Nuevos trenes para el bienestar de los residentes de Île-de-France

¿Qué es un remo "boa"?

El acceso de un vagón a otro es posible fácilmente sin tener que bajarse del tren. Esto refuerza la sensación de seguridad a bordo, pero también permite a los pasajeros moverse para prepararse para el desembarco o para dispersarse más fácilmente en los trenes. Al final, supone una mejora en comodidad para los pasajeros y una mayor regularidad a lo largo de la ruta con ascensos y bajadas más suaves.

Renovación de los trenes

La renovación de 133 trenes circulan por las líneas D y P (rama Château-Thierry) para mejorar el confort de los pasajeros, con esfuerzos en el confort térmico, el mobiliario interior, la información para los pasajeros y la instalación de enchufes USB. El despliegue de estos trenes renovados comenzó en marzo y continuará hasta el 31 de diciembre de 2021.

En el RER B se ha iniciado la renovación de 31 trenes, que se suman a los 117 trenes en circulación ya renovados para mejorar la comodidad de los 900.000 pasajeros diarios en esta línea. Además, se lanzó una convocatoria para sustituir los trenes MI79 y MI84 por trenes MING, más modernos y capaces.