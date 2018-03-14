Île-de-France Mobilités y RATP lanzan la transición energética de los autobuses
Para apoyar el desarrollo de estos nuevos autobuses limpios en París y los suburbios interiores, la RATP se ha comprometido a convertir dos tercios de sus depósitos de autobuses a eléctricos y un tercio a NGV para 2025. Esta adaptación de los centros existentes también se caracterizó por la firma, el 14 de marzo, de una colaboración entre la RATP y Enedis para asegurar la conexión a la red pública de distribución eléctrica. La RATP tendrá que adaptar 17 depósitos de autobuses para acomodar los nuevos vehículos encargados.
La mayor licitación europea para la compra de autobuses eléctricos
Tras la llegada de autobuses eléctricos a la línea 341 en 2016 y a las líneas 115 y 126 muy recientemente, Île-de-France Mobilités pidió a la RATP que lanzara una convocatoria masiva para la compra de autobuses eléctricos.
Esta es la mayor licitación de Europa para este tipo de vehículo limpio. Su objetivo es continuar la renovación de la flota de autobuses de la RATP para alcanzar autobuses 100% limpios para 2025, con 2/3 autobuses eléctricos y 1/3 autobuses alimentados por biogás.
Por un importe máximo de 400 millones de euros, Île-de-France Mobilités y RATP, que compartirán la financiación, podrían encargar mil autobuses para reforzar la flota existente de autobuses limpios en Île-de-France. De un total de 4.700 autobuses, la RATP cuenta actualmente con 800 autobuses híbridos, 140 autobuses bioNGV (un combustible 100% renovable) y 74 autobuses eléctricos.
Las primeras entregas de esta convocatoria comenzarán dentro de dos años, es decir, a finales de 2020.
Catherine Guillouard, presidenta y directora ejecutiva de RATP, comenta: "El enorme equipamiento de nuestra flota con autobuses eléctricos demuestra nuestra ambición de convertirnos en un actor clave en la transición energética del sector del transporte público. Nuestro objetivo de tener una flota de autobuses 100% limpia para 2025 en Île-de-France es un verdadero desafío tecnológico que nos obliga a adaptarnos, dentro de plazos muy ajustados, a nuestros depósitos de autobuses. Toda la empresa se moviliza para superar este reto. »
Valérie Pécresse, presidenta de la Región de Île-de-France y de Île-de-France Mobilités, explica su objetivo: "Mi ambición es proporcionar a la Región vehículos 100% limpios para 2025 para la zona densa (París, ciudades en los suburbios interiores y grandes aglomeraciones regionales). Es un problema de salud pública y un importante problema industrial, en línea con nuestro deseo de hacer de la región de Île-de-France una metrópoli atractiva y ecológica. Por eso Île-de-France Mobilités está lanzando la mayor convocatoria para autobuses eléctricos en Europa con la RATP. Para los suburbios exteriores, Île-de-France Mobilités está trabajando actualmente en lanzar una convocatoria para unos 450 autobuses durante 3 años para apoyar las mejoras en las líneas implementadas desde 2016 y para continuar equipando a otros operadores de Île-de-France con autobuses limpios (Transdev, Keolis, Car Lacroix, etc.). »
También lee: