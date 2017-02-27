Trenes 100% de 2 pisos en el RER A para mayor capacidad y comodidad para los pasajeros
Estos trenes aumentan la capacidad de la línea en un 30% y, por tanto, ofrecen un mejor servicio a los pasajeros. Equipado con puertas más anchas que facilitan los intercambios de pasajeros entre el andén y el tren, este nuevo equipamiento contribuye a la regularidad de la línea controlando los horarios de aparcamiento en la estación.
La renovación de los trenes RER A fue necesaria debido a un aumento del 20 % en el tráfico en la línea en 10 años, la más concurrida de Europa con 1,2 millones de pasajeros diarios. Entre 2011 y 2017, se desplegaron gradualmente 130 nuevos trenes MI09 como parte de un contrato de 2.000 millones de euros, financiado por 1.350 millones de euros por la RATP y 650 millones por Île-de-France Mobilités.
Île-de-France Mobilités también ha financiado el 100% de la adquisición de 10 trenes adicionales para aumentar el número de MI09 a 140 en la línea A del RER. Estos trenes de dos pisos del MI09 se suman a los otros 43 trenes de dos pisos del MI2N ya circulaban en la línea, y que ya habían demostrado interés en equipar esta línea solo con estos trenes de mayor capacidad.
Las ventajas del hardware de dos niveles
Estos trenes de dos pisos ofrecen a los pasajeros mejores condiciones de transporte, con equipos más espaciosos y eficientes, equipados con:
- puertas más anchas que hacen que los intercambios de pasajeros entre el andén y el tren sean más fluidos, lo que permite controlar los tiempos de aparcamiento en las estaciones
- mapas dinámicos de líneas y un sistema de información visual y audible para anuncios de emisoras
- ventilación refrigerada y un brillo más eficiente
- mejor capacidad para personas con movilidad reducida
- un sistema de protección por vídeo a bordo dedicado a reforzar la seguridad
Un plan de modernización para el RER A ya está en marcha
Además de la renovación de todos los trenes RER A, RATP y Île-de-France Mobilités han lanzado un amplio plan para modernizar la línea y están invirtiendo fuertemente para mejorar la regularidad, capacidad y fiabilidad de la infraestructura mediante un plan maestro que incluye:
- Renovación de vía y lastre (RGB): un total de 24 km de vía y lastre serán reemplazados para 2021 entre Nanterre-Université y Vincennes. Este proyecto garantizará la fiabilidad y disponibilidad óptima de la infraestructura de la línea y, por tanto, contribuirá a mejorar la calidad del servicio en la línea.
- La implementación del control automático en el tramo central, que mejora la calidad del servicio en la línea al mejorar su regularidad y robustez. Así, se optimiza la velocidad de los trenes y se mantiene un intervalo constante entre todos los trenes. Esto se traduce en un aumento de 5 km/h en la velocidad comercial de los trenes en el tramo central: el tiempo de viaje entre Vincennes y La Défense se reduce en 2 minutos.
- Mejor información para los pasajeros con la instalación de nuevas pantallas que muestran el "clima del tráfico" de toda la red RATP.