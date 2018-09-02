+ 270 autobuses limpios en circulación en 2018
Más autobuses limpios en la carretera en 2018. Nuevo para mejorar tu trayecto diario
En 2018, más de 270 autobuses limpios circularán en Île-de-France con el objetivo de alcanzar autobuses 100% limpios en todas las zonas densamente pobladas de la región para 2025.
Para lograr este objetivo, Île-de-France Mobilités y RATP lanzaron la mayor convocatoria de concursos de Europa para la compra de autobuses eléctricos a principios de 2018. Île-de-France Mobilités también está lanzando el mayor estudio mundial para medir las emisiones de autobuses diésel en condiciones reales
