Trenes 100% de 2 pisos en el RER A para mayor capacidad y comodidad para los pasajeros

Estos trenes aumentan la capacidad de la línea en un 30% y, por tanto, ofrecen un mejor servicio a los pasajeros. Equipado con puertas más anchas que facilitan los intercambios de pasajeros entre el andén y el tren, este nuevo equipamiento contribuye a la regularidad de la línea controlando los horarios de aparcamiento en la estación.

La renovación de los trenes RER A fue necesaria debido a un aumento del 20 % en el tráfico en la línea en 10 años, la más concurrida de Europa con 1,2 millones de pasajeros diarios. Entre 2011 y 2017, se desplegaron gradualmente 130 nuevos trenes MI09 como parte de un contrato de 2.000 millones de euros, financiado por 1.350 millones de euros por la RATP y 650 millones por Île-de-France Mobilités.

Île-de-France Mobilités también ha financiado el 100% de la adquisición de 10 trenes adicionales para aumentar el número de MI09 a 140 en la línea A del RER. Estos trenes de dos pisos del MI09 se suman a los otros 43 trenes de dos pisos del MI2N ya circulaban en la línea, y que ya habían demostrado interés en equipar esta línea solo con estos trenes de mayor capacidad.