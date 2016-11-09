20 nuevos autobuses eléctricos innovadores financiados por Île-de-France Mobilités (anteriormente STIF)

Este nuevo equipo ofrece a los autobuses eléctricos una mayor autonomía. La carga de las baterías al final de la línea se suma así a la carga nocturna al aparcar en el depósito. El modelo de referencia sigue siendo la carga de autobuses eléctricos en los centros de autobuses y por la noche. Otra innovación es que estos autobuses están equipados con un calentador que funciona con la energía eléctrica del vehículo, y ya no con biocombustible.

Para Valérie Pécresse, presidenta de la región de Île-de-France y Île-de-France Mobilités, estas innovaciones forman parte del Grand Paris des Buses, un nuevo plan para mejorar las redes de autobuses.

En 2017, la RATP lanzará convocatorias a petición de Île-de-France Mobilités para un despliegue más amplio de autobuses eléctricos y de biogás en la red de Île-de-France, convirtiendo así a París y a la región de Île-de-France en una referencia mundial en transporte público urbano por carretera de muy bajo carbono.

Para saber más sobre el despliegue de autobuses limpios en Île-de-France, puedes visitar esta página.