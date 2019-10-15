Nuevos trenes para el bienestar de los residentes de Île-de-France
La región de Île-de-France
Despliegue en las líneas RER E E J K P P.
Estos trenes cuentan con equipamiento moderno como aire acondicionado adaptado en tiempo real al número de pasajeros, ventanas panorámicas y una iluminación cuidadosapara mejorar la comodidad de los pasajeros en la región de Île-de-France. También esun tren más accesible, gracias a puertas mucho más anchas que en el material anterior. Esto permite mejorar la accesibilidad de los trenes, pero también facilitar el intercambio de pasajeros en las estaciones. El equipamiento de los trenes de Île-de-France entregados desde septiembre pasado ha sidomejorado, incluyendo la incorporación de puertos USB y nuevas pantallas de información para los pasajeros a bordo.
El equipamiento de la Regio 2N ofrece a todos el viaje que desean: la presencia de reposabrazos, enchufes pero también una iluminación homogénea, que permite a todos leer, descansar o trabajar. Para mayor comodidad en invierno, los huéspedes pueden disfrutar de calefacción por suelo radiante y aire acondicionado en verano. También es un tren 100% accesible, con acceso nivelado a los andenes para facilitar el acceso a todos los pasajeros.
Despliegue de los nuevos trenes Regio2N en las líneas N y R
- Tren N: 73 trenes nuevos para 20121
- Tren R: 42 trenes nuevos para 2019
- Tren D: 19 trenes nuevos desde finales de 2019*
* 19 trenes nuevos en el tramo Juvisy / Malesherbes / Melun. El resto de la línea D estará equipado con nuevos trenes RER NG a partir de 2021.
Île-de-France Mobilités financia la renovación de trenes al 100%
La nueva generación de RER
Fiable, seguro, cómodo y diseñado específicamente para zonas densas, el RER de Nueva Generación (NG) se entregará a partir de 2021 en la línea RER D para mejorar el nivel de confort que ofrecen los residentes de Île-de-France y la regularidad en estas líneas.
Como parte de la ampliación del RER E hacia el oeste, también equiparán el RER E a partir de 2022.
¿Qué es un remo "boa"?
El acceso de un vagón a otro es posible fácilmente sin tener que bajarse del tren. Esto refuerza la sensación de seguridad a bordo, pero también permite a los pasajeros moverse para prepararse para el desembarco o para dispersarse más fácilmente en los trenes. Al final, supone una mejora en comodidad para los pasajeros y una mayor regularidad a lo largo de la ruta con ascensos y bajadas más suaves.
Renovación de los trenes
La renovación de 133 trenes circulan por las líneas D y P (rama Château-Thierry) para mejorar el confort de los pasajeros, con esfuerzos en el confort térmico, el mobiliario interior, la información para los pasajeros y la instalación de enchufes USB. El despliegue de estos trenes renovados comenzó en marzo y continuará hasta el 31 de diciembre de 2021.
En el RER B se ha iniciado la renovación de 31 trenes, que se suman a los 117 trenes en circulación ya renovados para mejorar la comodidad de los 900.000 pasajeros diarios en esta línea. Además, se lanzó una convocatoria para sustituir los trenes MI79 y MI84 por trenes MING, más modernos y capaces.
Tuits de las Movilidades de las FDI:
[#Rentree2019] @idfmobilites y @RATPgroup están renovando 43 trenes #RERA. Estos trenes, que estarán en servicio a partir de 2020, ofrecerán mayor comodidad a los pasajeros gracias en particular a una nueva distribución interior
Mayor comodidad, puertos USB, información para pasajeros, etc. Para tu comodidad, los trenes de la #RERD serán renovados y modernizados antes de la llegada de los nuevos trenes #RERNG. #TransportsIDF @RERD_SNCF
Para ir más allá: