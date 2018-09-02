+ 270 autobuses limpios en circulación en 2018

En 2018, más de 270 autobuses limpios circularán en Île-de-France con el objetivo de alcanzar autobuses 100% limpios en todas las zonas densamente pobladas de la región para 2025.

Para lograr este objetivo, Île-de-France Mobilités y RATP lanzaron la mayor convocatoria de concursos de Europa para la compra de autobuses eléctricos a principios de 2018. Île-de-France Mobilités también está lanzando el mayor estudio mundial para medir las emisiones de autobuses diésel en condiciones reales

Más información: Trenes nuevos o renovados y autobuses nuevos

