y ofrecen conexiones con líneas que también son accesibles.
¡Ofreciendo una alternativa al histórico metro: una necesidad imprescindible para Île-de-France Mobilités!
Aunque no todas las líneas que cumplen las condiciones excepcionales están, en esencia, sujetas al plazo legal, todas deben tener una ruta alternativa 100% adaptada para personas en silla de ruedas.
Este es el caso del metro de París, que cuenta con muchas rutas alternativas accesibles en autobús, tranvía, RER o con PAM (servicio de transporte bajo demanda al precio de un viaje clásico para personas con movilidad reducida).
Comprender la complejidad de un proyecto para hacer que el metro histórico sea totalmente accesible
Con kilómetros de túneles, andenes y corredores conectados a las alcantarilladas y a las redes de agua, electricidad y gas de la ciudad, el tortuoso Metro de París es uno de los más antiguos del mundo, en algunos lugares con más de 120 años (¡la primera línea de metro de París se inauguró en 1.900!).
Estas raíces históricas la hacen original, pero también contribuyen a la complejidad de hacerla accesible para personas con movilidad reducida.
Metro de París: entre la voluntad y la realidad
En caso de que la accesibilidad fuera posible y, por tanto, prevista en una línea, solo afectaría a unas pocas estaciones en una ruta con conexiones que no serán accesibles por sí mismas, un escenario previsto por Île-de-France Mobilités. Sin embargo, esta configuración solo ofrece accesibilidad parcial a los usuarios de silla de ruedas, que no podrían desplazarse entre líneas ni cruzar la red y podrían subir en una estación accesible al inicio del trayecto y no encontrar una estación accesible cerca de su destino al bajar.
Para ir un poco + más allá:
- Un estudio de 2011** reveló muchas complejidades y la inviabilidad técnica de hacer accesibles las estaciones históricas de metro para usuarios de silla de ruedas (son accesibles para todas las demás formas de discapacidad). La posibilidad de hacerlo accesible solo afecta a unas pocas paradas por línea.
- Algunos sitios, algunas paradas y algunas entradas de metro se encuentran en lugares clasificados como Monumentos Históricos en un entorno parisino muy denso, con muy poco espacio disponible para crear nuevos accesos o salidas de ascensores,
- Realizar trabajos de accesibilidad supondría una amenaza para las estructuras actuales con riesgo de hundimiento y/o derrumbe en ciertas líneas,
- La obra, cuando fuera posible, duraría varios años en la misma línea (unos 7 a 10 años) con costes que ascendían a miles de millones de euros. Tendrían un fuerte impacto en el tráfico general , así como paradas prolongadas en líneas esenciales y estratégicas.
Las Fundaciones Metropolitanas para Todos
En octubre de 2024 se organizaron las Assises du métro pour tous, que supuso una oportunidad para lanzar este gran proyecto estimado en más de 20.000 millones de euros en 20 años: haceraccesible el metro.
Durante estas reuniones se observaron tres avances importantes:
- El lanzamientode un estudio de viabilidad para la accesibilidad de la línea 6 por un valor de 1 millón de euros. Como la línea 6 está elevada en gran parte de su recorrido, su accesibilidad es más sencilla que la del resto de líneas. Se espera que los resultados del estudio lleguen a la primavera de 2026.
- Se han puesto a disposición 3 millones de euros para cartografiar toda la red de metro y encontrar soluciones concretas.
- La creación de un comité "Metro para todos" con la Región, la Ciudad de París, los departamentos implicados, la RATP y el Estado para una colaboración eficaz y coordinada entre todos los actores.
Movilidad accesible para todos
En Île-de-France Mobilités, nuestra visión es la accesibilidad universal. Consideramos que es el entorno en el que evoluciona una persona lo que determina su autonomía de movimiento. En un entorno perfectamente accesible, ¡ya no existe una situación de discapacidad!
Dado que la realidad de nuestra red complica la accesibilidad de nuestras líneas de metro para todos, estamos comprometidos a ofrecer rutas accesibles en nuestros otros medios de transporte para garantizar la movilidad de todos nuestros usuarios.
*La ley fue complementada en 2014 con ordenanzas (la Sd'Ap) que establecieron un nuevo plazo (2024) para la implementación de obras de accesibilidad.
** Estudio de 2011 sobre un núcleo de estaciones de la red de metro de París, encargado por Île-de-France Mobilités a la RATP.